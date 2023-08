Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi venerdì 4 agosto 2023: i simboli vincenti

Torna il Lotto con l’estrazione speciale introdotta per sostenere l’Emilia-Romagna dopo l’alluvione e con essa quella del Simbolotto. Si rinnova anche oggi, venerdì 4 agosto 2023, l’appuntamento con numeri e simboli vincenti, quindi se non avete ancora effettuato la vostra giocata, avete ancora margine per rimediare. Del resto, non è un’operazione che porta via molto tempo. Basta effettuare, infatti, una giocata al Lotto, ma sulla ruota in promozione con il Simbolotto, per veder assegnata sullo scontrino una combinazione casuale di cinque simboli, tra i 45 disponibili. La ruota in promozione ad agosto è quella Nazionale.

Fatta questa precisazione, è facile constatare dunque che questo gioco non prevede la scelta della cinquina di numeri e simboli, perché è automatica. Ma la giocata è pure gratuita, perché l’unico importo da corrispondere è quello per la giocata al Lotto. Poi non dovrete far altro che attendere l’estrazione dei numeri e simboli vincenti del Simbolotto, sperando che sia quella fortunata per voi.

I NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

C’è ancora un po’ di attesa prima di scoprire i numeri e simboli vincenti del Simbolotto di oggi, quindi questo è il momento giusto per approfondire le statistiche. In particolare, possiamo soffermarci sui simbolotti ritardatari. In vetta alla classifica c’è il 16 Naso, che ha accumulato 48 ritardi. Al secondo posto c’è 39 Forbici, che invece ha collezionato 30 assenze. Al terzo posto, sul gradino più basso del podio, troviamo 15 Ragazzo, che invece non si vede da 29 appuntamenti con la fortuna. Fuori dal podio 10 Fagioli, che è a quota 25 ritardi.

Al quinto posto c’è la coppia 11 Topi e 22 Balestra che vantano 21 assenze. Alle loro spalle c’è 29 Diamante con 20 ritardi. Al settimo posto invece 18 Cerino con 15 ritardi. All’ottavo invece un poker di numeri e simboli del Simbolotto: 17 Sfortuna, 2 Mela, 35 Uccello e 43 Funghi. Al nono posto la coppia formata da 28 Ombrello e 34 Testa con 12 ritardi, uno in più di quelli accumulati da 33 Elica, 14 Baule e 19 Risata.











