Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 7 febbraio, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 7 FEBBRAIO 2023

Con una nuova estrazione dei numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto sarà possibile centrare un ricco premio? La risposta sarà ottenuta soltanto oggi, martedì 7 febbraio 2023, con gli scommettitori d’Italia pronti a incrociare le dita. La speranza è che siano proprio i lettori de IlSussidiario.net a essere incoronati dalla buona sorte. Esaminiamo adesso ciò che si è verificato sabato sera nell’ultimo concorso del Lotto. A essere premiata è stata la Valle d’Aosta, con un fortunato giocatore di Morgex, in provincia di Aosta, che ha centrato una vincita pari a 77.500 euro grazie a 3 ambi e un terno. Festa anche a Piacenza con una vincita da 50.596 euro, mentre un altro giocatore di Carloforte, nella provincia del Sud Sardegna, è riuscito a portare a casa 37.500 euro con un ambo secco. Doppietta, invece, a Binasco, in provincia di Milano, dove sono state centrate due vincite da 21.660 euro ciascuna, per un totale di 43.320 euro. Ha sorriso anche Fiumicino, in provincia di Roma, con un premio da 25.800 euro, mentre a Napoli un fortunato giocatore ha portato a casa una vincita da 23.750 euro. Infine a Rivoli, in provincia di Torino, 3 ambi e un terno hanno permesso a un giocatore di vincere 23mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 22,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 133 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi, martedì 7 febbraio 2023

Il 10eLotto fa tappa in Campania: nell’ultimo concorso, infatti, un fortunato giocatore di Santo Stefano del Sole, in provincia di Avellino, è riuscito a centrare un 9 Oro del valore di 50mila euro. Fa festa anche Roma con un 8 Oro da 30mila euro mentre a Conegliano, in provincia di Treviso, un giocatore ha portato a casa in premio da 25.010 euro con un 7. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 27,4 milioni di euro, per un totale di oltre 341 milioni di euro da inizio anno.

NUMERI VINCENTI SUPERENALOTTO, LOTTO, 10ELOTTO/ Estrazioni 4 febbraio 2023: le ruote

LOTTO, JACKPOT SUPERENALOTTO IN PALIO QUESTA SERA

Archiviati il Lotto e il 10eLotto, riprendiamo con la caccia al 6 del Superenalotto, che ormai sembra una montagna impossibile da scalare. D’altra parte, sono passati più di 20 mesi da quando il jackpot è finito nelle tasche di un giocatore di Montappone, in provincia di Fermo. Da quel momento, il montepremi è cresciuto di settimana in settimana, arrivando a quota 364,9 milioni di euro. Nel concorso di sabato 4 febbraio 2023 del Superenalotto sono stati otto i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si sono portati a casa 47.440,94 euro a testa. Da segnalare anche tre “4 stella” da 40.064 euro ciascuno.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 4 febbraio 2023

Sempre in quella circostanza, è andata in scena una vera e propria festa a Roma grazie al Superenalotto; infatti, un giocatore ha vinto oltre 133mila euro con 3 punti “4”, 4 punti “3”, 3 punti “4S”, e 4 punti “3S”. La vincita è stata centrata presso la tabaccheria D’Alfonso in via Tacito, 38.

LOTTO, COME SI PUÒ INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Le vincite derivate dai numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto come possono essere investite? Un quesito al quale in molti vorrebbero trovarsi di fronte, in quanto significherebbe avere centrato un ricco premio. Se questo dovesse essere elevato, chiaramente, dopo avere provveduto alle proprie necessità e a quelle dei propri familiari e – magari – degli amici più cari, ci sarebbe spazio per esaudire anche qualche desiderio sparso per il mondo. In questo senso, si potrebbero finanziare idee e progetti dei creativi di tutto l’orbe terracqueo, che trovano pubblicazione su Kickstarter.

Fra questi compare “Bit Bar II – Cacciavite EDC aggiornato e tascabile”. Di seguito, ecco la sua descrizione: “Il Bit Bar è uno degli strumenti più popolari mai realizzato. Nel corso degli anni abbiamo utilizzato questo strumento innumerevoli volte. Abbiamo migliorato l’idea con un pulsante scorrevole, un corpo completamente chiuso, due angoli di azionamento e una clip da tasca per il trasporto, oltre a un braccio di estensione da 60 mm e fodero in pelle in dotazione. Siamo consapevoli che ognuno ha esigenze diverse quando si tratta di attività quotidiane, quindi la possibilità di conservare e utilizzare 8 punte esagonali standard da 1/4″ che già possedete vi consente di personalizzare rapidamente la barra portapunte in base alle vostre necessità”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

I numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto e i loro significati non possono che transitare attraverso i significati della smorfia napoletana, che contribuisce a decifrare sogni ed episodi di vita, dai quali ricavare i numeri fortunati da giocare. Un oracolo a cui abbiamo fatto ricorso anche noi de IlSussidiario.net, originando una nostra cinquina che ci si augura possa rivelarsi portatrice di buona sorte per voi tutti.

Nel farlo, ci siamo lasciati ispirare da una delle notizie che hanno trovato pubblicazione sul sito internet di Rai News. Alla prima prova dei Mondiali di sci alpino è arrivata la prima medaglia d’oro per l’Italia. Il merito è di una Federica Brignone in forma splendida. L’atleta lombarda, dopo un Super G da applausi, ha completato l’opera nello slalom, non esattamente la sua disciplina. Comprensibile il mix di emozioni della sciatrice azzurra che, durante la premiazione, non ha trattenuto le lacrime. Alla fine con un tempo complessivo di 1’57″47, Brignone si è lasciata alle spalle la seconda in graduatoria, la svizzera Wendy Holdener, con un distacco di 1’62”, e la terza, l’austriaca Ricarda Haaser, a 2’26”. “Cantare l’inno insieme a tutta la squadra che mi ha seguito negli anni è un’emozione grandissima. La vittoria è frutto del lavoro di tutti”, ha commentato. Ma quali sono i numeri collegati a questa news di carattere sportivo? Consultando la smorfia napoletana, non possiamo che partire con l’83 (sci), per proseguire quindi con il 18 (sciatore). Ci sono poi il 23 (medaglia), il 53 (neve) e il 71 (vittoria).











© RIPRODUZIONE RISERVATA