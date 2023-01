Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 21 gennaio, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 21 GENNAIO 2023

È sabato 21 gennaio 2023 ed è tempo di una nuova estrazione del Lotto, del Superenalotto e del 10eLotto e dei relativi numeri vincenti. Il concorso Sisal numero 9 regalerà la possibilità di esultare a qualche fortunato scommettitore? Augurandoci che questo accada, passiamo a esaminare ciò che è accaduto in occasione dell’estrazione di giovedì 19 gennaio, partendo dalle estrazioni del Lotto. Il 59 su Milano resta al comando della classifica dei ritardatari con 171 assenze. Chiudono la top five il 61 su Bari a 118 turni di assenza, il 32 su Venezia e il 23 su Roma a 117, il 46 su Milano a 108 e il 50 su Bari a 106.Tra le combinazioni numeriche, da segnalare un terno in figura 3 su Napoli (3-30-48), un ambo vertibile su Cagliari (18-81) e un altro ambo vertibile su Venezia (27-72). Per gli ambi più ritardatari delle serie classiche, la cadenza 9 su Napoli manca da 57 turni. Tra le decine, la 60-69 su Firenze è assente da 49. Mentre, tra le figure, la 7 su Cagliari manca da 55 turni.

Il concorso del 10eLotto di giovedì sera ha invece premiato la Lombardia e precisamente Milano, dove sono state realizzate due vincite, per un totale di 70mila euro. La più alta arriva grazie a un 9 Oro da 50mila euro, seguita da un 9 da 20mila euro. Da segnalare un’altra vincita da 50mila euro, realizzata a Genova, sempre con un 9 Oro. Si festeggia anche nel Lazio, dove sono stati vinti complessivamente 40mila euro: a Nettuno, in provincia di Roma, un fortunato giocatore ha messo a segno un 8 Oro da 30mila euro, mentre a Fumone, in provincia di Frosinone, è stato indovinato un 8 da 10mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 22,9 milioni di euro, per un totale di oltre 211 milioni di euro da inizio anno.

LOTTO, JACKPOT SUPERENALOTTO IN PALIO QUESTA SERA

Naturalmente, nella serata in cui si tengono i sorteggi dei numeri vincenti di Lotto e 10eLotto, vanno in scena anche quelli della sestina fortunata del Superenalotto, tanto che si respira un clima di profonda attesa. Non potrebbe essere altrimenti, visto e considerato che da 20 mesi a questa parte il “6” latita senza soluzione di continuità (si è palesato per l’ultima volta a Montappone, in provincia di Fermo, il 22 maggio 2021, ndr) e il jackpot è giunto ad attestarsi a quota 353,8 milioni di euro. Nel concorso di giovedì 19 gennaio 2023 del Superenalotto, sono stati 14 i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si sono portati a casa 22.586,52 euro a testa. Da segnalare anche 13 “4 stella” da 23.493 euro ciascuno.

Se dovesse essere centrato nelle prossime estrazioni, il jackpot in palio rappresenterebbe il premio più alto mai assegnato nella storia delle lotterie europee, davanti ai 220 milioni di euro vinti con l’EuroMillions nell’ottobre 2021 in Francia. Il prossimo vincitore del “6”, ricorda “Agipronews”, avrà 90 giorni di tempo per presentarsi in uno degli Uffici Premi di Sisal in via A. Tocqueville 13 a Milano o in viale Sacco e Vanzetti 89 a Roma, per la consegna fisica del tagliando. Il premio sarà versato con una ritenuta alla fonte, la cosiddetta “tassa sulla fortuna”, che da marzo 2020 è stata portata dal 12 al 20%.

LOTTO, COME SI PUÒ INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Come investire una ricca vincita conseguita grazie ai numeri vincenti del Superenalotto, del Lotto e del 10eLotto? Siamo certi che non possa esistere una risposta universale a questo interrogativo, in quanto le esigenze e le percezioni di ognuno di noi sono diverse e uniche, ma, a fronte di un cospicuo gruzzolo, dopo avere soddisfatto le proprie necessità, si può pensare di sostenere, per esempio, uno dei tanti progetti presenti sulla piattaforma “Kickstarter“, dove sono inglobate le iniziative di numerosi creativi disseminati in tutto il pianeta.

Fra questi c’è “Oxa: il primo respiratore indossabile“. Ecco la sua descrizione: “Tutti noi abbiamo iniziato la nostra vita con un’inspirazione. Ma la respirazione non è solo un modo per fornire ossigeno per mantenersi in vita. La respirazione è intimamente legata a funzioni corporee essenziali che influenzano le nostre sensazioni! Con Oxa, imparerete a respirare correttamente per affrontare lo stress quotidiano, essere più rilassati e dormire meglio. Nanoleq, l’azienda alle spalle di Oxa, ha costruito il prodotto da zero. La tecnologia si basa su sensori con pletismografia a induttanza respiratoria per il monitoraggio del respiro, elettrocardiografia per il monitoraggio del cuore e rilevamento a infrarossi per la temperatura della pelle, tutti sensori contenuti in una piccola componente elettronica delle dimensioni di una moneta. Inoltre, abbiamo sviluppato algoritmi per un’elevata precisione dei dati e contenuti originali per esercizi di respirazione, con un’interfaccia utente dinamica e reattiva allo stato mentale”.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Concludiamo il nostro itinerario odierno tra i numeri vincenti del Lotto, del Superenalotto e del 10eLotto con la consueta tappa d’arrivo presso la “casa” della smorfia napoletana, vero e proprio oracolo per tutti i giocatori, in grado di fornire spunti interessanti e utili nell’individuazione delle combinazioni vincenti. Ce ne serviamo anche noi de IlSussidiario.net, provando a proporre a voi lettori una cinquina tutta nostra e che ci auguriamo possa rivelarsi foriera di buona sorte.

Traiamo dunque ispirazione da una delle notizie pubblicate su Rai News, legata a un fatto curioso. Era un pomeriggio del 4 gennaio, durante una passeggiata sull’argine del fiume Secchia, quando Pimpa – una cagnolina di 14 anni – assieme al suo migliore amico umano, Davide Gaddi, trovò i frammenti di un meteorite, caduti il giorno di Capodanno 2020 a Cavezzo, nella campagna modenese. Sul posto erano già presenti squadre di ricerca, grazie ai calcoli degli astronomi di Prisma, rete per la sorveglianza di meteore dell’Istituto nazionale di astrofisica, ma fu il fiuto di Pimpa a scovare quello strano sasso, dalle analisi la conferma di un reperto vecchio quattro miliardi e mezzo di anni. L’Unione astronomica internazionale ha deciso di dedicargli un asteroide, scoperto dall’astronomo italiano Fabrizio Bernardi, che ora porterà il suo nome per sempre. “Il suo contributo è stato fondamentale per questa eccezionale scoperta – questa la motivazione – ed è uno dei pochi cani cacciatori di meteoriti nella storia”. Ma quali sono i numeri collegati a questa news? Partiamo con il 6 (cane), per proseguire quindi con il numero 86 (fiuto). Ci sono poi il 42 (fiutare), il 70 (astronomo) e il 3 (cielo).











