Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 24 giugno 2023, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 24 GIUGNO 2023

Ultimo appuntamento di questa settimana con l’estrazione dei numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto per oggi, sabato 24 giugno 2023! Manca ancora un po’ di tempo prima che abbia luogo il sorteggio tanto atteso dagli scommettitori, prima di godersi la pausa del weekend. Possiamo quindi approfittarne per fare il punto su ciò che è successo durante il precedente concorso di Lotto e Superenalotto, sperando di riuscire a sbirciare le intenzioni della Dea Bendata.

Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti, oggi 24 giugno 2023

Per quanto riguarda il Lotto, sappiamo che nella Capitale sono stati agguantati 237.500 euro con i numeri 5-9-81 sulla ruota di Firenze, mentre 9.500 euro sono stati centrati tramite i numeri 8-28-42 sulla ruota del Lotto di Napoli. A Milano si segnala inoltre una bella vincita al Simbolotto da oltre 21.000 euro, mentre a Melegnano sono stati conquistati 9.500 euro e a Senago altri 9.250 euro. Una vincita al Lotto del valore di 9.250 euro è stata registrata ad Albano Sant’Alessandro, in provincia di Bergamo.

Lotto e Superenalotto, numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi Giovedì 22 giugno 2023

È il turno di studiare un po’ che cosa è successo durante il 10eLotto nella giornata di giovedì scorso. A Latina c’è stata una vincita da 50mila euro grazie a un 9 Oro. A Ladispoli, in provincia di Roma, incassati 20mila euro grazie a un 8 Doppio Oro e a Roma è stata registrata un’altra vincita da 10 mila euro, con un 8. A Reggio Calabria si è avuto un 9 Oro da 50mila euro e a Petronà, in provincia di Catanzaro, un 6 Oro ha fruttato ben 25mila euro. A Grosseto sono stati acchiappati 20mila euro con un 8 Doppio Oro e a Monte San Giusto, in provincia di Macerata, sono stati vinti 18mila euro grazie a un 6 Doppio Oro. Si sono poi avute due vincite gemelle da 10mila euro: una a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, con un 7 Oro, e una a Milano con un 6 Oro.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Giovedì 22 giugno 2023

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Concentriamoci ora sul Superenalotto, la cui estrazione dei numeri vincenti è ancora un pochino lontana e avverrà stasera come di consueto. Se andiamo a vedere che cosa è successo durante il precedente concorso, ci accorgiamo che sono stati ben 6 i “punti 5” acchiappati, che hanno fruttato 33.363 euro ai fortunati vincitori. Per quanto riguarda i “punti 4” sono stati ben 543 per un valore di 378 euro ciascuno. Abbiamo avuto poi 21.393 “punti 3” da 28 euro e 353.560 “punti 2” da poco più di 5 euro.

Che dire poi delle quote SuperStar? I “4 stella” sono stati 2, del valore di 37.826 euro. per quanto riguarda i “3 stella” sono stati 137 del valore di 2.876 euro. Poi anche 2.414 “2 stella” da 100 euro, 17.594 “1 stella” da 10 euro e 38.443 !0 stella” da 5 euro.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Mentre il jackpot del Superenalotto continua ad aumentare, viene spontaneo chiedersi – e sognare! – su come si potrebbero spendere quei soldi in palio stasera. Ogni giocatore ha sicuramente desideri ed esigenze che intende soddisfare, ma una parte del budget potrebbe essere destinata anche al supporto di progetti indipendenti su Kickstarter.

Se siete amanti della bicicletta – o intendete acquistarne una con il denaro del jackpot! – non potete perdervi Micro Mount, un accessorio da aggiungere alla vostra due ruote per fissare in modo discreto e sicuro il vostro cellulare. Questo accessorio si mimetizza con la struttura della bicicletta e può supportare qualsiasi tipologia di cellulare, assicurando la massima tenuta durante i vostri spostamenti.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Torna infine la nostra rubrica che cerca un collegamento tra la cronaca attuale e i numeri della Smorfia Napoletana, e chissà che i numeri estratti in questo modo non possano rivelarsi un valido aiutino per l’imminente estrazione dei numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto!

Il fatto su cui ci concentriamo oggi è la notizia che la Nasa sia riuscita a tradurre in vere e proprie melodie le osservazioni acquisite con i telescopi, da Hubble al James Webb. Ecco i numeri che si potrebbero estrarre da questo particolare parallelismo tra scienza e musica: l’8, ossia il vedere le stelle, ma anche il 22 che rappresenta l’atto di contemplare le stelle. E poi il 12, cioè il cannocchiale da astronomo, e naturalmente il 55 cioè la musica!











© RIPRODUZIONE RISERVATA