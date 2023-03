Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi sabato 25 marzo 2023

OGGI NUOVA ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO: NUOVI PREMI DOPO IL LOTTO…

Che estrazione del Lotto sarebbe senza quella del Simbolotto? Infatti, dopo il viaggio tra le undici ruote, tocca al concorso abbinato, con cui si possono vincere 10mila euro indovinando tutti i cinque numeri e simboli vincenti, tenendo conto di una giocata da un euro. Se invece ne centrate 4, allora il premio è di 50 euro. Bisogna accontentarsi di 5 euro quando se ne indovinano 3, mentre col 2 si vince solo un euro. Prima però di pensare a quanto si vince col Simbolotto e alla struttura dei premi, è importante sapere come si gioca.

Per ogni giocata al Lotto effettuata sulla ruota in promozione, che questo mese è quella di Firenze (c’è un calendario che prevede un cambio di ruote fortunate mese dopo mese), sullo scontrino di gioco viene stampata una combinazione casuale di 5 simboli tra 45 disponibili. Dunque, la giocata al Simbolotto è automatica e peraltro gratuita, perché non dovete aggiungere nulla rispetto all’importo speso per il Lotto.

LA CLASSIFICA DEI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Il momento dei numeri e simboli vincenti del Simbolotto non è ancora arrivato, motivo per il quale possiamo approfondire il tema delle statistiche. In particolare, possiamo scoprire com’è cambiata la classifica dei simbolotti ritardatari dopo l’ultima estrazione del Simbolotto. Al primo posto c’è 24 pizza che è arrivato a quota 30 ritardi. Al secondo posto resta 1 Italia con 26 assenze. Non è di fatto cambiato nulla nel podio, visto che c’è 40 Quadro che è salito a quota 24. Alle sue spalle troviamo 15 ragazzo, che invece ha saltato 22 appuntamenti con la fortuna, due in più di 2 Mela.

Restiamo in tema alimentare con 43 Funghi che ha 19 ritardi, tanti quanti quelli accumulati da 13 Rana. Un’assenza in più del 18 Cerino, invece al nono posto c’è 20 Festa che è arrivato a 16 ritardi. A completare la top ten c’è 27 Scala che però non è solo, perché è a quota 15 assenze proprio come 21 Lupo.











