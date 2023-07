SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, giovedì 6 luglio 2023

Anche oggi, giovedì 6 luglio 2023, è arrivato finalmente il momento di scoprire l’esito dell’estrazione del Simbolotto! Si è, infatti, da poco concluso il viaggio nelle 11 ruote nazionali del Lotto, che ha portato all’estrazione dei 5 simboli fortunati, che potrebbero garantire fino a 10 mila euro a qualche fortunato giocatore! Nonostante si tratti di un gioco completamente gratuito, ricordiamo a tutti i giocatori che è sempre importante verificare con cura la corrispondenza tra i numeri estratti e quelli giocati prima di darsi per vinti.

Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 6 luglio 2023

Oltre che su questo sito, ilSussidiario.net, potrebbe valere la pena dare un’occhiata anche al sito ufficiale del gioco, oppure a quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli. Ora, però, lasciamo subito spazio ai numeri e ai simboli vincenti oggi nel Simbolotto: l’Elica (33), i Funghi (43), il Vaso (7), la Rana (13), la Pigna (38).

Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 4 luglio 2023

CLICCA QUI PER I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI LOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI

SIMBOLOTTO: L’ESTRAZIONE DI OGGI, GIOVEDÌ 6 LUGLIO 2023

Nella giornata di oggi, giovedì 6 luglio 2023, torna protagonista l’estrazione del Simbolotto, che si accompagna ogni settimana ai tre appuntamenti con il Lotto, il 10eLotto e il Supernealotto ogni martedì, giovedì e sabato. Si tratta, infatti, di un gioco “secondario” che dipende strettamente della principale delle tre citate prima, ovvero il Lotto, ma che comunque mette in palio la bellezza di 10 mila euro!

Come di consueto, per conoscere l’esito dell’estrazione del Simbolotto di oggi bisognerà attendere la sera, quando si concluderà il viaggio nelle 11 ruote nazionali del Lotto, alle quali seguono sempre i 5 simboli, con i loro relativi numeri, per questo gioco! Recuperando rapidamente le regole, infatti, ci renderemo conto che l’unico modo per piazzare la propria scommessa in questo gioco consiste nel giocare una qualsiasi combinazione nel Lotto, scegliendo però la ruota in promozione questo mese, che ricordiamo essere la Nazionale. Inoltre, il Simbolotto è un gioco completamente gratuito, che non richiede alcun investimento economico, ma rappresenta una sorta di “regalo” ai giocatori del Lotto.

SIMBOLOTTO, LOTTO I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, martedì 4 luglio 2023

SIMBOLI IN RITARDO NEL SIMBOLOTTO

Insomma, giocare al Simbolotto è completamente gratuito, rendendolo sicuramente un gioco più allettante, anche grazie ai numerosi premi che ci sono in palio. Tuttavia, va anche detto che ai giocatori non è data la possibilità di scegliere i proprio simboli, ma sarà il sistema ad assegnare una combinazione casuale, una volta ricevuta la scommessa nel Lotto, stampandola sul fondo della schedina principale.

In palio nel Simbolotto, oltre all’importante premio da 10 mila euro per tutti coloro che indovinano i 5 simboli estratti, vi sono anche altri premi, destinati ai giocatori meno fortunati. Infatti, con 4 simboli si vincono 50 euro, che si riducono a 5 con tre simboli vincenti ed ulteriromente ad 1 euro con solamente 2 simboli tra quelli estratti. Chiudendo, invece, con le statistiche su questo particolare gioco, sottolineiamo che il simbolo meno frequente del Simbolotto è il Naso (16) con ben 75 assenze, seguito dalla Luna (6) con le sue 67 estrazioni mancate e dalle Nacchere (36) che non si vedono da 62 estrazioni. Chiudono, invece, la Mela (2) che manca da 50 giorni e il Baule (14), assente da 46 estrazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA