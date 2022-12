Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 31 dicembre, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 31 DICEMBRE 2022

Ultimo appuntamento dell’anno per Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Oggi, sabato 31 dicembre 2022, è infatti in programma l’ultima estrazione dei numeri vincenti per quanto riguarda appunto quest’anno. Dunque, lo chiudiamo con il concorso Sisal numero 157 per un ultimo assalto dei giocatori ai ricchi premi messi in palio, a partire dal super Jackpot. Precisiamo però che l’appuntamento con la fortuna è stato anticipato, in quanto i giochi si chiudono alle 18, quindi l’orario di estrazione è stato anticipato alle 18:30. In attesa di scoprire i numeri vincenti di questi giochi, scopriamo quali sono i numeri ritardatari del Lotto, tenendoci pronti a eventuali sorprese odierne.

Lotto e Superenalotto, numeri fortunati/ Estrazioni 10eLotto 29 dicembre 2022...

Il 59 su Milano è in testa alla classifica dei ritardatari del Lotto con le sue 162 assenze. Al secondo posto troviamo il 61 su Bari che invece ha raccolto finora 109 turni di ritardo. A completare il podio il 32 su Venezia, in compagnia del 23 su Roma, che invece mancano da 108 appuntamento. Al quarto posto c’è, dunque, il 75 su Milano, che non si vede da 107 concorsi, mentre il 46 su Milano rischia di diventare centenario, visto che non si vede da 99 appuntamenti. Invece nel corso dell’ultimo concorso è tornato a farsi vedere l’11 su Milano dopo ben 101 assenze. Come non sono disponibili informazioni relative alle vincite del Lotto realizzate nella precedente estrazione, non ve ne sono per quanto riguarda il 10eLotto. Dunque, dovrete restare concentrati sul presente, con la possibilità di cambiare sensibilmente il vostro futuro.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 29 dicembre 2022

LOTTO, IL JACKPOT SUPERENALOTTO IN PALIO STASERA

Sono invece disponibili le quote relative alla precedente estrazione del Superenalotto, a differenza di quanto visto con Lotto e 10eLotto. Del resto, era importante sapere se fosse stato centrato il Jackpot. A tal proposito, l’assalto è andato a vuoto, perché il montepremi è infatti volato a 339 milioni di euro, che saranno in palio oggi. Ma non sono comunque mancate ricche vincite. Pensiamo al 4 stella da 36.621,00 euro centrato da 5 giocate. Sono undici invece quelle per il 5, che è valso un bottino di 32.226,60 euro per ciascuno dei fortunati. Passiamo al 3 stella da 2.683,00 euro, in questo caso per ognuna delle 232 schedine del Superenalotto fortunate. Invece con il 4 sono stati vinti 366,21 euro, in tal caso dai 982 possessori di altrettante schedine fortunate. Le quote mostrano che sono stati vinti 100 euro con il 2 stella (3.997 vincite), 26,83 euro per il 3 (40.448 vincite). E chiudiamo il focus sulle quote del Superenalotto con i 10, 5 e 5,15 euro vinti rispettivamente con 1 stella (28.927 vincite), 0 stella (61.539 vincite) e 2 (654.965 vincite).

Superenalotto, numeri vincenti Lotto-10eLotto/ Estrazioni 27 dicembre 2022: Superstar

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Con 339 milioni di euro c’è solo l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda le idee su come spendere il Jackpot del Superenalotto. Così tante possibilità che si può anche pensare di ritagliare una piccola parte per degli investimenti, per finanziare dei progetti, come quelli illustrati su Kickstarter, dove ad esempio c’è “Doctor-Developed Seat Cushion for Better Posture“, una seduta che dona incredibile comfort e garantisce una postura ideale, da usare in ufficio, in auto, in aereo, sul divano, ovunque vogliate. In questo modo la colonna vertebrale subirà pochissimo stress. Il sistema Lifted Lumbar consente di ridurre le sollecitazioni sulla colonna vertebrale regolando il supporto lombare in posizione neutra. Ci sono, infatti, due manopole che aiutano a esercitare una leggera pressione sulla schiena per fornire sollievo. Poi c’è il cuscino che nel complesso offre un’esperienza “avvolgente” quando ci si siede, consentendo un flusso sanguigno ottimale delle gambe e una migliore postura nella regione lombare.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Alla Smorfia napoletana si ricorre spesso per trovare l’ispirazione per i numeri da giocare non solo al Lotto, ma pure a 10eLotto e Superenalotto. Stavolta, però, l’attualità ci travolge e, dunque, non possiamo ignorare la notizia della morte del Papa Emerito Benedetto XVI, una figura che ha contrassegnato la Chiesa cattolica. Dunque, non possiamo non partire dall’84, ‘a chiesa, che racchiude i sentimenti religiosi di pace e serenità, ma che può essere interpretato anche con l’avveramento delle proprie preghiere. C’è pure ‘o chianto, il pianto, associato al 65, che rappresenta il dolore che sta accomunando tutti i fedeli e che lascia il posto al 72, ‘a maraviglia, lo stupore, anche se era ormai noto che Ratzinger fosse malato da tempo. Trova spazio anche il 50, ‘o pane, che per i cattolici rappresenta l’eucaristia, quindi il pane, alimento semplice e simbolo di bontà, è nutrimento non solo per il corpo, ma anche per il cuore. Infine, 8, ‘a maronna, la Madonna, che accoglie ora uno dei suoi figli.











© RIPRODUZIONE RISERVATA