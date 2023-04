Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 1 aprile 2023

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Ora che l’estrazione del Superenalotto si è conclusa e disponete dei numeri vincenti, ecco che la parola passa a quelli di Lotto e 10eLotto. Tralasciate ogni pensiero sull’esito di questo concorso, perché ora c’è da pensare a quello degli altri due giochi protagonisti della giornata di oggi. Magari scopriremo che il 23 su Roma è stato finalmente estratto! Perché proprio lui? Parliamo del numero più atteso, visto che finora ha accumulato 147 estrazioni di ritardo al Lotto ed è dunque il numero più seguito al momento dagli appassionati di questo gioco. Non solo: su Roma c’è anche un ambo che va per la maggiore, è il 30-83, che è il più atteso.

Amici 22, Maddalena Svevi la nuova Britney Spears?/ Batte Isobel: web in tilt!

Dunque, è tempo di risposte e a darle sono i numeri vincenti. Il quadro infatti è completo con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Ora tocca a voi! Siete pronti a vivere una serata ricca di emozioni? (agg. di Silvana Palazzo)

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Samuele, dopo Amici 22 in tour con Beppe Fiorello/ "Verremo a salutarvi nelle sale"

Estrazione 10eLotto n° 39 del 01/04/2023

3 – 6 – 14 – 15 – 16 – 20 – 35 – 36 – 38 – 43 – 45 – 46 – 48 – 52 – 61 – 65 – 66 – 71 – 76 – 82

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 52

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 52 – 14

Extra: 13 – 19 – 22 – 27 – 33 – 40 – 49 – 58 – 63 – 67 – 73 – 74 – 75 – 85 – 88

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

WAX O SAMU, CHI É STATO ELIMINATO AD AMICI 2023?/ Mattia Zenzola contesta il verdetto

Lotto, estrazione n° 39 del 01/04/2023 BARI 52 14 45 40 38 CAGLIARI 15 20 71 22 47 FIRENZE 38 16 49 22 29 GENOVA 35 66 75 33 41 MILANO 82 61 85 58 72 NAPOLI 52 76 3 67 57 PALERMO 65 48 73 27 45 ROMA 3 43 74 27 20 TORINO 6 61 63 88 68 VENEZIA 46 36 19 13 76 NAZIONALE 6 5 21 65 66

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

La serata delle grandi occasioni si apre con il concorso del Superenalotto, a cui poi seguiranno le estrazioni di Lotto e 10eLotto. Ora però l’attenzione è tutta rivolta ai numeri vincenti che possono valere il ricco Jackpot. Dunque, prendetevi tutto il tempo necessario perché serve la massima calma per questo momento così delicato. Poi i minuti successivi potrebbero essere quelli invece di una grande festa, quella per una bella vincita. Non vogliamo spingerci troppo oltre con i pensieri, ma restare invece focalizzati proprio sull’estrazione dei numeri vincenti, ricordandovi che poi ci ritroveremo per seguire il viaggio tra le ruote del Lotto e scoprire anche i numeri fortunati del 10eLotto.

Ricordate di controllare più di una volta la vostra giocata al Superenalotto per essere sicuri dell’esito e buona fortuna: fatevi trovare pronti alla porta, perché potrebbe bussare stasera! (agg. di Silvana Palazzo)

Ultima estrazione Superenalotto n. 39 del 01/04/2023

Combinazione Vincente

47 73 75 22 5 36

Numero Jolly

51

Superstar

78

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 1 APRILE 2023

Inizia un nuovo mese, ma finisce una settimana: per Lotto, 10eLotto e Superenalotto quella di oggi, sabato 1 aprile 2023, è molto più semplicemente la serata delle nuove estrazioni. I numeri vincenti di oggi regaleranno nuove vincite, resta da capire se verrà assegnato il Jackpot milionario e quali gioie regaleranno le ruote… A tal proposito, potete farvi un’idea con le quote che riguardano l’ultimo concorso di questi tre giochi. Partiamo dal Lotto, che ha fatto sorridere di nuovo la Lombardia con vincite per un totale di 38mila euro. La più alta è stata fatta a Paderno Dugnano (Milano), dove un fortunato giocatore ha fatto suo un premio di 28.500 euro. Invece a Legnano (Milano) un giocatore ha portato a casa 9.500 euro. A far festa anche il Lazio, in particolare Roma, dove è stata realizzata una vincita pari a 24.450 euro. La Sardegna ha fatto una doppietta, conquistando in totale 21mila euro: il premio più alto, cioè di 13.500 euro, è andato a Nuoro, l’altra da 7.500 euro a Sedici (Sassari). Dunque, l’ultima estrazione del Lotto ha distribuito premi per 5,2 milioni di euro, nel complesso da inizio anno oltre 276 milioni.

Continua il nostro viaggio italiano, ma stavolta il “pilota” è il 10eLotto. Dopo l’estrazione di giovedì ha sorriso la Sicilia, secondo quanto riportato da Agipronews: a Messina è stata realizzata la vincita più alta del concorso, infatti un fortunato giocatore ha ottenuto 50mila euro attraverso un 9 Oro. In Lombardia, nello specifico a Milano, sono state registrate due vincite per un totale di 45mila euro. Una da 30mila euro tramite un 8 Oro, una da 15mila euro con un 7 Doppio Oro. Completiamo il podio delle vincite più alte con i 20mila euro vinti a Vittorio Veneto (Treviso) grazie ad un 9. L’ultima estrazione del 10eLotto ha distribuito premi per 22 milioni di euro in tutta Italia, nel complesso quest’anno 990 milioni.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Basta poco al Superenalotto per attirare l’attenzione, del resto è facile quando hai un Jackpot milionario. Nell’estrazione di oggi saranno in palio, infatti, ben 10,3 milioni di euro. Ma torniamo all’ultimo concorso, perché anche se non c’è stato alcun “6”, ci sono state comunque delle vincite importanti. Basti pensare ai tre punti “5” centrati, con i fortunati giocatori che si sono così portati a casa 73.297,45 euro ciascuno. Le vincite in questione sono state centrate a Ceglie Messapica (Brindisi), Messina e con una giocata effettuata online. Di 503,91 euro la vincita per chi ha centrato il “4”: in questo caso le schedine fortunate sono state 478. Invece, 34,25 euro sono andati a coloro che hanno centrato il “3”. In questo caso le schedine vincenti sono state 20.174. Si arriva a 353.976 per il “2”, con cui sono stati vinti 5,91 euro. Passiamo al capitolo Superstar, perché Agipronews segnala anche tre “4 stella” da 50.391 ciascuno. Col “3 stella” sono stati vinti 3.425,00 euro, premio per ognuna delle 109 schedine vincenti. Sono state 2.008 per il “2 stella” da 100 euro, 13.441 per “1 stella” da 10 euro e, infine, 31.437 per “0 stella” da 5 euro.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO E LE VINCITE AL LOTTO

Cosa fare con una ricca vincita al Lotto o con un maxi premio del Superenalotto? Una domanda ricorrente per chi partecipa alle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, a cui non si sfugge neppure oggi. Sono tante le cose che potete fare, i sogni da realizzare, ma ci sono anche dei progetti creativi a cui potreste dar vita. In questo caso potete contare su Kickstarter per trovare l’ispirazione. Pensiamo a “Meticulous Espresso“, una macchina autonoma per preparare il caffè perfetto a casa, ma ad un costo accessibile. Questa macchina funziona come una macchina a leva manuale, ma in modo diverso, perché è la prima al mondo a leva robotizzata. Ci sono dieci sensori digitali che monitorano ogni variabile durante l’estrazione, tra cui la temperatura dell’acqua, la pressione, la portata e persino il peso del liquido nella tazza grazie alla bilancia Acaia-Powered integrata nel vassoio di raccolta sottostante. Quindi, è come avere a disposizione un barista esperto. Meticulous è la prima macchina da caffè espresso per uso domestico con una bilancia integrata ad alta precisione. La bilancia lavora con il sensore di flusso per sapere esattamente quanta acqua sta passando attraverso il caffè e nella tazza, regolando il flusso e fermando l’erogazione per ottenere esattamente il giusto rapporto di erogazione. Altro fattore di cui tener conto è la semplicità. Visto che la complessità è nemica della durata, Meticulous Espresso è stata progettata con un numero molto inferiore di parti (50 invece delle oltre 200 delle macchine tradizionali), di conseguenza è molto più durevole e facile da mantenere. Niente obsolescenza programmata: è progettata per durare decenni, con un software in costante miglioramento e componenti di serie facili da reperire e sostituire.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Torna l’appuntamento con la Smorfia napoletana, un’occasione per interpretare i numeri in vista delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Anche oggi troviamo l’ispirazione dalla attualità, quindi perché non puntare sulla notizia delle dimissioni di Papa Francesco dal Policlinico Gemelli di Roma, dove è stato ricoverato per curare una bronchite infettiva. All’uscita dall’ospedale il Pontefice ha assicurato di aver sentito solo un malessere e di non aver avuto paura. Inoltre, ha promesso di celebrare la domenica delle Palme e ha tirato fuori anche una battuta: “Come mi sento? Sono ancora vivo”. Come trasformare tutto ciò in numeri da giocare? C’è il 73 che nella smorfia napoletana è proprio l’ospedale, ma non possiamo neppure ignorare l’84, visto che rappresenta la Chiesa. C’è poi l’8, la Madonna, che è la prima figura religiosa della Smorfia napoletana. Potrebbe starci anche il 60, il lamento, visti gli acciacchi del Santo Padre, che fortunatamente sta già meglio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA