Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 22 giugno 2023, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 22 GIUGNO 2023

Nella giornata di oggi, giovedì 22 giugno, tornano protagoniste le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, che ogni settimana mettono in palio ricchissimi premi in ben tre appuntamenti distinti. Oltre al giovedì, infatti, le estrazioni vengono fatte anche ogni martedì ed ogni sabato, con premi sempre variabili che si basano, in parte, su quanti giocatori riescono ad acciuffarli di volta in volta

Tuttavia, per conoscere l’esito delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto occorre attendere la sera, quando verranno sorteggiati i numeri vincenti di tutti e tre i giochi! Mentre attendiamo, però, un buon modo per ingannare il tempo è recuperare quanto accaduto in occasione dell’ultima estrazione, che si è tenuta martedì 20 giugno. Partendo dal gioco principale, ovvero il Lotto, l’ultimo concorso ha premiato il Lazio, dove si è registrata, a Roma, una vincita da 47.500 euro, a Ladispoli una da 11.625 e a Mentana un’ultima da 9.500. Secondo e terzo posto, invece, per Chioggia con una vincita da 18.250 euro e per Caorle con 15.250 euro vinti. Complessivamente, il Lotto martedì ha distribuito 7,8 milioni di euro.

Messo da parte il Lotto, prima di passare al ricco Superenalotto e al suo jackpot, recuperiamo anche l’estrazione di martedì 20 del 10eLotto, che ha distribuito complessivamente ben 25,6 milioni di euro! La vincita più alta è stata segnata in Lombardia dove tre premi distinti (12.060 euro a Milano, 8mila a Segrate e 6mila a Cabiate) sono valsi oltre 26mila euro. Secondo posto, invece, per il Lazio, con due vittorie da Cisterna di Latina (12.500 euro) e da Roma (5 mila). Dall’inizio dell’anno il 10eLotto ha distribuito un totale di 1,8 miliardi di euro.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Recuperati, dunque, il Lotto e il 10eLotto, è ora di concentrarci sull’apprezzatissimo e partecipatissimo Superenalotto. Partiamo con il sottolineare che martedì 20 giugno non è stato segnato alcun punto da “6”, che permette di accedere al montepremi massimo, ragione per cui oggi il jackpot del Superenalotto vale 15,8 milioni di euro! Nessun punto da “6”, dunque, ma saranno ben soddisfatti i 2 giocatori che hanno centrato quello da “5” che gli ha fatto vincere ben 103.591,53 euro a testa! Da segnalare anche i 5 punti da “4 Stella”, dal valore di 44.904 euro l’uno e i 158 premi per il “3 Stella” pari ad una vincita di 3.006 euro. I premi complessivi sono ammontanti, martedì 20, a ben 7.506.094 euro.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Come investire il ricchissimo jackpot del Superenalotto? Sicuramente chiunque abbia, almeno una volta, partecipato a questo concorso si sarà ritrovato a fantasticare di mettere le mani sul montepremi in palio, immaginandosi i tantissimo modi in cui si potrebbe utilizzare. Ovviamente, la prima cosa da fare è soddisfare qualche sogno che da sempre di ha in serbo, pensando anche alle varie esigenze e a parenti ed amici. Il resto del budget, poi, potrebbe essere investito in un qualche innovativo progetto, prendendo magari spunto dalla piattaforma Kickstarter, santuario di tantissime idee in attesa di finanziatori.

Oggi, prendiamo in esempio il progetto chiamato The Oval, ovvero una docking station per il proprio cellulare, e per quello dei familiari o amici conviventi. Si tratta, concretamente, di un ovale di plastica in cui si possono inserire i cellulari “bloccandoli” al suo interno per un tempo che si può personalizzare. L’utilità di questo oggetto è quella di garantire una maggiore concentrazione, utile per lavorare senza distrazioni o per far rimanere concentrati i propri figli per il tempo utile a studiare, o fare i compiti. Inoltre, si tratta anche di un dispositivo che ricarica in modo wireless i telefoni, e crea una luce soffusa come se fosse una piccola lampada da scrivania.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Qualche nuovo potenziale giocatore, attirato dai ricchissimi premi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, potrebbe decidere di prendere parte ai concorsi, trovandosi però all’ultimo indeciso sui numeri da giocare. Un ottimo modo per trovare qualche spunto è rappresentato dal sistema tradizionale della Smorfia Napoletana che traduce in numeri i sogni, i racconti, le sensazioni ed anche le notizie. Per fare un esempio, prendiamo la notizia dell’inizio dell’estate, con il solstizio, caduto come ogni anno nella giornata di ieri, 21 giugno. Per la Smorfia si potrebbe giocare il 21, la data di ieri, oppure il 23 che rappresenta l’estate, o ancora il 62, la vacanza, l’1, il mare, o il 16 che è la vacanza al mare.











