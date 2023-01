Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 26 gennaio, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 26 GENNAIO 2023

La nuova estrazione del Lotto, del Superenalotto e del 10eLotto e dei loro numeri vincenti andrà in scena nella serata di oggi, giovedì 26 gennaio 2023. Il concorso Sisal numero 11 regalerà a qualche scommettitore l’opportunità di conquistare una vincita in grado di stravolgere totalmente la sua esistenza, consentendogli di guardare con maggiore serenità al futuro? Mentre attendiamo di leggere gli esiti odierni per scoprirlo, andiamo a leggere quanto è accaduto due giorni fa nell’ultimo concorso del Lotto. Un fortunato giocatore di Milano ha centrato una vincita da oltre 306mila euro. Si tratta della seconda vincita più alta dall’inizio dell’anno, alle spalle di quella da 475mila euro realizzata a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno, lo scorso 10 gennaio. Colpo da 187.500 euro a Perugia, dove sono stati indovinati tre ambi e un terno sulla ruota di Bari, a cui si aggiungono altre due vincite da 24.250 euro ad Assisi e da 18.750 euro ancora a Perugia, per un bottino totale della regione di oltre 230mila euro. Sul podio delle vincite dell’ultimo concorso si piazza anche il Friuli-Venezia Giulia: a Sedegliano, in provincia di Udine, sono stati vinti oltre 50mila euro. Festa anche in Veneto, a Colognola ai Colli, in provincia di Verona, con una vincita da oltre 37mila euro. Infine il Simbolotto premia un giocatore di Sulmona, in provincia de L’Aquila, con un colpo da oltre 32mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 85,8 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

Il concorso del 10eLotto di sabato sera ha invece premiato Lazio e Lombardia. Si è festeggiato a Roma, con un 8 da 10mila euro, seguito da un 6 Doppio Oro da 7.500 euro messo a segno a Ceprano, in provincia di Frosinone. Tornando in provincia di Roma, vinti 6.300 euro a Fiumicino con un 1 Oro, mentre a Cave è stato indovinato un altro 6 Doppio Oro, questa volta dal valore di 6mila euro. Un poker di vincite complessive nel Lazio da 29.800 euro, totale leggermente più alto della Lombardia, che si ferma a 29mila euro grazie al 7 Doppio Oro di Rezzato, in provincia di Brescia e all’8 centrato a Gorgonzola, in provincia di Milano, entrambi da 10mila euro, a cui si aggiunge un 4 da 9mila euro centrato a Bergamo. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 26,7 milioni di euro, per un totale di oltre 265 milioni di euro durante tutto l’anno.

LOTTO, JACKPOT SUPERENALOTTO IN PALIO QUESTA SERA

A seguito dei numeri vincenti di Lotto e 10eLotto, focalizziamoci adesso su quelli del Superenalotto e su quel “6” tanto inseguito, quanto apparentemente inarrivabile, dal momento che latita da più di 20 mesi e ha portato il jackpot a toccare quota 356,8 milioni di euro. Nel concorso di giovedì 26 gennaio 2023 del Superenalotto, sono stati ben 18 i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si sono portati a casa 17.790,93 euro a testa. Da segnalare anche quattro “4 stella” da 19.584 euro ciascuno.

L’estrazione dei numeri vincenti di Superenalotto e SuperStar è aperta al pubblico. Si tiene presso la sede dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato a Roma ed è realizzata e garantita da Sisal e dall’agenzia stessa. Il sorteggio avviene mediante due macchine estrattrici: una per i sei numeri della combinazione vincente del Superenalotto più il numero jolly, e l’altra per il numero SuperStar. Le estrazioni avvengono ogni martedì, giovedì e sabato alle ore 20.

LOTTO, COME SI PUÒ INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Come può essere spesa una ricca vincita al Superenalotto, al Lotto o al 10eLotto attraverso i loro numeri vincenti? Un quesito che in tanti vorrebbero trovarsi a fronteggiare. Al di là delle esigenze personali e dei propri cari, esistono molteplici alternative per investire l’importo conquistato. Fra queste, non possiamo non menzionare la possibilità di finanziare uno dei tanti progetti caricati sulla piattaforma “Kickstarter”, che raccoglie sulle sue colonne virtuali le idee di creativi disseminati in ogni angolo dell’orbe terracqueo.

Fra questi campeggia anche “Morph Cup – La prima tazza da viaggio 5 in 1 del mondo”. Questa la descrizione: “La nostra tazza, dal design inconfondibile, in porcellana e materiale inossidabile, è stata progettata con le giuste dimensioni e la forma adatta per essere tenuta a portata di mano. La tazza Morph può essere utilizzata in 5 modi diversi. Tazza 2 in 1, tazza in acciaio inox, tazza in porcellana, con manico e cannuccia in silicone e come bagaglio a mano con la sua custodia in pelle. Scegliete il vostro stile, liberatevi e bevete in modo diverso. Realizzata in porcellana bianca pura al 100% e cotta due volte per garantire durata. La nostra porcellana è leggera, atossica e resistente. Ha meno pori e quindi è facile da pulire e non lascia macchie o odori di bevande varie”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Concludiamo ora il nostro itinerario alla scoperta dei numeri vincenti del Lotto, del Superenalotto e del 10eLotto consultando l’oracolo per antonomasia di queste lotterie: la smorfia napoletana, in grado di fornire interpretazioni ai sogni e agli episodi di vita, traducendoli in numeri da poter utilizzare per effettuare la propria giocata. Anche noi de IlSussidiario.net abbiamo voluto ricorrere alla smorfia napoletana, giungendo a elaborare per voi una cinquina che speriamo possa rivelarsi vincente.

Per farlo, ci siamo fatti ispirare da una delle notizie pubblicate sul sito di Rai News. Nasa e Darpa (Defense Advanced Research Projects Agency) hanno annunciato la loro collaborazione per lo sviluppo e test di un razzo spaziale a propulsione nucleare per le future missioni umane su Marte: è l’obiettivo del programma Draco (Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations). L’agenzia spaziale americana “lavorerà con il nostro storico partner Darpa, per sviluppare e testare la tecnologia di propulsione nucleare termica già nel 2027”, ha detto l’amministratore Nasa Bill Nelson. “Con l’aiuto di questa nuova tecnologia gli astronauti potranno viaggiare da e verso lo spazio profondo più velocemente: capacità importante per preparare le missioni con equipaggio su Marte”. L’utilizzo di un razzo nucleare termico consente di ridurre i tempi di viaggio e i rischi per gli astronauti. Spostarsi più rapidamente è una componente fondamentale per le missioni umane su Marte, dato che trasferimenti più lunghi richiedono maggiori rifornimenti e sistemi più robusti. Sviluppare una tecnologia di trasporto più veloce ed efficiente aiuterà la Nasa a raggiungere i suoi “obiettivi dalla Luna a Marte”. Ma quali sono i numeri collegati a questa news di carattere spaziale e scientifico? Non possiamo che partire con il numero 25 (razzo), per proseguire quindi con il 57 (Marte). Ci sono poi il 73 (Luna), il 37 (astronauta) e il 70 (scienze).











