SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, giovedì 3 agosto 2023

Non solo numeri, ma anche simboli vincenti con il Simbolotto. Del resto, il nome del gioco abbinato al Lotto non è affatto casuale. L’estrazione della cinquina fortunata si è tenuta poco fa, quindi potete prepararvi ad effettuare la verifica delle vostre giocate per capire se avete vinto o meno. A tal proposito, vi ricordiamo la struttura dei premi, tenendo conto di una giocata da un euro al gioco principale. Se indovinate tutti i simboli e numeri vincenti, si ottiene una vincita di 10mila euro.

LOTTO E SUPERENALOTTO/ Estrazioni di oggi e 10eLotto, 3 agosto, numeri vincenti!

Con il 4 invece si vincono 50 euro. Il premio è di 5 euro per coloro che c’entrano il 3, mentre chi riuscirà a indovinare due dei cinque simbolotti fortunati dovrà accontentarsi di un euro. Oltre a trovare la cinquina fortunata di seguito, potete seguire l’estrazione del Simbolotto sul sito ufficiale, dove trovare anche l’archivio delle estrazioni; inoltre, c’è l’app My Lotteries. Ora la parola ai numeri e simboli vincenti del gioco abbinato al Lotto: il Cacio (30), il Disco (32), il Buffone (41), il Lupo (21), la Luna (6).

Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 1 agosto 2023

CLICCA QUI PER I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI LOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI

SIMBOLOTTO, ESTRAZIONE DI OGGI 3 AGOSTO 2023: ALTRI RICCHI PREMI DOPO IL LOTTO?

Che giornata di estrazioni sarebbe senza quella del Simbolotto? Per fortuna la domanda è senza risposta, perché il nuovo concorso Sisal comprende come sempre anche il gioco abbinato al Lotto. Ormai è un binomio consolidato, oltre che molto amato dagli appassionati che si cimentano con numeri e simboli, cercando un’altra strada per convincere la fortuna a baciarli. Oggi, giovedì 3 agosto 2023, si rinnova così l’appuntamento con la dea bendata, resta solo da capire se e a quale appuntamento si presenterà. Voi fatevi trovare pronti, del resto giocare è molto semplice.

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, martedì 1 agosto 2023

Dovete effettuare una giocata al Lotto, optando per la ruota in promozione che anche per il mese di agosto è Nazionale. Tutto qui: la combinazione di numeri e simboli viene, infatti, stampata automaticamente sulla giocata. Non dovete neppure aggiungere alcun importo, visto che giocare è pure gratuito. Di conseguenza, vi resterebbe solo da attendere il momento della nuova estrazione del Simbolotto, sperando di rientrare nella schiera dei fortunati.

I NUMERI E SIMBOLI FREQUENTI DEL SIMBOLOTTO

Quando c’è da attendere l’estrazione dei numeri e simboli vincenti del Simbolotto, arriva puntualmente il momento di approfondire le statistiche. Stavolta, però, non vogliamo soffermarci sui simbolotti ritardatari, ma su quelli che si sono fatti vedere più spesso nei concorsi. Ci riferiamo ai simbolotti più frequenti. La classifica vede al primo posto 29 Diamante, che vanta 86 frequenze. Il distacco con il secondo posto però non lo fa stare tranquillo, perché 3 Gatta è a quota 82. A completare il podio ci pensa 18 Cerino, che di frequenze ne ha accumulate 81. Al quarto posto c’è 12 Soldato, che ha collezionato 79 estrazioni.

Un’uscita in più rispetto ad un tris di simbolotti che si trova alle sue spalle. Ci riferiamo a 33 Elica, 5 Mano e 7 Vaso, che sono appunto a quota 78. A sua volta, hanno una frequenza in più rispetto a 11 Topi. A completare la top ten dei numeri e simboli frequenti del Simbolotto sono 23 Amo e 1 Italia, rispettivamente a quota 76 e 75 frequenze. Questi equilibri però potrebbero rivelarsi fragili dopo la nuova estrazione del gioco abbinato al Lotto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA