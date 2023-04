Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 4 aprile, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 4 APRILE 2023

Eccoci arrivati ad una nuova giornata nella quale assisteremo alle estrazioni del Lotto e Superenalotto. Quali saranno i numeri vincenti di questo martedì 4 aprile, nel concorso numero 40 dell’anno 2023? Ricordiamo che la serata si apre con il concorso del Superenalotto, al quale seguiranno le estrazioni di Lotto e 10eLotto. In attesa che arrivi il momento della verità, scopriamo com’è andata sabato in occasione dell’ultimo concorso del Lotto della scorsa settimana.

Ha premiato l’Emilia-Romagna, in particolare Soliera (Modena), con vincite al Lotto per 327mila euro. Il premio più alto di giornata è valso ad un fortunato giocatore 262.500 euro, vincita seguita da un’altra da 64.500 euro sempre con quattro terni e una quaterna. al Lotto Festa anche a Palermo, con un’altra vincita da 64.500 euro, invece a Bari sono stati vinti 62.250. Agipronews segnala anche 50.596 euro vinti a Sinalunga (Siena) e tre vincite al Lotto messe a segno in Campania per un totale di 70mila euro: nello specifico ad Arzano (Napoli) con un ambo al Lotto da 25mila euro, a Frattamaggiore (Napoli) e nel capoluogo campano, dove sono state centrate due vincite da 22.500 euro ciascuna. L’ultima estrazione del Lotto ha distribuito dunque 6,8 milioni di euro, nel complesso 283 milioni da inizio anno.

Passiamo al 10eLotto: sabato sono stati premiati i giocatori di Castelpetroso (Isernia) e Altavilla Vicentina (Vicenza), entrambe con un 9 da 20mila euro. La terza vincita più alta di giornata è stata ottenuta a Monterotondo (Roma), attraverso un 6 Oro da 7.500 euro. Restiamo nel Lazio, ma spostandoci Sora (Frosinone), dove è stato centrato un 6 Doppio Oro da 6mila euro. In Lombardia sono stati vinti in totale 18mila euro, attraverso tre vincite da 6mila euro ciascuna: una a Monguzzo (Como), una a Varese e l’ultima a Busnago (Monza e Brianza), tutte con un 6 Doppio Oro. L’ultima estrazione del 10eLotto ha distribuito premi per poco più di 24 milioni di euro in tutta Italia, nel complesso quest’anno oltre 1 miliardo di euro.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

A quanto ammonta il Jackpot del Superenalotto di questa estrazione del 4 aprile? Il Jackpot in questa estrazione è arrivato a quota 11.300.000 euro. Nell’ultima estrazione, sono stati vinti 4.254.493 euro. Per quanto riguarda i premi Superstar, sono stati vinti 1.344.253 euro. Nessuno ha portato a casa il massimo della posta in palio con i punti 6, così come nessuno ha indovinato i punti 5+1. I punti 5 invece sono stati 9 per una vincita di 30.309,09 euro per ogni giocatore, mentre 879 sono stati i punti 4 per 471,35 euro ciascuno. Anche in questa giornata, siamo in attesa di conoscere i numeri fortunati del Superenalotto, per scoprire se i giocatori avranno vinto, magari sperando di portare a casa la massima posta in palio con il tanto ambito “6”.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE AL LOTTO

Come investire, in caso di vittoria, il Jackpot del Superenalotto? La maxi cifra può infatti migliorare la vita a più di qualcuno, ma allo stesso tempo si possono avere dei dubbi su come investirla. Potreste, ad esempio, finanziare uno dei progetti, che si trova su Kickstarter, come quello dal nome STORM2. Si tratta di un progetto nato da un gruppo di ingegneri e progettisti hardware esperti. Il team condivide un obiettivo comune nell’iniziare la nuova era degli oggetti di uso quotidiano. La missione è fornire al consumatore un powerbank con un esterno rivoluzionario e l’interno progettato con la massima precisione, comodo da trasportare e conveniente. La tecnologia dovrebbe semplificare la vita per “ottimizzare” i temi: si tratta della Sharship Seep.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

I numeri del Lotto e del Superenalotto possono essere scelti anche partendo dai sogni. E questo potrebbe essere un sistema utile se manca l’ispirazione. Dunque come fare per capire quali numeri giocare? Facciamo un esempio. Nella serata di ieri è terminato il Grande Fratello Vip, con la vittoria di Nikita. Nel caso in cui si sogni la vittoria, quale numero può essere giocato? Se si sogna una vittoria altrui e dunque il sentimento è quello di tristezza, si può giocare il numero 2. Se invece si sogna di festeggiare in maniera positiva, questo sta a significare una vita pacifica e serena: il numero da giocare può essere l’82. Quando invece il sogno è quello di vincere una sfida, vuol dire che ti credi invincibile: in questo caso il numero da giocare è il 31.











