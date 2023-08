Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 5 agosto 2023: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 5 AGOSTO 2023

Gran lavoro in questi giorni per la fortuna, visto che tornano le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Dopo quelle speciali di ieri, introdotte a sostegno dell’Emilia-Romagna dopo l’alluvione, ecco quelle del sabato. Oggi, 5 agosto 2023, è dunque in programma un nuovo appuntamento con i numeri vincenti che possono valere vincite importanti. Al momento non sono disponibili le quote di Lotto e 10eLotto relative al concorso di ieri, ma possiamo aggiornarvi sulle statistiche, in particolare sui numeri ritardatari del Lotto.

Il 76 su Milano resta al primo posto nella classifica dei ritardatari del Lotto con 123 assenze. Al secondo posto, alle sue spalle, c’è il 25 su Genova, che invece ha accumulato 113 ritardi. Sul podio, ma sul gradino più basso, il 77 su Palermo, che è assente da 104 turni. Lasciamo il terzo posto e spostiamoci sul quarto, dove troviamo il 28 su Cagliari a quota 101 assenze. A completare la top five è il 12 su Roma, che però non è centenario, avendo accumulato finora 96 assenze. Ma il traguardo delle tre cifre è vicino, a patto di continuare a sfuggire alle estrazioni…

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Nessuna sorpresa dall’ultima estrazione del Superenalotto per quanto riguarda il “6”. Non è stato centrato, di conseguenza il Jackpot è salito a quota 36,4 milioni di euro per l’appuntamento di oggi con i numeri vincenti. Dunque, l’ultimo “6” resta quello da 42,4 milioni di euro che era stato centrato il 10 giugno 2023 a Teramo. Ma il concorso speciale del venerdì ha regalato comunque delle vincite importanti. Basti pensare ai cinque punti “5” che sono stati centrati da fortunati vincitori che ottengono così 24.232,56 euro ciascuno.

Per quanto riguarda, invece, le quote Superstar Superenalotto, segnaliamo che con il “3 stella” sono stati vinti 2.912,00 euro. In questo caso la platea di fortunati è più grande, visto che le schedine risultate vincenti sono 74. Tornando, invece, alle categorie non Superstar, ci sono i 343 punti “4” che sono valsi 408,75 euro per ognuno dei fortunati. Ma queste sono solo le vincite principali al Superenalotto, motivo per il quale è importante controllare bene la propria giocata per capire se rientra in una delle molteplici categorie.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Come festeggiare una bella vincita al Lotto o al Superenalotto? Sicuramente vi state chiedendo, invece, come spenderla. Ma una cosa non esclude l’altra. Visto che di solito vi suggeriamo di finanziare qualche progetto originale, come quelli che si trovano su Kickstarter, allora perché non unire le due cose? Soprattutto con Pinter, per avere birra fresca in casa, spillata da voi. Il dispositivo è composto da un depuratore per l’acqua, poi dopo aver versato gli ingredienti bisogna lasciar fermentare per 4-7 giorni, quindi rimuovere il bacino di fermentazione e spostarlo in frigorifero per più di 3 giorni.

A questo punto la birra o il sidro sono naturalmente carbonati. Infine, il momento della spillatura: potete farlo direttamente dal Pinter usando il rubinetto Active Pour. È sufficiente tirare la maniglia per controllare il flusso della birra e scegliere la carbonatazione che si desidera. Se volete che la birra sia molto gasata, aprite di più il rubinetto per rilasciare più CO2. La birra più fresca e prodotta da voi in pochi passi.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Ora passiamo alla rubrica più creativa, quella che non associa solo i numeri ai sogni, ma anche all’attualità. Parliamo dell’appuntamento con la Smorfia napoletana. Stavolta prendiamo come esempio quanto accaduto ad Avellino, dove è scoppiata una lite su un bus mentre era sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, per cercare l’ispirazione in vista delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto.

Un uomo alterato ha strappato le chiavi dal volante, ma grazie al sangue freddo del guidatore del mezzo diretto a Foggia i 70 passeggeri sono stati salvati. Non possiamo non partire dal 90, la paura, ma anche dal 34, la testa, quella lucida dell’autista, di sicuro non quella dell’uomo alterato. Non si sa da cosa, ma si può usare 14 ubriaco, mentre 24 le guardie sono coloro che si sono prese in carico di lui. E poi c’è 69, il sottosopra, ma nel senso del caos che si è creato a bordo del pullman.











