Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 24 gennaio, i numeri vincenti

Il calendario segna martedì 24 gennaio 2023 e oggi è nuovamente tempo di assistere a un’estrazione del Lotto, del Superenalotto e del 10eLotto e dei loro numeri vincenti. Il concorso Sisal numero 10 potrebbe riservare grandi emozioni e, soprattutto, consentire a qualche fortunato scommettitore di esultare braccia al cielo per una vincita inaspettata. Nell’attesa di scoprire se questo effettivamente accadrà, andiamo a esaminare quanto è avvenuto nelle estrazioni di sabato, a cominciare dal Lotto. È arrivata a Milano la vincita più importante; infatti, nel capoluogo lombardo sono stati vinti 70.500 euro con la combinazione 8-13-28 sulla ruota di Milano. In Lombardia due vincite anche in provincia di Varese: la prima nel capoluogo, del valore di 13.750 euro, arrivata sulla ruota di Milano; la seconda da 13.125 euro a Olgiate Olona. Festa anche a Roma, dove sono stati vinti 54.347 euro grazie all’opzione Simbolotto sulla ruota di Bari. Da segnalare poi una doppia vincita a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno: la prima, da 52.500 euro, arrivata con una giocata sulla ruota Nazionale, la seconda con i numeri 1-4-61 giocati su tutte le ruote. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,2 milioni di euro, per un totale di 78 milioni di euro da inizio anno.

Il concorso del 10eLotto di sabato sera ha invece premiato Montelupo Fiorentino, in provincia di Firenze, dove un fortunato giocatore ha centrato la vincita più alta dell’anno, un 10 Oro da 2,5 milioni di euro. Da segnalare inoltre tre 9 Oro da 50mila euro l’uno, realizzati rispettivamente a Barletta, Cosenza e Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli. Si festeggia anche in Lombardia, per vincite complessive dal valore di 50mila euro: a Pessano con Bornago vinti 25mila euro con un 6 Oro, seguito da un 4 Oro messo a segno a Lentate sul Seveso, provincia Monza e Brianza, da 15mila euro, mentre a Uboldo, in provincia di Varese, indovinato un 6 Doppio Oro da 10mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 26,7 milioni di euro, per un totale di oltre 238 milioni di euro durante tutto l’anno.

LOTTO, JACKPOT SUPERENALOTTO IN PALIO QUESTA SERA

Dopo i numeri vincenti di Lotto e 10eLotto, passiamo adesso a parlare del “6” al Superenalotto, inseguito da oltre venti mesi dagli appassionati di questa lotteria. Il jackpot si è palesato per l’ultima volta a Montappone, in provincia di Fermo, il 22 maggio 2021, e adesso è arrivato ad attestarsi a quota 355,3 milioni di euro. Nel concorso di sabato 21 gennaio 2023 del Superenalotto, sono stati dieci i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si sono portati a casa 37.634,93 euro a testa. Da segnalare anche due “5 stella” da 470.436,63, mentre 14 giocatori hanno conquistato 46.054 euro con altrettanti “4 stella”.

Festa a Pordenone per i 15 giocatori del Superenalotto che hanno centrato il sistema “Omar 73″ proposto dal titolare dell'”Edicola del Corso” di corso Vittorio Emanuele, portando a casa oltre 59mila euro ciascuno. Il sistema, dal costo di 168 euro, suddiviso in 21 carature da 8 euro ciascuno, ha centrato una cifra totale di 1,2 milioni di euro, mentre le restanti 6 carature vincenti sono state acquistate da altri punti vendita. Nell’ultimo concorso Superenalotto, SuperStar ha assegnato ben 704.797 vincite.

LOTTO, COME SI PUÒ INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Qualora la Dea Bendata decidesse di assegnare proprio a voi una ricca vincita al Lotto o al 10eLotto oppure, addirittura, vi premiasse con il maxi-jackpot del Superenalotto, come investireste la cifra agguantata? Un quesito certo non di immediata risposta, anche se, ovviamente, il primo pensiero non potrà che andare alle proprie esigenze e a quelle delle persone amate. Con la restante (e vi auguriamo cospicua) parte del gruzzolo, però, si possono ad esempio anche sostenere uno o più progetti fra quelli caricati sulla piattaforma “Kickstarter”, che raccoglie al suo interno le iniziative di numerosi creativi disseminati in tutto il mondo.

Fra questi campeggia anche la lavatrice “Gulp”. Di seguito, la descrizione: “Abbiamo creato Gulp per un semplice motivo: la microplastica non dovrebbe essere presente nel nostro ambiente. Ogni volta che facciamo il bucato, migliaia di microplastiche vengono rilasciate dalle nostre lavatrici e riversate nei corsi d’acqua. È qui che entra in gioco Gulp. La prima soluzione sostenibile e di lunga durata, senza costi aggiuntivi per i filtri e senza parti monouso. Gulp inghiotte le microplastiche del bucato prima che lo faccia l’oceano. Le microplastiche stanno contaminando il nostro ambiente. Si trovano nell’acqua, nel cibo e nell’aria che respiriamo. Una delle maggiori fonti di microplastiche che entrano nel nostro ecosistema proviene dalle fibre sintetiche, le ‘microfibre’ dei nostri vestiti che vengono rilasciate dal bucato”.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Portiamo adesso a termine il nostro abituale viaggio fra i numeri vincenti del Lotto, del Superenalotto e del 10eLotto con la tappa finale della smorfia napoletana, che, come sempre, fornisce spunti interessanti e utili ai fini dell’individuazione delle sequenze vincenti. In tal senso, noi de IlSussidiario.net abbiamo elaborato una cinquina che speriamo si riveli vincente: ve la proponiamo di seguito, con l’augurio che possa portare fortuna a tutti voi lettori.

Per farlo, abbiamo tratto ispirazione da una delle notizie pubblicate sul sito di Rai News. L’altra sera un enorme iceberg, grande più di 15 volte la città di Parigi, si è staccato dalla banchisa in Antartide. Lo hanno reso noto gli scienziati britannici. Questo fenomeno non è dovuto direttamente al cambiamento climatico, dicono, anche se la regione è minacciata dal riscaldamento globale, secondo il British Antarctic Survey (Bas). Il blocco di ghiaccio, di 1550 chilometri quadrati, si è staccato dalla banchisa domenica 22, tra le 20 e le 21 ora italiana, durante un’alta marea di ampiezza tale che ha allargato una fessura esistente sul ghiaccio, chiamata Chasm-1, ha precisato l’organizzazione di ricerca. Due anni fa si era già formato un iceberg di dimensioni quasi identiche nella stessa area, denominata Brunt Barrier, e su cui si trova la stazione di ricerca britannica Halley VI. I glaciologi, presenti sul posto da novembre a marzo, osservano da dieci anni la progressione di vaste fessure nel ghiaccio. Ma quali sono i numeri collegati a questa news di carattere ambientale e scientifico? Non possiamo che partire con il numero 11 (iceberg), per proseguire quindi con il 3 (ghiaccio). Ci sono poi l’84 (ambiente), il 32 (freddo) e il 18 (clima).











