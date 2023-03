Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 21 marzo, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 21 MARZO 2023

Nella giornata di oggi, martedì 21 marzo 2023, va in scena una nuova estrazione dei numeri vincenti di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, la prima della nuova settimana e della stagione primaverile, di fatto appena inaugurata. Tra gli scommettitori, chi potrà alzare le braccia al cielo ed esultare per una ricca e inaspettata vincita? La risposta, purtroppo, non ci è dato ancora conoscerla, ma certamente ci auguriamo che tra i giocatori baciati dalla Dea Bendata vi siano tanti nostri lettori. Per ingannare l’attesa, intanto, andiamo a rivedere quanto si è verificato sabato 18 marzo, in occasione dell’ultima estrazione del Lotto.

Premiata la Campania, dove sono stati vinti oltre 70mila euro. La vincita più alta di giornata è stata registrata a Mercato San Severino, in provincia di Salerno, con un ambo e tre terni dal valore di 58.750 euro, a cui si aggiungono i 12.975 euro vinti a Napoli grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna. La seconda vincita più alta di giornata è arrivata a Genova, con un terno dal valore di 45mila euro. Chiude il podio una vincita da 26.125 euro a Occhiobello, in provincia di Rovigo; sempre in Veneto, da registrare anche una vincita da 13.500 euro a Villafranca di Verona, in provincia di Verona, con un terno secco sulla ruota di Milano (66-77-84) e un altro terno realizzato a Follina, in provincia di Treviso, dal valore di 11.250 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per quasi 5,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 246 milioni di euro in questo 2023.

Il 10eLotto, invece, ha incoronato Campania, Lazio e Toscana: nel concorso del 18 marzo, infatti, tre fortunati giocatori, rispettivamente a Napoli, Roma e Pescia, in provincia di Pistoia, sono riusciti a centrare altrettanti 9 Oro da 50mila euro ciascuno. Festeggia anche la Lombardia, con una doppietta da 50mila euro: la prima vincita, da 30mila euro, è stata centrata a Sant’Angelo Lodigiano, in provincia di Lodi, con un 7 Doppio Oro, mentre l’altra ha premiato un giocatore di Sondrio, che ha centrato un 8 Doppio Oro da 20 mila euro. Cala la tripletta, invece, il Piemonte, che fa registrare vincite per un totale di 41mila euro: la più alta delle tre è stata centrata a Novara con un 9 da 20mila euro, mentre a Cortemilia, in provincia di Cuneo, un giocatore ha portato a casa 15mila euro grazie a un 7 Doppio Oro. L’ultima, invece, è stata registrata a Torino con un 6 del valore di 6mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 24,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 864 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Dopo avere rivissuto insieme a voi le emozioni delle estrazioni del Lotto e del 10eLotto, focalizziamoci adesso sui numeri vincenti del Superenalotto, con particolare riferimento al sorteggio di sabato scorso. Il montepremi ad oggi si attesta a quota 71,4 milioni di euro. Nell’ultimo concorso di sabato 18 marzo è stato però centrato un “5 Stella” da 362.460,25 euro a Capri, in provincia di Napoli, presso la cartolibreria Faiella in via Longano 18. Da segnalare anche quattro “4 stella” da 31.345,00 euro l’uno.

Curiosità: tra la chiusura della raccolta (ore 19.30) e l’inizio della procedura di estrazione (ore 20) la Commissione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, deposita nell’armadio blindato i dischi ottici, non riscrivibili e non modificabili, su cui sono salvate tutte le combinazioni giocate. Una volta avvenuta l’estrazione della combinazione vincente, la Commissione provvede al prelievo dall’armadio dei dischi ottici e a inserire i dati del concorso nel sistema informatico messo a disposizione dal Concessionario, non connesso a nessuna rete e quindi non accessibile dall’esterno. Successivamente al caricamento dei dati, la Commissione inserisce nel sistema informatico la combinazione dei numeri vincenti del Superenalotto e il numero SuperStar. Si dà avvio, quindi, alla procedura di spoglio per l’individuazione delle ricevute di gioco vincenti e alla redazione del relativo elenco, comprensivo delle relative quote di vincita.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO O LE VINCITE AL LOTTO

Le modalità per investire il jackpot del Superenalotto o, in alternativa, una cospicua vincita al Lotto o al 10eLotto, di certo non sono poche e non possono essere riassunte per intero in questo articolo. Al di là delle esigenze personali, dei propri familiari e dei propri amici, che figurano sempre al primo posto della lista, esiste – nel mare di opzioni – anche quella di supportare finanziariamente le iniziative presenti sulla piattaforma Kickstarter, che concede da tempo spazio ai numerosi progetti di creativi sparsi per il mondo.

Oggi rivolgiamo la nostra attenzione a uno di questi progetti, vale a dire “Millo Air”, un frullatore decisamente innovativo. Ecco la descrizione, a cura dei suoi creatori: “Abbiamo inventato il primo frullatore al mondo con un Magnetic Air Drive (detto anche MAD) al centro. Non c’è un motore nella base del frullatore, ma un potente generatore di campo magnetico assolutamente silenzioso. Il disco magnetico che gira all’interno del coperchio del frullatore è sigillato ermeticamente, quindi si sente appena. Nessuna parte che gira, nessuna vibrazione, nessun rumore. In effetti, l’unico suono che sentirete è quello degli ingredienti che vengono frantumati. La potenza della maggior parte dei frullatori senza fili è fino a 10W. Millo Air è così potente che schiaccia la concorrenza con una potenza di picco di ben 450W. Le sue lame, progettate in Germania, sono in grado di tritare ghiaccio, noci o carote in pochi secondi. Millo Air funziona con batterie agli ioni di litio, il che significa che il frullatore può preparare fino a 10 frullati prima di dover essere ricaricato”.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Terminiamo ora il nostro percorso nell’universo delle lotterie, ricorrendo ai significati della smorfia napoletana associati al Lotto, al Superenalotto e al 10eLotto. Un vero e proprio “oracolo” e punto di riferimento per tutti i giocatori, a tal punto che noi de IlSussidiario.net abbiamo cercato di seguirne le indicazioni e farci guidare verso la vittoria. Di conseguenza, ci siamo fatti ispirare da una notizia pubblicata su Rai News, generando da essa la nostra personale cinquina.

Gli Uffizi sono tra i venti musei top del pianeta e il “miglior museo italiano al mondo” nel 2023. L’importante doppio riconoscimento per le Gallerie dirette da Eike Schmidt arriva dal sito internazionale American Art Awards, che ogni anno stila la classifica World Art Awards, selezionando venti tra i più affascinanti spazi tra gallerie e musei di tutto il globo. “Il nostro ‘Best in Italy’ è la Galleria degli Uffizi, il venerato museo d’arte situato adiacente a piazza della Signoria nel centro storico di Firenze, nella regione Toscana – si legge nelle motivazioni di World Art Awards –. Per noi è il più importante museo italiano, il più visitato, il più grande e il più conosciuto al mondo. Vi sono esposte una collezione di opere inestimabili, in particolare del periodo del Rinascimento italiano. Giotto, Simone Martini, Piero della Francesca, Beato Angelico, Filippo Lippi, Botticelli, Mantegna, Correggio, Leonardo, Raffaello, Michelangelo, Caravaggio, nonché capolavori della pittura europea, soprattutto tedesca, olandese e fiamminga”. Consultando la smorfia napoletana, il primo numero della cinquina non può che essere il 2 (museo). Inoltre, non può mancare il 17 (arte). E, ancora, il 39, galleria, l’8 (opere) e il 74 (classificare).











