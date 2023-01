Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 28 gennaio, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 28 GENNAIO 2023

I numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto animeranno il concorso Sisal numero 12, le cui estrazioni sono in programma nella serata di oggi, sabato 28 gennaio 2023. I sorteggi riusciranno a far sì che qualche giocatore abbia modo di mettere a segno una vincita capace di stravolgere per intero la sua esistenza (naturalmente nell’accezione positiva del verbo)? In attesa di scoprirlo assieme a voi, passiamo adesso a osservare quanto si è verificato giovedì sera nell’ultimo concorso del Lotto. A essere premiata è stata Nola, in provincia di Napoli, con una vincita totale pari a 30mila euro, frutto di tre ambi da 10mila euro ciascuno di essi giocato sulla ruota di Napoli. La vincita singola più alta del concorso è finita invece in provincia di Reggio Calabria, precisamente a Laureana di Borrello, dove un fortunato giocatore si è aggiudicato 27.173,91 euro indovinando i simboli del Simbolotto. Sul podio delle vincite più alte di giornata anche i 22.500 euro vinti a Pescara e a Pinzolo, in provincia di Trento. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per quasi 6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 90 milioni di euro in questo 2023.

Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 26 gennaio 2023

Il concorso del 10eLotto di sabato sera ha invece premiato la Puglia, con vincite complessive per 59mila euro. A Lequile, in provincia di Lecce, un fortunato giocatore ha vinto 50mila euro con un 9 Oro, a cui si aggiungono i 9mila euro vinti a Mesagne, in provincia di Brindisi, con un 6 Oro. La vincita più alta di giornata va invece a Milano, con 50.001 euro conquistati con un 9 Oro, stessa giocata che è valsa 50mila euro a un giocatore di Avezzano, in provincia de L’Aquila. A Torino, infine, sono stati vinti in totale 43.500 euro, grazie a un 7 Doppio Oro da 30mila euro e a un 4 Oro da 13.500 euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per quasi 24 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 289 milioni di euro in questo 2023.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 26 gennaio 2023

LOTTO, JACKPOT SUPERENALOTTO IN PALIO QUESTA SERA

Non solo i numeri vincenti di Lotto e 10eLotto: trovano infatti spazio, adesso, anche quelli del Superenalotto, con la caccia al “6” pronta a proseguire, come accade ormai senza soluzione di continuità da oltre 20 mesi a questa parte, più precisamente dal 22 maggio 2021 (montepremi acciuffato a Montappone, in provincia di Fermo). Il jackpot si è attestato, ad oggi, a quota 358,5 milioni di euro. Nel concorso di giovedì 26 gennaio 2023 del Superenalotto, sono stati ben nove i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si sono portati a casa 34.904,27 euro a testa. Da segnalare anche quattro “4 stella” da 41.043 euro ciascuno.

Lotto, Superenalotto: numeri vincenti/ Estrazioni 24 gennaio, 10eLotto e la Smorfia

Giova rammentare che esiste anche la modalità di gioco WinBox, che fa parte delle opportunità di vincita offerte da Superenalotto. Grazie alle vincite immediate di WinBox hai la possibilità di vincere subito premi fino a 500 euro. E, se dopo l’estrazione la tua giocata non è risultata vincente, WinBox ti dà una seconda chance per vincere un premio fino a 50 euro. La funzione WinBox sarà attiva automaticamente per le giocate effettuate online e sull’app ufficiale. Se, invece, hai effettuato la tua giocata in ricevitoria, scansiona il QR Code presente sulla ricevuta di gioco prima delle 19.30 il giorno del concorso a cui hai partecipato.

LOTTO, COME SI PUÒ INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Sono tante e diverse tra loro le idee che possono essere sposate quando si tratta di investire una ricca cifra vinta al Superenalotto, al Lotto o al 10eLotto, per mezzo dei loro numeri vincenti. Oltre alle proprie esigenze e a quelle delle persone più care, vi è, ad esempio, anche la possibilità di sostenere economicamente uno dei tanti progetti che trovano spazio sulla piattaforma Kickstarter, che raggruppa tra le sue pagine le iniziative di innumerevoli creativi, provenienti da ogni angolo del pianeta.

Fra questi campeggia anche “Shiki Wrap: Heaven on Earth”. Ecco la descrizione: “Compleanni, matrimoni, la mattina di Natale. Si dedica così tanto tempo e impegno alla pianificazione di queste occasioni speciali, all’impacchettamento dei ricordi più belli della nostra vita, e poi le confezioni diventano spazzatura, grandi mucchi di rifiuti. Questi si accumulano e molti non sono riciclabili, producendo tonnellate di scarti nelle discariche ogni anno. L’industria della carta è il quinto più grande consumatore di energia al mondo e il 20% dei tronchi industriali è destinato alla carta da imballaggio monouso. Per questo c’è Shiki Wrap, alternativa bella e sostenibile alle confezioni regalo di carta, realizzata negli Stati Uniti con splendidi disegni su un tessuto morbido ed elastico ricavato dalla plastica riciclata Repreve, certificata e tracciabile. I nostri involucri sono semplicemente legati o chiusi con una fascia intorno al regalo – niente pieghe, niente grinze, niente forbici, niente nastro adesivo – e ispirati alla tradizione giapponese del furoshiki”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

I numeri vincenti del Lotto, del Superenalotto e del 10eLotto possono essere interpretati anche attraverso la smorfia napoletana, “oracolo” capace di fornire interpretazioni a sogni ed episodi di vita. Anche noi de IlSussidiario.net abbiamo voluto ricorrere ad essa, elaborando per voi una cinquina che ci auguriamo che possa rivelarsi vincente.

Per farlo, ci siamo fatti ispirare da una delle notizie pubblicate sul sito di Rai News. Scoperta archeologica nell’area del Parco Scott a Roma, tra la Cristoforo Colombo e la via Appia Antica, dove durante dei lavori di scavo di Acea con Bacino sud srl è stata trovata un’antichissima statua di Ercole. Ne dà notizie il Parco Archeologico dell’Appia Antica, che spiega: “L’area, pregevole dal punto di vista naturalistico, è anche un’area ‘di interesse archeologico’, siamo infatti nei pressi del Sepolcro di Priscilla al secondo miglio della via Appia Antica e i lavori di sbancamento, che hanno raggiunto la quota di ben 20 metri sotto il livello di piano di calpestio, sono stati costantemente seguiti da un archeologo, coordinato dai funzionari del Parco. Oggi, dopo settimane di movimentazioni di terra di riporto completamente priva di reperti di interesse archeologico, Parco Scott ci ha regalato una grande sorpresa. Una statua marmorea a grandezza naturale che, per la presenza della clava e della leontè, la pelle di leone che ne copre il capo, possiamo senz’altro identificare con un personaggio in veste di Ercole”. Ma quali sono i numeri collegati a questa news di carattere archeologico? Non possiamo che partire con il 2 (scavo), per proseguire quindi con il 27 (scoperta). Ci sono poi il 55 (statua), il 35 (archeologo) e l’88 (Roma).











