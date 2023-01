SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 21 gennaio 2023

Ci siamo: anche nella giornata di oggi, sabato 21 gennaio 2023, il Simbolotto fa ritorno con i suoi numeri e simboli vincenti. La sequenza inerente all’estrazione odierna è stata annunciata pochi istanti fa e noi de IlSussidiario.net l’abbiamo annotata per voi lettori. Sono attualmente in corso le operazioni di abbinamento dei simboli ai numeri corrispondenti, pertanto utilizziamo questo spazio per ribadire a tutti voi due aspetti fondamentali: i numeri e i simboli vincenti del Simbolotto vanno verificati costantemente con la massima attenzione, in quanto il pericolo di cestinare una bolletta vincente – gettando così alle ortiche un riconoscimento in denaro – è enorme.

In più, non va mai trascurato quanto sia importante giocare in maniera responsabile. Detto questo, adesso non ci resta che procedere con la lettura dei numeri e dei simboli vincenti dell’estrazione odierna del Simbolotto: l’Anguria (31), l’Elica (33), il Maiale (4), il Disco (32), l’Italia (1). (Agg. di Alessandro Nidi)

Va in scena nella serata di oggi, sabato 21 gennaio 2023, la terza e ultima estrazione settimanale del Simbolotto e dei suoi numeri e simboli vincenti e l’auspicio è che la Dea Bendata decida di addolcire il fine settimana degli italiani, mostrando magnanimità e distribuendo al tempo stesso ricchi premi. Mentre attendiamo il sorteggio della sequenza fortunata del giorno, ripassiamo insieme a voi le regole di questa lotteria. In primis, occorre rammentare che sarà estratta una combinazione casuale, composta da 5 simboli su 45 a disposizione e abbinata in modo gratuito alle bollette del Lotto giocate sulla ruota in promozione nel mese corrente (Bari).

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 19 gennaio 2023

Per prendere parte al Simbolotto, non dovrete fare altro che eseguire una giocata al Lotto sulla ruota associata al concorso per il mese di gennaio. Dopo avere scelto i numeri, consegnerete la vostra schedina al titolare della vostra ricevitoria di riferimento, che provvederà dunque a convalidarla. In caso di giocata via web, invece, sarà possibile collegarsi al sito ufficiale del gioco ed eseguire ogni operazione online. Sarà sempre e comunque il sistema, in totale autonomia, a stampare sull’estremità conclusiva della vostra bolletta una combinazione di cinque numeri e simboli.

LA CLASSIFICA DI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Con i numeri e i simboli vincenti del Simbolotto e con un singolo euro scommesso, si possono conquistare 10mila euro intercettando 5 numeri. Sono previsti anche premi minori per coloro che totalizzeranno 4, 3 o 2 punti. Il suggerimento che intendiamo darvi è quello di controllare in maniera approfondita la vostra giocata e, nel caso in cui il verdetto sia negativo (equivalga, cioè, a zero punti o a un solo punto messo a referto), inevitabilmente l’appuntamento con la buona sorte sarà rinviato.

Concludiamo con l’analisi dei numeri e dei simboli ritardatari del Simbolotto. Leggendo insieme la graduatoria, al primo posto ci imbattiamo nel 35 (uccello), che si fa desiderare da 31 concorsi; segue il 44 (prigione), in seconda posizione con 28 assenze, e, in terza piazza, il 5 (mano), con 22 ritardi accumulati. Dopodiché, in chiusura di classifica, ci imbattiamo nel 32 (disco), che non si palesa da 19 turni, nel 29 (diamante), che non si manifesta da 18 sorteggi, e nel 28 (ombrello) e nel 18 (cerino), che latitano da 17 estrazioni. Da ultimo, spazio al 21 (lupo), al 38 (pigna) e al 9 (culla), con 16 assenze di fila.

