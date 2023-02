Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 25 febbraio, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 25 FEBBRAIO 2023

Le estrazioni dei numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto andranno in scena nella serata di oggi, sabato 25 febbraio 2023, in quello che sarà il terzo e ultimo appuntamento settimanale con la Buona Sorte. Questo fine settimana risulterà fortunato e permeato da ricche vincite, grazie ai sorteggi odierni? L’auspicio è che tale scenario possa realmente concretizzarsi, assicurando al maggior numero possibile di scommettitori un premio in denaro degno di menzione. Restando in attesa di conoscere i risultati odierni di Lotto e Superenalotto, non ci rimane che esaminare in modo approfondito ciò che è accaduto durante la serata di giovedì 23 febbraio con il Lotto.

Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi, sabato 25 febbraio 2023

A essere premiata è stata Catania, dove sono stati vinti quasi 110mila euro. La vincita più alta di giornata è stata di 64.875 euro, arrivata grazie a una giocata del valore di 3 euro sulla ruota di Palermo, con la combinazione 1-13-19-27. La seconda vincita più alta nella città siciliana, che è anche la seconda vincita più alta di giornata, ammonta a 32.100 euro; a completare il quadro delle vincite catanesi, una quaterna da 12mila euro. Chiudono il podio delle vincite più alte di giornata i 15.250 vinti a Roma grazie alla combinazione 1-19-43 sulla ruota di Roma. Nella Capitale, inoltre, sono stati vinti altri 9.250 euro grazie a tre ambi e una terna. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di quasi 180 milioni di euro in questo 2023.

Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 23 febbraio 2023

Napoli e Marsala hanno sorriso dopo il concorso del 10eLotto di giovedì 23 febbraio. Nelle due città, infatti, sono arrivate le vincite più alte di giornata: nel capoluogo campano sono stati vinti 50.001 euro con un 8 Doppio Oro, mentre nella cittadina in provincia di Trapani ne sono stati vinti 50mila con un 9 Oro. Bolzano completa il podio delle vincite più alte di giornata con un 6 Oro che è fruttato 27.500 euro a un fortunato giocatore; il Trentino Alto-Adige ha fatto inoltre registrare un’altra vincita a Pergine Valsugana, in provincia di Trento, dove sono stati vinti 6mila euro con un 6 Doppio Oro. Estrazione fortunata anche in Veneto, dove sono stati agguantati 34.500 euro: 22.500 a San Biagio di Callalta, in provincia di Treviso, grazie alla modalità extra, a cui si aggiungono i 12mila vinti ad Ariano nel Polesine, in provincia di Rovigo, con un 6 Doppio Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 23 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di quasi 600 milioni di euro in questo 2023.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 23 febbraio 2023

LOTTO, QUAL È IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO QUESTA SERA?

Archiviato il discorso inerente ai numeri vincenti di Lotto e 10eLotto, andiamo ora ad analizzare ciò che è successo con il Superenalotto in occasione del concorso di giovedì. Il jackpot attualmente in palio è pari a 59 milioni di euro, cifra decisamente allettante per i giocatori. Nell’ultimo concorso, sono da segnalare otto punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 31.207,08 euro a testa. Da segnalare anche tre “4 stella” da 36.143 euro ciascuno.

A proposito della maxi-vincita del 16 febbraio 2023, il montepremi è stato distribuito in 90 schede da 5 euro ciascuna. Ogni vincitore si è portato a casa circa 4 milioni di euro. Tra le regioni più premiate, la Campania occupa il primo posto della graduatoria con 18 vincite, seguita dal Lazio con 16 e dall’Emilia-Romagna con 13. Puglia fuori dal podio con 10 vincite, poi spiccano la Toscana e il Veneto con 9. Sono invece tre le regioni che, dal 1997 a oggi, non hanno mai realizzato un “6”: si tratta di Valle d’Aosta, Trentino e Molise. Roma è la città in cui sono stati realizzati più jackpot, ben 10, per un totale di oltre 132 milioni di euro. Seguono Sassari, con 5 jackpot del valore totale di 111 milioni di euro, mentre altri 111 milioni di euro sono stati vinti a Napoli con 4 jackpot.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

I riconoscimenti che derivano dai numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto come possono essere investiti (incluso il jackpot del Superenalotto)? Dopo avere pensato alle necessità personali e a quelle dei propri cari, vi rammentiamo, nel ventaglio di possibilità esistenti, che possono essere finanziati i progetti che campeggiano sulla piattaforma Kickstarter, che riunisce sulle sue colonne le iniziative provenienti da creativi disseminati in tutti i continenti e che sono alla ricerca di sostegno economico.

Esaminiamo adesso uno di essi, ovvero la “HEIPI: il più leggero e compatto treppiedi da viaggio 3 in 1“: “Il segreto della stabilità e della portabilità dell’HEIPI si trova al suo interno. Abbiamo impiegato 3 anni per progettarla e perfezionarla. Dopo diversi modelli, abbiamo finalmente ottenuto l’HEIPI ideale: un treppiedi da viaggio 3 in 1 portatile, stabile e versatile. Il treppiedi HEIPI è un accessorio perfetto per ogni fotografo outdoor. Il design brevettato della ‘colonna centrale a 3 pilastri’ non solo garantisce un’eccellente stabilità e compattezza, ma permette anche di trasformare l’HEIPI in due treppiedi separati in pochi secondi! Esso è anche dotato di una testa a sfera staccabile che fa sì che HEIPI sia il primo treppiedi 3 in 1 al mondo! La sua struttura in fibra di carbonio lo rende leggero e resistente, perfetto per chi vuole viaggiare senza peso. HEIPI è stato progettato per soddisfare le elevate aspettative dei fotografi di viaggio che cercano un supporto portatile e leggero”.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

I numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto sono permeati dai significati della smorfia napoletana, un vero e proprio oracolo fra gli scommettitori. A tal proposito, noi de IlSussidiario.net abbiamo deciso di lasciarci ispirare da una delle notizie pubblicate da Rai News al fine di elaborare la nostra cinquina da suggerire a voi lettori, augurandoci che possa rivelarsi portatrice di buona fortuna.

L’azienda tedesca dei puzzle Ravensburger non può utilizzare a fini commerciali l’immagine dell’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci, custodito alle Gallerie dell’Accademia di Venezia, nemmeno sui propri siti internet, altri strumenti telematici e social. A stabilirlo è stata un’ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Venezia il 17 novembre scorso – resa nota da “La Nuova Venezia” e “Repubblica” – in seguito a un ricorso delle Gallerie veneziane avanzato nel 2020.

Ravensburger deve pagare anche una penale di 1.500 euro a favore del ministero della Cultura, per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordinanza. Non si tratta del primo provvedimento del genere a tutela delle immagini artistiche italiane: altre ordinanze sono state emesse a Firenze relativamente al David di Michelangelo. Tuttavia è la prima volta che viene condannata una società non italiana, anche relativamente a siti commerciali la cui sede non sia localizzabile in Italia. Consultando la smorfia napoletana, il primo numero della cinquina non può che essere il 32 (puzzle). Inoltre, non può mancare il 50 (Leonardo). E ancora il 33, tribunale, l’89 (cultura) e il 7 (Venezia).











