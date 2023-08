Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 3 agosto 2023: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 3 AGOSTO 2023

La dea bendata torna protagonista oggi con le nuove estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Infatti, è in programma un nuovo concorso Sisal della settimana. Questo per gli appassionati dei tre giochi vuol dire che riparte la caccia ai numeri vincenti, quindi anche ai ricchi premi in palio. A tal proposito, vi stuzzichiamo con le quote relative all’ultima estrazione. Partiamo dal Lotto, che ha premiato la Puglia: un fortunato giocatore ad Andria ha vinto 64.750 euro, centrando la vincita più alta dell’ultimo concorso del Lotto. Festa anche in Lombardia, con un tris di vincite da oltre 81mila euro. Infatti, Agipronews segnala che a Milano sono stati vinti 62.500 euro, ad Arluno altri 9.50 euro e a Magreglio (Como), è stata centrata una vincita da 9.500 euro. Sul podio dell’ultima estrazione del Lotto si piazza anche Roma, con un premio di oltre 22mila euro. Fortunata anche la Campania, con 13.800 euro a San Sossio Baronia (Avellino) e 11mila euro a Napoli. Dunque, l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 669,7 milioni dall’inizio dell’anno.

Dal Lotto, e in attesa del Superenalotto, passiamo alle quote del 10eLotto relativa all’ultimo appuntamento. Premi in Abruzzo, in particolare a Notaresco (Teramo), grazie ad un 7 Doppio Oro da 75mila euro, che è la vincita più alta di giornata. Festa pure a Monsummano Terme (Pistoia) con un 8 da 50mila euro. Ma Agipronews segnala anche una tripletta nel Lazio: a Boville Ernica (Frosinone) con un altro 7 Doppio Oro, ma da 30mila euro, poi il 9 da 20mila euro a Roccasecca (Frosinone), invece a Roma è stato centrato un 7 Oro da 10mila euro. Pertanto, l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 24,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,2 miliardi dall’inizio dell’anno.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Ora è il momento di esaminare le quote del Superenalotto relative alla prima estrazione settimanale. Partiamo dal Jackpot, che è salito a 34,9 milioni di euro, visto che non c’è stato alcun “6” nel recente concorso. Ma sono stati centrati quattro punti “5”, grazie ai quali ognuno dei fortunati vincitori hanno vinto 48.781,41 euro a testa. Ci sono poi i 397,34 euro vinti da chi ha beccato il “4”, e parliamo di 539 schedine fortunate. Il premio è di 29,78 euro per colo che hanno centrato il “3” (20.607 vincite) e di 5,80 euro per coloro che hanno beccato il “2” (320.389 vincite).

Restiamo sempre in tema quote Superenalotto, ma soffermandoci su Superstar. La vincita più alta è stata quella per il “4 stella” da 39.734,00 euro per ognuno dei quattro fortunati. La platea cresce per il “3 stella”, visto che ci sono state 117 vincite, ognuna di 2.978,00 euro. Passiamo ai 100 euro vinti con il “2 stella” grazie a 1.792 schedine risultate fortunate. Sono 11.777 per “1 stella” che vale un premio di 10 euro, mentre chiudiamo con i 5 euro vinti con lo “0 stella”, centrato da 26.959 schedine del Superenalotto.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Cosa fare con i milioni di euro in palio con il Superenalotto o con un ricco premio del Lotto? Una domanda che chiunque vorrebbe porsi, soprattutto dopo l’eventuale vincita. C’è chi si porta avanti, iniziando a fantasticare in vista delle estrazioni di oggi, del resto parliamo di vincite che possono davvero cambiare la vostra vita. E allora potreste pensare di finanziare dei progetti che potrebbero poi tornarvi utili. Pensiamo, ad esempio, ad uno di quelli su Kickstarter, dove vengono lanciate diverse raccolte fondi.

Ce n’è una su “anymaka”, un’amaca portatile pensata per un relax istantaneo ovunque e in qualsiasi momento. Visto che con un bel premio potreste ritrovarvi a viaggiare e lanciarvi in nuove avventure, potrebbe tornarvi comoda quest’amaca che si configura in tre secondi, si adatta perfettamente al proprio bagagliaio visto che sta in una borsa da viaggio ed offre una modalità lounge o da seduta. Ed è pure stabile su qualsiasi terreno, oltre a comprendere un portabicchieri e a garantire una protezione dai raggi UV.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Se torna l’appuntamento con la fortuna grazie a Lotto, 10eLotto e Superenalotto, allora non può mancare quello con la Smorfia Napoletana. Tra l’altro, potrebbe essere l’assist perfetto in vista della nostra estrazione, perché siamo in grado di dimostrarvi che anche da una vicenda d’attualità è possibile trarre ispirazione per individuare i numeri da giocare, figurarsi dalla vostra vita quotidiana. Quel che serve è un po’ di creatività e ovviamente una conoscenza della tradizione partenopea, ma per questo ci siamo anche noi pronti ad aiutarvi.

Oggi ci ispiriamo ad una vicenda che vede protagonista suo malgrado Baby K, che ha deciso di annullare le date restanti del suo tour perché è rimasta ferita alla fine di un suo concerto a Teramo. Pare che una donna le avrebbe provocato un trauma al seno nella calca tra chi chiedeva foto. Partiamo dal 55, la musica, visto che parliamo di un’artista del panorama musicale italiano. Purtroppo per lei, ci stano pure 73, ospedale, e 90, la paura che avrà provato in quel momento. In effetti, potreste includere anche 38, le botte, sebbene il colpo sia stato fortuito.











