Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 28 luglio 2023, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 28 LUGLIO 2023

Ultimo giorno della settimana prima del weekend e quasi ultimo sforzo per i giocatori a caccia di ricchi premi in denaro! Stasera c’è infatti il maxi appuntamento con l’estrazione dei numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto per oggi, venerdì 28 luglio 2023! Possiamo approfittare di questi momenti per carpire i segreti del gioco e vedere come sono andate le ultime vincite durante il concorso di giovedì.

Per quanto riguarda il Lotto, scopriamo che la vincita più alta è stata centrata a Sant’Egidio alla Vibrata, in provincia di Teramo, dove un fortunato giocatore ha portato a casa oltre 50mila euro. Ricche vincite anche a Vermiglio, in provincia di Trento, con un premio da 47.500 euro, e Bari, dove sono stati vinti 36.900 euro. In totale, quest’ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 6,2 milioni di euro in tutta Italia

E che dire invece del 10eLotto? In questo caso, il premio più ricco è stato davvero da capogiro: a Napoli e Verona sono stati conquistati ben 100mila euro, rispettivamente con un “9” nell’estrazione abbinata a quella del Lotto e un altro “9” con un’estrazione frequente. In provincia di Napoli registrate altre due vincite da 10mila euro ciascuna a Vico Equense, in seguito a due “3” con i numeri extra. Ancora Verona è arrivata una vincita da 5mila euro con un “8 Doppio Oro”. A Canal San Bovo, in provincia di Trento, vinti 20mila euro con un “9” nell’estrazione abbinata a quella del Lotto.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Ora che abbiamo approfondito un po’ meglio il discorso relativo a Lotto e il 10eLotto, è arrivato il momento di concentrarci sul Superenalotto. Stasera il jackpot è di 32,2 milioni di euro, una cifra in lenta ma costante crescita che fa impallidire il premio massimo in palio con gli altri due giochi. Anche in questo caso, facciamo un po’ il punto della situazione precedente: giovedì sono stati segnati 8 “punti 5” da 23.401 euro, poi ancora 501 “punti 4” da 383 euro, altri 19.426 “punti 3” da 29 euro e infine 298.752 “punti 2” da 5 euro.

Passiamo un attimo a vedere le quote SuperStar del Superenalotto. Giovedì abbiamo avuto 5 “4 stella” da 38.319 euro, poi ancora 169 “3 stella” da 2.961 euro. si segnalano ancora 1.749 “2 stella” da 100 euro, 11.633 “1 stella” da 10 euro e 28.051 “0 stella” da 5 euro.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Quando si parla di Lotto, 10eLotto ma in particolare Superenalotto, è impossibile non lasciare la fantasia a briglie sciolte e immaginare come vorremmo spendere l’incredibile jackpot in palio stasera. In questo noi de IlSussidiario.net vi aiutiamo selezionando alcuni progetti particolari e indipendenti pubblicati sulla nota piattaforma Kickstarter.

Siccome l’aria di vacanza si fa sentire sempre di più, oggi ha catturato la nostra attenzione anymaka, un’amaca… portatile! Si tratta di una particolare struttura pieghevole che rende possibile aprire e sistemare l’amaca in pochissimi secondi e in qualsiasi luogo desideriate, anche se non ci sono alberi a disposizione! Un accessorio davvero interessante per gli amanti del relax e dell’avventura!

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Concludiamo questo pezzo dedicato a Lotto, 10eLotto e Superenalotto con qualche suggerimento per andare a caccia dei numeri migliori da scommettere. A volte può infatti essere interessante interpretare i fatti di cronaca alla luce della Smorfia Napoletana ed è proprio ciò che ci accingiamo a fare in questo paragrafo!

Prendiamo una notizia ambientata proprio a Napoli, dove sono stati rimossi 40mila metri di striscioni dedicati allo scudetto: una lunghezza che corrisponde circa alla lunghezza di 400 campi da calcio. Non possiamo non notare la ricorrenza del numero 40 in queste stime, dunque questo è il primo numero da tenere d’occhio. Il numero tradizionalmente associato allo scudetto è l’88, ma c’è anche il 12 che si riferisce anche al trofeo in senso più generico.











