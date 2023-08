Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 4 agosto 2023: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 4 AGOSTO 2023

Lotto, 10eLotto e Superenalotto tornano oggi, venerdì 4 agosto 2023, all’indomani delle tradizionali estrazioni del giovedì. Ma dopo l’alluvione dell’Emilia-Romagna, è stato deciso di introdurre un’estrazione aggiuntiva a sostegno della regione. Dunque, c’è una nuova occasione di tentare la fortuna tramite le ruote del Lotto o di dare la caccia al Jackpot del Superenalotto. In attesa dei numeri vincenti, soffermiamoci sulle quote. Come precisato da Agipronews, il Lotto ha premiato la Campania con vincite complessive per oltre 220mila euro. A far festa la provincia di Caserta, dove sono state realizzate due vincite al Lotto: a Maddaloni un giocatore ha centrato un premio da oltre 74mila euro, invece a Santa Maria Capua Vetere un terno secco da 45mila euro. Stesso risultato conseguito da Torre Annunziata (Napoli). Doppietta a Villaricca (Napoli), con una vincita da 33.750 euro e una da 22.500 euro. L’ultima estrazione del Lotto ha distribuito 9,2 milioni di euro dall’inizio dell’anno, nel complesso sono stati distribuiti 678,9 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

Dal Lotto, e prima ancora delle quote del Superenalotto, passiamo alle vincite del 10eLotto. Quelle più alte sono andate a Carovigno (Brindisi) e ad Alba (Cuneo), entrambe con un 9 Oro da 50mila euro. Sul podio anche i 25mila euro vinti a Roma attraverso un 7 Doppio Oro, invece il quadro della Puglia viene completato da una vincita da 15mila euro centrata grazie a un 7 Oro. Agipronews segnala anche due vincite in provincia di Milano, entrambe con un 6 Doppio Oro da 6mila euro, una a Cerro Maggiore e l’altra a Trezzano sul Naviglio. L’ultima estrazione del 10eLotto ha distribuito premi per poco più di 24,2 milioni di euro in tutta Italia, in totale quasi 2,27 miliardi di euro in questo 2023.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Neppure l’ultima estrazione del Superenalotto ha registrato un “6”, di conseguenza continua a crescere il Jackpot, che è arrivato a 35,5 milioni di euro. Ma sono stati centrati undici punti “5” con premi da 17.280,25 euro ciascuno. Ma si segnalano anche due “4 stella” da 22.955 euro ciascuno. Passiamo ai punti “4”, che valgono 229,55 euro: le schedine fortunate sono 911. Le vincite dei punti “3” invece 33.443, ognuna delle quali frutta un premio di 17,89 euro.

Ci sono poi i punti “2”, con 460.340 vincite da 5 euro l’uno. Passiamo alle quote Superstar Superenalotto, con il “3 stella” da 1.789,00 euro per ognuna delle 226 vincite. Sono 2.936 per i punti “2 stella” da 100 euro. La vincita è di 10 euro per “1 stella” con 15.353 vincite. Infine, “0 stella” da 5,00 euro per ciascuna delle 27.864 schedine fortunate.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Tutti coloro che partecipano alle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto si fanno una domanda: come spendere l’eventuale vincita. Peraltro, c’è il Jackpot che offre tante possibilità… Se vi mancano le idee o siete alla ricerca di qualcosa di originale, potete farvi un giro su Kickstarter, dove ci sono raccolte fondi per finanziare progetti innovativi. Come GreenPlax Fish, scarpe acquatiche sostenibili 3 in 1. Sono ecologiche, perché realizzate con materiali riciclati. Ma vanta altre caratteristiche importanti, come la resistenza agli odori, l’assorbimento degli urti e l’impermeabilità.

Inoltre, sono leggere, traspiranti, confortevoli e lavabili in lavatrice. Composto da 3 componenti modulari, le GreenPlax Fish possono essere personalizzate. E fate pure bene all’ambiente, visto che viene trasformata la plastica degli oceani e le scaglie di pesce in materiale per scarpe di qualità superiore, attenuando gli effetti ambientali, un paio alla volta.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Un altro appuntamento fisso per gli appassionati di Lotto e Superenalotto è la Smorfia Napoletana, grazie alla quale riflettere sui numeri da giocare o su quelli già estratti. Non solo attraverso i sogni, ma anche interpretando avvenimenti quotidiani. Prendiamo come esempio l’annuncio di Francesca Michielin, che ha dovuto annullare due concerti del suo tour.

Sui social ha raccontato di avere problemi di salute, ma la cantante, che deve sottoporsi ad un interventi chirurgici, ha tranquillizzato i fan dicendo loro di non preoccuparsi. Dunque, dovremmo partire dal 55, musica, ma anche 72, stupore, proprio per l’annuncio dato dall’artista, e purtroppo anche 73, ospedale, dove si recherà per sottoporsi all’intervento. Non possiamo che cogliere l’occasione anche per augurare una pronta guarigione alla giovane cantante.











