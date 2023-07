Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi, martedì 4 luglio 2023: i simboli vincenti

SIMBOLOTTO: ESTRAZIONE DI OGGI, MARTEDÌ 4 LUGLIO 2023simbolotto

Nella giornata di oggi, martedì 4 luglio 2023, torna l’ormai consueto appuntamento con l’estrazione del Simbolotto, che si accompagna ogni settimana alle tre estrazioni del Lotto, 10eLotto e Superenalotto, per ben tre appuntamenti settimanali, il martedì, il giovedì e il sabato! In palio ricordiamo che ci sono fino a 10 mila euro, che spetteranno ovviamente a tutti i giocatori che riusciranno ad indovinare tutti e 5 i simboli vincenti.

Bisognerà, tuttavia, attendere la sera per conoscere quali sono i simboli vincenti del Simbolotto, dato che l’estrazione si tiene subito dopo il viaggio nelle 11 ruote nazionali del Lotto. Questo gioco che si basa sui simboli, infatti, è associato e dipende in ogni aspetto dal gioco principale, trattandosi di una versione “extra” dedicata a tutti i giocatori desiderosi di vincere qualche premio in più. Per piazzare la propria scommessa nel Simbolotto, infatti, non bisogna fare altro che giocare una qualsiasi combinazione nel Lotto, avendo cura di selezionare la ruota in promozione in quel determinato momento. Per tutto luglio ricordiamo che si tratta di quella Nazionale, ma varia, appunto, di mese in mese.

I SIMBOLI IN RITARDO NEL SIMBOLOTTO

Giocare al Simbolotto, insomma, è veramente semplice e, per di più, non è richiesto neppure alcun investimento economico. Si tratta, infatti, di un gioco completamente gratuito, ma di contro ai giocatori non è data la libertà di decidere su quali simboli scommettere, ma sarà il sistema ad assegnarli in modo totalmente automatico, estraendoli a caso e stampandoli sul fondo della schedina del Lotto.

Nel Simbolotto, inoltre, vi sono in palio parecchi premi, oltre ai 10mila in palio per chiunque riesca ad indovinare tutti e 5 i simboli estratti questa sera. Infatti, che ne indovina 4 si porta a casa 50 euro, mentre chi ne indovina 3 vince 5 euro. Infine, è anche previsto un premio di consolazione per chi ne azzecca solamente 2, dal valore di 1 euro. Nel frattempo che attendiamo l’estrazione possiamo anche dare un’occhiata ai simboli ritardatari del Simbolotto, ovvero quelli che da diverse settimane non fanno capolino nelle estrazioni. Sabato 1 luglio 2023 sono usciti la Mano (5), la Sfortuna (17), il Cacio (30), i Funghi (43), il Buffone (41), che hanno aggiornato la lista dei simboli in ritardo. In particolare, si tratta del Naso (16), assente da 72 giorni; della Luna (6), che non si vede da 65 estrazioni; delle Nacchere (36), in ritardo di 60 estrazioni; della Mela (2) che non è vista per 48 volte e del Baule (14) assente da 44 giorni.

