SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 28 gennaio 2023

Anche nella giornata di oggi, sabato 28 gennaio 2023, il Simbolotto ritorna con i suoi numeri e simboli vincenti. La combinazione inerente all’estrazione odierna è stata annunciata da poco e noi de IlSussidiario.net l’abbiamo annotata per voi lettori. Proprio in questi istanti si stanno effettuando le operazioni di abbinamento dei simboli ai numeri corrispondenti. Vogliamo quindi approfittare di questo momento di attesa per evidenziare due aspetti a dir poco fondamentali: i numeri e i simboli vincenti del Simbolotto vanno verificati con enorme attenzione, considerato che il pericolo di gettare via una bolletta fortunata è sempre molto elevato.

Inoltre, non bisogna mai dimenticare quanto sia importante giocare in maniera responsabile. Passiamo adesso alla lettura dei numeri e dei simboli vincenti dell’estrazione odierna del Simbolotto: la Risata (19), il Piano (37), la Culla (9), la Mela (2), il Soldato (12). (Agg. di Alessandro Nidi)

Il Simbolotto, con i suoi numeri e simboli vincenti, si ripresenta con una nuova estrazione anche in questo sabato 28 gennaio 2023 e, chiaramente, l’auspicio è che possa rivelarsi portatore di buona sorte. Restando in attesa di capire se le nostre speranze riusciranno a materializzarsi all’interno della cinquina fortunata estratta nella giornata di oggi, approfittiamo di questa circostanza per ripassare le regole di questo concorso. Com’è noto, innanzitutto, esso è fondato sul sorteggio di 5 simboli sui 45 disponibili e abbinato alle schedine del Lotto giocate sulla ruota di Bari, alla quale il gioco è abbinato per tutto il mese corrente.

Dopo avere compilato la vostra schedina del Lotto e selezionato la ruota sopra indicata, non dovrete fare altro che convalidare la bolletta e, questo passaggio, può essere espletato in due modi diversi: autonomamente, nel caso stiate giocando online, attraverso il sito web del gioco, oppure consegnandola al titolare della vostra ricevitoria di fiducia. Il sistema vi attribuirà una sequenza di numeri e simboli casuale e gratuita, che rimarrà impressa sulla parte conclusiva della vostra schedina.

LA CLASSIFICA DI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Chiudiamo ora con l’esame della classifica dei numeri e dei simboli ritardatari del Simbolotto. Leggendo insieme la graduatoria, al primo posto troviamo il 35 (uccello), che si fa desiderare da 34 concorsi; segue il 44 (prigione), in seconda posizione con 31 assenze, e, in terza piazza, il 5 (mano), con 25 ritardi accumulati. Dopodiché, in chiusura di classifica, ci imbattiamo nel 29 (diamante), che non si palesa da 21 turni, nel 20 (ombrello), che non si manifesta da 20 sorteggi, e nel tris formato dal 21 (lupo), dal 38 (pigna) e dal 9 (culla), che latitano ormai da 19 estrazioni. Da ultimo, spazio al 14 (baule) e al 26 (elmo), con 18 e 16 assenze di fila.

Scommettendo un solo euro, con i numeri e i simboli vincenti del Simbolotto possono essere acciuffati 10mila euro indovinando 5 numeri su 5. Premi minori sono tuttavia riservati anche a coloro che centreranno l’impresa di totalizzare 4, 3 o 2 punti. Come sempre, verificate con grande attenzione la vostra giocata, in maniera da essere sicuri di non cestinare una bolletta vincente.











