Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 6 luglio 2023, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 6 LUGLIO 2023

Nella giornata di oggi, giovedì 6 luglio 2023, torna l’ormai consueto appuntamento con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, con i loro ricchissimi premi in palio! Si tratta della seconda estrazione settimanale, dopo quella che si è tenuta martedì 4 luglio e che si concluderà, prima di tornare protagonista la prossima settimana, con l’ultimo appuntamento sabato 8 luglio.

Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi, giovedì 6 luglio 2023: i simboli vincenti

Per conoscere l’esito delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, tuttavia, bisognerà pazientare fino a questa sera, quando si terranno tutti e tre i sorteggi. Mentre attendiamo, una buona idea potrebbe essere quella di recuperare gli esiti della scorsa estrazione, ovvero quella di martedì 4, partendo dal principale dei tre giochi, ovvero il Lotto. In quell’occasione è stata protagonista della giornata la provincia di Lecce (ad Alliste), dove si è registrata una vittoria da ben 64.500 euro. Secondo posto del podio per Marcianise, in provincia di Caserta, dove è stato assegnato un premio da 23.750 euro. Terzo posto, infine, per Modena con una vittoria da 23.750 euro. Complessivamente, nel Lotto martedì sono stati distribuiti ben 7,6 milioni di euro.

Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 4 luglio 2023

Prima di vedere, invece, quanto è accaduto in seguito all’estrazione di martedì del ricco Superenalotto, recuperiamo anche il 10eLotto, la cui estrazione segue temporalmente quella del Lotto. Complessivamente sono stati distribuiti premi per 28,1 milioni di euro, tra cui il più alto è stato segnato a Monteforte Irpino (Avellino), dal valore di 30 mila euro grazie ad un “8 Oro”. Seguono, poi, tre premi gemelli dal valore di 20 mila euro l’uno, assegnati a Forino (Avellino) con un “9”, a Cusano Milanino (Milano) grazie ad un “8 Oro” e a Forni di Sopra (Udine) nuovamente con un “9”.

SIMBOLOTTO, LOTTO I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, martedì 4 luglio 2023

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Messe da parte le estrazioni di Lotto e 10eLotto, concentriamo ora la nostra attenzione sul Superenalotto, che mette in palio il premio più ricco tra i tre. Come ogni settimana, però, questo varia in base al fatto che sia stato vinto o meno, crescendo o diminuendo, ed infatti, dato che martedì non si è segnato nessun punto da “6”, il jackpot del Superenalotto è cresciuto a 21,9 milioni di euro! Insomma, nessun “6” martedì, ma in compenso sono stati assegnati ben 9 premi per i punti da “5” che sono valsi 22.534,87 euro per ognuno dei giocatori. Da segnalare anche i due punti da “4 Stella”, dal valore di 24.830 euro, e i 103 punti da “3 Stella” che sono valsi 2.017 euro ad ogni giocatore che è riuscito a metterci le mani sopra.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Come investire il ricco jackpot del Superenalotto? È sicuramente una domanda che in moltissimi, giocatori o non giocatori, si sono posti almeno una volta, sognando di riuscire a mettere le mani su uno di quei premi milionari. Una buona idea, dopo aver ovviamente pensato ad esigenze, necessità e sogni nel cassetto, magari rivolgendo un pensiero anche a parenti e amici, potrebbe essere quella di investire parte del budget in un progetto innovativo, prendendo spunto dalla piattaforma Kickstarter. Per fare un esempio, oggi parliamo dell’Air Curiser, ovvero un rivoluzionario sistema per campeggiare, nel corso di una scampagnata, sul tetto del propria automobile. Adattabile a qualsiasi tipo di veicolo, dai suv alle jeep, passando per le utilitarie e i camper, è a conti fatti una tenda da campeggio. Ha, tuttavia, la capacità di montarsi autonomamente, senza stress o fatica, e richiusa misura appena 130 cm x 26 di altezza. Dentro ci stanno comodamente fino ad un massimo di due persone.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Ora, qualche giocatore allettato dalla possibilità di vincere un qualche ricco premio nel Superenlotto, nel Lotto o nel 10eLotto, potrebbe desiderare di piazzare la propria scommessa, trovandosi però indeciso sui numeri su cui puntare. In tal caso, potrebbe tornare utile la tradizionale Smorfia Napoletana, che permette di tradurre i sogni e le notizie in numeri. Per fare un esempio, prendiamo il lancio riuscito, ieri,d el missile Ariane 5, dopo 117 tentativi in 27 anni, che porterà nell’orbita spaziale due satelliti per le telecomunicazione per conto di Francia e Germania. Di numeri potremmo ricavare, grazie alla Smorfia, il 44, ovvero il missile, ma anche il 25, che rappresenta il razzo, o ancora 83, le stelle, e 90, l’universo. Ma anche il 5, dal nome del razzo, o il 27 per gli anni che ci sono voluti a mandarlo in orbita.











© RIPRODUZIONE RISERVATA