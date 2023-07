Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 4 luglio 2023, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 4 LUGLIO 2023

Nella giornata di oggi, martedì 4 luglio 2023, si apre una nuova, entusiasmante settimana di estrazioni del Lotto, 10eLotto e Superenalotto con i loro ricchissimi premi ad attendere, auspicabilmente, qualche fortunato giocatore! Si tratta, lo ricordiamo, del primo appuntamento settimanale, che si ripeterà, come sempre, giovedì 6 e sabato 8, prima di tornare protagonisti la prossima settimana. Le estrazioni al Lotto e Superenalotto sono fissate, ovviamente, a questa sera, quando si potranno conoscere tutti i rispettivi numeri vincenti.

Mentre attendiamo la sera, che speriamo veda la Dea Bendata particolarmente felice che premia qualche giocatore, recuperiamo per ingannare l’attesa quanto avvenuto nelle ultime estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Lo scorso appuntamento è stato quello di sabato 1 luglio, e partendo dal Lotto scopriremmo che sono stati assegnati oltre 10 milioni di euro complessivi. Il premio più alto della giornata è spettato ad un giocatore di Agrigento, che si è aggiudicato ben 315mila euro grazie ad un terno. Secondo posto, invece, per Polesella (Rovigo) dove sono stati vinti 46mila euro con tre ambi e un terno al Lotto, mentre la classifica si chiude con Diano Marina (Imperia), grazie ad un premio da 36.500 euro.

Recuperato l’esito dell’estrazione di sabato 1 luglio del Lotto, prima di passare al Superenalotto con il suo ricchissimo jackpot, dedichiamo anche una breve parentesi al 10eLotto che ha distribuito complessivamente quasi 22 milioni di euro in tutta Italia. Il premio più importante è stato assegnato ad Atena Lucana (Salerno) e consisteva in ben 50mila euro grazie ad un “9 Oro”. Secondo posto del podio, invece, per Campi Dalentina (Lecce) dove un giocatore ha vinto 30mil euro con un “8 Oro”, mentre il terzo posto è stato occupato da Ercolano (Napoli) con un “4 Doppio Oro” che è valso 8mila euro al fortunato che l’ha centrato.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Messe da parte le estrazioni di Lotto e 10eLotto è importante, ora, dedicare la giusta attenzione al Superenalotto, che ricordiamo mettere in palio il premio più importante tra tutti e tre i giochi. Come ad ogni estrazione, inoltre, questo dipende dal fatto che sia, o meno, stato assegnato nell’ultima estrazione, e sabato 1 luglio nessuno è riuscito a metterci le mani sopra. Oggi, dunque, il jackpot del Superenalotto è salito a 21 milioni di euro! Nell’ultimo appuntamento, insomma, nessun giocatore è riuscito ad indovinare il punto da “6”, mentre sono stati 3 i giocatori che hanno centrato quello da “5” che gli ha permesso di guadagnare ben 80.163,33 euro l’uno. Da segnalare anche i 4 giocatori che hanno centrato il punto “4 Stella”, dal valore di 45.167 euro, ed, infine, i 110 giocatori che si sono portati a casa 3.102 euro grazie al punto “3 Stella”.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto? Sicuramente sono moltissimi i giocatori che, trovandosi a fantasticare di riuscire a mettere le mani sul ricchissimo montepremi, si saranno chiesti cosa fare dell’importante budget. Ovviamente, prima si dovrebbe pensare a tutte quelle piccole e grandi esigenze, magari togliendosi anche un paio di sfizi ed aiutando parenti o amici in difficoltà. Con il resto del premio, invece, si potrebbe pensare di investire anche in un progetto innovativo, che si potrebbe facilmente trovare sul sito Kickstarter.

Per fare un esempio, oggi, rivolgiamo la nostra attenzione al progetto ONDU Eikan, che sicuramente lascerà tutti gli appassionati di fotografia a bocca aperta. Si tratta, infatti, di una fotocamera istantanea che stampa in grande formato (quello Instax Wide), ma che imita nella forma e nello stile i primissimi modelli di fotografie creati. I materiali sono durevoli e, a differenza di altre istantanee, permette anche di scattare fotografie macro, il tutto in poco più di 1 kg di peso.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

I ricchi premi in palio nel Superenalotto, ma anche nel Lotto e nel 10eLotto, potrebbero aver fatto gola a qualche potenziale nuovo giocatore. Tuttavia, potrebbe anche sorgere il dubbio su quali numeri scegliere. In questo caso, potrebbe venire in aiuto la Smorfia Napoletana, sistema tradizionale che “traduce” in numeri i sogni, le sensazioni, i racconti ed anche le notizie. Per esempio, prendiamo la notizia che la notte scorsa è stata la prima di luna piena nella sua accezione chiamata “Superluna”, ovvero il momento il cui il satellite è più vicino al perigeo, cioè la distanza minima dalla terra. Per la Smorfia, dunque, potremmo giocare il 73, ovvero la Luna, oppure il 9, che rappresenta la notte con luna. O ancora, il 31, per la notte, il 23 per l’estate, o il 4 che rappresenta il numero di appuntamenti complessivi con le “Superlune” in tutto il 2023.











