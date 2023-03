Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 25 marzo, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 25 MARZO 2023

Lotto, Superenalotto e 10eLotto tornano con le loro estrazioni oggi, sabato 25 marzo 2023, ma soprattutto con la loro carica di premi. La serata potrebbe regalarvi una bella vincita, o più magari, ma tutto dipende dai numeri vincenti di Lotto e Superenalotto che scopriremo. Nel frattempo, possiamo approfondire quanto accaduto in occasione del precedente concorso per capire com’è andata. Ad esempio, a Roma è arrivata la vincita più importante nell’ultima estrazione del Lotto: 260.869,57 euro grazie all’opzione del Simbolotto sulla ruota del Lotto di Firenze.

Questa è la quarta vincita al Lotto più alta del 2023, la più importante per quanto riguarda il Simbolotto. Agipronews segnala sempre nel Lazio un’altra importante vincita al Lotto, in questo caso ad Anzio (RM), per un valore di 25mila euro grazie all’ambo 9-36 sulla ruota del Lotto di Bari. Invece, a Castellabate, in provincia di Salerno, è stata realizzata una vincita da ben 62.375 euro sulla ruota di Napoli. Spostiamoci in Puglia, perché a Casamassima (BA) vinti invece 47.500 con la combinazione 36-56.72 sulla ruota del Lotto di Bari. Invece, a Verbania, in Piemonte, è stata centrata una vincita da 23.750 euro grazie alla combinazione 2-67-76 sulla ruota del Lotto di Genova. Nella città piemontese sono stati vinti anche 12.500 euro sulla stessa ruota del Lotto. A Gela (CL) sono andati invece 22.500 euro grazie ad una giocata eseguita su tutte le ruote del Lotto. Dunque, l’ultima estrazione del Lotto ha distribuito 4,8 milioni di euro, nel complesso 255 milioni da inizio anno.

Passiamo al 10eLotto, che ha premiato con l’estrazione di giovedì la Sicilia con vincite complessive per 70mila euro. La vincita più alta è andata a Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa, con un 9 Oro da 50 mila euro, a cui si aggiunge un 9 da 20 mila euro centrato a Palermo. Si segnala un’altra vincita da 50 mila euro conquistata a Isernia, sempre con un 9 Oro. A chiudere il podio di tale concorso un 6 Oro da 25mila euro realizzato a Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza. L’ultima estrazione del 10eLotto ha distribuito premi per 21 milioni di euro, nel complesso parliamo di oltre 912 milioni durante tutto l’anno.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Archiviato il focus sulle vincite di Lotto e 10eLotto, passiamo alle quote del Superenalotto, partendo da una premessa: non c’è stato alcun “6” nella seconda estrazione della settimana. Di conseguenza, il Jackpot è salito a 73,8 milioni di euro. Ci sono state comunque delle vincite importanti nell’ultimo concorso, come i tre punti “5”, con i fortunati vincitori che hanno conquistato 77.370,51 a testa. Ci sono poi 787 punti “4”, ognuno dei quali ha fruttato una vincita di 321,58 euro. Passiamo al “3”, con cui invece sono stati vinti 25,42 euro. In questo caso le schedine fortunate sono state 28.651. E poi ci sono i 5 euro vinti col “2” per 448.432 giocate vincenti. Passiamo alle quote Superstar del Superenalotto. La vincita più alta in questo caso è stata di 32.158,00 euro per il “4 stella” centrato da 10 giocate. Invece chi ha centrato il “3 stella” ha vinto 2.542,00 euro, nello specifico per 215 vincite. Si sono accontentati di 100 euro coloro che hanno centrato il “2 stella”, cioè 3.582 fortunati. Le schedine fortunate per quanto riguarda “1 stella” sono state 22.894, ognuna delle quali da 10 euro. Infine, “0 stella” da 5 euro per ognuna delle 46.770 schedine del Superenalotto risultate fortunate. (agg. di Silvana Palazzo)

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO O VINCITE AL LOTTO

Cosa fareste con una vincita al Lotto, 10eLotto o Superenalotto? Sembra una domanda dalle risposte facili, ma a volte le idee sono così tante che poi non sono affatto chiare. D’altra parte, molto dipende dall’importo del premio. Comunque, potrete trovare l’ispirazione sulla piattaforma Kickstarter, dove ci sono diversi progetti, come la tastiera Flux che combina i pregi delle tastiere tattili e quelli degli schermi tattili. Questa tastiera, infatti, incorpora la tattilità e velocità di una tastiera meccanica con l’adattabilità di uno schermo, abbattendo le barriere tra voi e ciò che volete fare. Infatti, è dotata di un display IPS Full HD che passa automaticamente da un profilo all’altro, rende tutto personalizzabile per qualsiasi software e in qualsiasi lingua. Inoltre, consente di personalizzare la tastiera con qualsiasi immagine di sfondo, video o stile interattivo. Sono disponibili layout per molte applicazioni popolari che possono essere modificati per adattarli alle vostre esigenze o creare un layout personalizzato per qualsiasi altro software.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Mentre si avvicina il momento delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, proviamo ad affidarci alla smorfia napoletana, magari per trovare l’ispirazione per la scelta dei numeri da giocare o semplicemente per aiutarsi a interpretare alcune vicende di attualità tramite i numeri. Prendiamo il caso dello stalker che è entrato in casa di Rihanna per chiederle di sposarlo. La sicurezza ha subito bloccato l’intruso e chiamato la polizia, ma tanta la paura per la star, che peraltro è incinta. Partiamo proprio dalle guardie, 24, ma inevitabilmente non può mancare 90, ‘a paura, che si può abbinare anche allo stupore, 72. Potreste anche utilizzare il 70, ‘o palazzo, così come il 52, ‘a mamma, visto che Rihanna lo è, così come il 55, ‘a museca, visto che è anche un’artista musicale.











