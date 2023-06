SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Sabato 24 giugno 2023

Anche stasera si è svolta l’estrazione dei numeri e dei simboli vincenti del Simbolotto di oggi, sabato 24 giugno 2023! Questo sorteggio conclude un’intensa settimana di scommesse per i giocatori, che stanno per concedersi il meritato riposo del weekend. Prima, però, ancora un ultimo sforzo per controllare la vostra schedina scongiurando eventuali errori di distrazione.

La stanchezza, la fretta e il caldo possono essere fattori di rischio che potrebbero farvi prendere qualche svista al momento del controllo della vostra giocata, ma non temete. Trovate comodamente la combinazione fortunata del Simbolotto proprio qui sotto e, per un ulteriore controllo, potete rivolgervi alla vostra ricevitoria di fiducia, oppure potete consultare voi stessi l’App ufficiale My Lotteries. Ricordiamo che ogni sera si concorre per un premio massimo di ben 10.000 euro che si può sommare alle eventuali vincite del Lotto, tenendo chiaramente conto dei limiti consentiti dall’attuale normativa in vigore. Ma andiamo ora a scoprire quali sono i simboli e i numeri appena estratti questa sera per il Simbolotto: il Piano (37), la Balestra (22), la Festa (20), i Topi (11), la Scala (27).

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO: OGGI 24 GIUGNO 2023 IL NUOVO CONCORSO

Ultime ore prima che si concluda questa settimana di scommesse, con l’estrazione dei numeri e dei simboli vincenti del Simbolotto di oggi, sabato 24 giugno 2023. Se avete ancora dei dubbi sulle modalità e le regole di gioco, oppure sui premi in denaro in palio, allora è il momento giusto per fare chiarezza. Il Simbolotto è collegato al gioco principale del Lotto, per questo motivo per prendere parte al sorteggio dei premi in denaro occorre puntare sul gioco principale, nello specifico sulla ruota del Lotto associata al mese in corso. La ruota interessata in quanto legata al mese di giugno è quella di Napoli.

Una volta scommesso sulla ruota del Lotto, sul vostro scontrino troverete in automatico una combinazione di 5 numeri e simboli generata in modo casuale, tra i 45 totali. Se tutti si riveleranno vincenti, potrete tornare a casa con ben 10.000 euro in tasca. Quattro dei cinque simboli e numeri vincenti fruttano invece una vincita di 50 euro, tre 5 euro e due 1 euro come consolazione.

SIMBOLI E NUMERI IN RITARDO DEL SIMBOLOTTO

Grande attesa per l’estrazione dei simboli e dei numeri vincenti del Simbolotto di oggi, sabato 24 giugno 2023, che avverrà stasera. In questi momenti di attesa possiamo studiare le statistiche di gioco per cercare di intuire le prossime mosse della Dea Bendata. Guardando ai precedenti concorsi, scopriamo che il Naso (16) è il simbolotto che ha accumulato più ritardi, ben 26. Al secondo posto tra gli assenti abbiamo il Disco (33) con che si è assentato già 24 volte, seguito a stretto giro da La Luna (6) con 23 ritardi. Fuori dal podio ecco le Nacchere (36) con 21 assenze.

Sempre le statistiche ufficiali ci permettono di scoprire i numeri e i simboli frequenti del Simbolotto, che potrebbero essere protagonisti anche di questa imminente estrazione. Al primissimo posto continua a dominare il Diamante (29) con 85 presenze, mentre il secondo posto continua a essere stabilmente occupato da la Gatta (3) con le sue 81 partecipazioni. Sull’ultimo gradino del podio troviamo il Cerino (18) con 80 estrazioni alle spalle. Al di fuori del podio troviamo anche oggi i Topi e l’Elica (33) con 76 presenze ciascuno.











