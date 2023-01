Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi, martedì 24 gennaio 2023

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO, NUOVE VINCITE DOPO IL LOTTO?

Ricomincia la settimana delle estrazioni del Simbolotto, con i numeri e i simboli vincenti che animeranno i sorteggi sin dalla serata di oggi, martedì 24 gennaio 2023. Sarà l’occasione giusta per festeggiare un successo inaspettato, ma, al tempo stesso, estremamente gradito? Aspettando che venga svelata la combinazione magica del giorno, sfruttiamo questa finestra temporale per ripassare assieme a voi lettori le regole proprie di questa lotteria, basata sull’estrazione di 5 simboli sui 45 disponibili e associata in maniera totalmente gratuita alle bollette del Lotto giocate sulla ruota di Bari, vale a dire quella in promozione per l’intero mese di gennaio.

Quindi, dopo avere scelto i numeri e selezionato la suddetta ruota, non dovrete fare altro che dare la vostra schedina al titolare della vostra ricevitoria, il quale la inserirà nell’apposita apparecchiatura per la sua convalida. Qualora la giocata avvenga per mezzo del web, invece, ci si potrà collegare al portale telematico ufficiale del gioco ed effettuare qualsiasi operazione online. In completa autonomia, il sistema provvederà a elaborare una sequenza figlia del caso, che sarà stampata sull’estremità finale della vostra bolletta.

LA CLASSIFICA DI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Passiamo adesso all’analisi dei numeri e dei simboli ritardatari del Simbolotto. Osservando assieme la graduatoria, al primo posto ci imbattiamo nel 35 (uccello), che si fa desiderare da 32 concorsi; segue il 44 (prigione), in seconda posizione con 29 assenze, e, in terza piazza, il 5 (mano), con 23 ritardi accumulati. Dopodiché, in chiusura di classifica, ci imbattiamo nel 29 (diamante), che non si palesa da 19 turni, nel 18 (cerino) e nel 28 (ombrello), che non si manifestano da 18 sorteggi, e nel tris formato dal 21 (lupo), dal 38 (pigna) e dal 9 (culla), che latitano da 17 estrazioni. Da ultimo, spazio al 14 (baule), con 16 assenze di fila.

Scommettendo un solo euro, per mezzo dei numeri e simboli vincenti del Simbolotto possono essere agguantati 10mila euro azzeccando 5 numeri su 5. Premi minori sono previsti anche per tutti coloro che riusciranno a totalizzare 4, 3 o 2 punti. Il suggerimento che vi vogliamo dare è quello di controllare approfonditamente la vostra giocata e, qualora il verdetto sia negativo (zero punti o un solo punto), l’appuntamento con la buona sorte sarà rinviato.











