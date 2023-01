Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi, giovedì 26 gennaio 2023

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO, QUALI SARANNO I NUMERI E SIMBOLI VINCENTI?

I numeri e simboli vincenti del Simbolotto tornano a fare compagnia a tutti gli scommettitori nella serata di oggi, giovedì 26 gennaio 2023, con una nuova estrazione che ci auguriamo possa rivelarsi foriera di buona sorte. Mentre attendiamo di scoprire se i nostri auspici troveranno concretizzazione nella realtà, per mezzo dello svelamento della cinquina vincente, cogliamo quest’occasione per proporre a tutti voi un ripasso relativo alle norme tipiche di questo concorso, fondato sull’estrazione di 5 simboli sui 45 disponibili e associato alle bollette del Lotto giocate sulla ruota di Bari, in promozione per tutto gennaio.

Espletata tale formalità, subito dopo avere scelto i numeri e selezionato la ruota sopra indicata, dovrete provvedere a convalidare la vostra schedina: autonomamente, qualora stiate giocando online grazie al portale telematico ufficiale del gioco oppure consegnandola direttamente al titolare della vostra ricevitoria di riferimento. A quel punto, il sistema vi assegnerà una sequenza di numeri e simboli casuale e gratuita, che sarà impressa sull’estremità finale della vostra schedina.

CLASSIFICA DI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI SIMBOLOTTO

Con un solo euro scommesso, per effetto dei numeri e dei simboli vincenti del Simbolotto possono essere acciuffati 10mila euro intercettando 5 numeri su 5. Riconoscimenti inferiori sono tuttavia riservati anche a tutti coloro che centreranno l’impresa di totalizzare 4, 3 o 2 punti. Come sempre, ci raccomandiamo affinché verifichiate con scrupolo la vostra giocata, in modo tale da essere sicuri di non cestinare una bolletta vincente, sfuggita ai vostri occhi vigili solamente per colpa della fretta.

Concludiamo quindi con l’analisi della classifica dei numeri e dei simboli ritardatari del Simbolotto. Osservando assieme la graduatoria, al primo posto troviamo il 35 (uccello), che si fa desiderare da 33 concorsi; segue il 44 (prigione), in seconda posizione con 30 assenze, e, in terza piazza, il 5 (mano), con 24 ritardi accumulati. Dopodiché, in chiusura di classifica, ci imbattiamo nel 29 (diamante), che non si palesa da 20 turni, nel 18 (cerino) e nel 28 (ombrello), che non si manifestano da 19 sorteggi, e nel tris formato dal 21 (lupo), dal 38 (pigna) e dal 9 (culla), che latitano ormai da 18 estrazioni. Da ultimo, spazio al 14 (baule), con 17 assenze di fila.

