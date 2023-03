Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 23 marzo, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 23 MARZO 2023

Nuovo appuntamento con Lotto, Superenalotto e 10eLotto e le loro estrazioni di oggi, giovedì 23 marzo 2023. Siete pronti a far festa con le vincite in palio? Tutto dipende dai numeri vincenti e da quanto siete fortunati. In attesa di scoprire le combinazioni fortunate, possiamo scoprire cosa è accaduto nel precedente concorso. Il Lotto ha premiato il Lazio con vincite che sono andate oltre i 46mila euro. Roma ha registrato una doppietta, con una vincita da 22.500 euro e una da 9.750 euro, invece a Civitavecchia, in provincia di Roma, la festa è per una vincita da 14mila euro. A proposto di festeggiamenti, ce ne sono stati anche in Campania, dove sono stati sfiorati premi per 22mila euro. A Trentola Ducenta, in provincia di Caserta, sono stati vinti oltre 12mila euro. Bisogna aggiungere 9mila euro vinti a Villaricca, in provincia di Napoli. Pertanto, l’ultima estrazione del Lotto ha distribuito 4,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 251 milioni dall’inizio dell’anno.

L’estrazione di martedì ha premiato la Campania anche per quanto riguarda il 10eLotto: sono state centrate vincite nel complesso per 110mila euro. La vincita più alta di giornata è stata realizzata da San Gennaro Vesuviano, in provincia di Napoli, attraverso un 8 Oro da 90 mila euro, seguito da un 7 Doppio Oro da 20 mila euro centrato a San Giorgio a Cremano, sempre in provincia di Napoli. Festa anche in Lombardia con due vincite che nel complesso regalano 60mila euro. Una a Santa Maria Hoè, in provincia di Lecco, dove è stato centrato un 9 da 50mila euro, invece a Milano è stato indovinato un 7 Doppio Oro da 10mila euro. Agipronews segnala anche un’altra vincita da 50mila euro, sempre con un 9 Oro, in questo caso messa a segno a Gela, in provincia di Caltanissetta. L’ultima estrazione del 10eLotto ha distribuito premi per 27,6 milioni di euro per un totale di oltre 891 milioni da inizio anno.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Dopo il nostro approfondimento su Lotto e 10eLotto, focalizziamoci sul Superenalotto in vista dell’estrazione di oggi. In palio ci sono 72,5 milioni di euro, che è l’ammontare del Jackpot. Questo perché nessuno è riuscito a centrare il 6 nell’ultimo appuntamento con la Dea Bendata. Ci sono stati però otto punti 5, ognuno dei quali da 30.004,65 euro. Lo rivelano le quote del Superenalotto, da cui si evince che ce ne sono state 864 per i punti 4, ognuno dei quali frutta un premio di 302,10 euro. Scendiamo al 3 che invece vale 23,04 euro per ognuna delle 32.656 vincite. Sono 487.902 per quanto riguarda il 2, con cui invece si vincono 5 euro. Passiamo alle quote del Superenalotto relative al Superstar. Vincono 30.210,00 euro coloro che hanno centrato il 4 stella: le vincite sono state 7. Sono 197 le schedine fortunate per i 3 stella, ognuna delle quali frutta un premio di 2.304,00 euro. Invece è di 100 euro per il 2 stella, che raggruppa 3.019 schedine vincenti. Sono 18.628 per l’1 stella che vale invece una vincita di 10 euro, mentre si vincono 5 euro per 0 stella, centrato da 40.579 schedine.

COME INVESTIRE JACKPOT DEL SUPERENALOTTO O VINCITE AL LOTTO

Il Jackpot del Superenalotto continua a far gola, ma anche con le vincite di Lotto e 10eLotto ci si può togliere qualche bella soddisfazione. Le opzioni non mancano, come dimostra la piattaforma Kickstarter, che raccoglie e propone molti progetti creativi che si possono finanziare. Questo è il caso, ad esempio, di Ringo, una borraccia che riesce a reggere magneticamente il telefono. Può essere molto utile per osservare contenuti e video, fare videochiamate o seguire gli allenamenti, restando idratati. Si può posizionare lo smartphone in verticale e in orizzontale, così avete sempre l’angolazione e altezza perfetta per un selfie, una chiamata o una foto di gruppo. Una borraccia utile e funzionale: Ringo combina la funzionalità di una bottiglietta d’acqua in acciaio inossidabile di qualità superiore, con un supporto MagSafe ultraresistente. Inoltre, ha una tecnologia avanzata per mantenere la bevanda calda o fredda tutto il giorno, mentre il supporto magnetico integrato per treppiede trattiene in modo sicuro e pratico il cellulare, sia che la borraccia sia vuota o piena.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Il nostro viaggio tra Superenalotto, Lotto e 10eLotto si conclude con la rubrica legata alla smorfia napoletana, utile per interpretare i numeri già usciti e in vista di quelli vincenti che saranno protagonisti delle estrazioni di oggi. Si può attingere anche dall’attualità e ve lo dimostriamo tirando in ballo il triste episodio che ha sconvolto la vita di Stefano Tacconi e quella della sua famiglia. L’ex portiere della Juventus e della Nazionale italiana di calcio nell’aprile 2022 era finito in ospedale a causa di un’emorragia cerebrale da rottura di un aneurisma. Operato e ricoverato a lungo, inizialmente in rianimazione, è stato dimesso qualche giorno fa dopo un intenso lavoro di riabilitazione. Consultando la smorfia napoletana, emerge ‘o pate de ccriature, 29 (il padre di famiglia); ‘a maraviglia, 72, cioè lo stupore per quanto accaduto; inevitabilmente anche il 73, ‘o spitale, cioè l’ospedale; non può mancare anche 90, la paura, in questo caso per le condizioni di salute dell’ex calciatore.











