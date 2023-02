Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi, martedì 7 febbraio 2023

È martedì 7 febbraio 2023 e anche oggi è tempo di assistere a una nuova estrazione dei numeri e dei simboli vincenti del Simbolotto, la prima della nuova settimana, che ci auguriamo possa distribuire ricchi premi al maggior numero possibile di scommettitori. Mentre aspettiamo di capire quali saranno gli esiti dei sorteggi del giorno, non ci resta che ingannare il tempo intraprendendo un breve itinerario tra le norme di questo concorso, in modo da poterle riepilogare brevemente insieme a voi e disporre del quadro completo della situazione.

Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 7 febbraio, i numeri vincenti

Il gioco del Simbolotto è associato a quello del Lotto e si fonda sull’estrazione di 5 simboli sui 45 disponibili. Dopodiché, a seguito della compilazione e della convalida della schedina (dovrete effettuare la vostra giocata sulla ruota di Cagliari, abbinata al gioco per l’intero mese di febbraio, per poter partecipare, ndr), non vi resterà che leggere la cinquina sorteggiata. Rammentiamo a voi tutti che la vostra combinazione, elaborata in modo del tutto gratuito e casuale, sarà stampata sulla parte finale della vostra bolletta.

NUMERI VINCENTI SUPERENALOTTO, LOTTO, 10ELOTTO/ Estrazioni 4 febbraio 2023: le ruote

LA CLASSIFICA DI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Analizziamo ora la classifica di numeri e simboli ritardatari del Simbolotto. Al primo posto della graduatoria è presente il 44 (prigione), che si fa desiderare da 35 concorsi; segue il 5 (mano), in seconda posizione con 29 assenze, e, in terza piazza, il 29 (diamante), con 25 ritardi accumulati. Subito dopo, ci imbattiamo nel 28 (ombrello), che non si palesa da 24 turni, nel 38 (pigna), che non si manifesta da 23 sorteggi, e nel 14 (baule), che latita ormai da 22 estrazioni. Da ultimo, spazio al 26 (elmo), al 34 (testa), al 42 (caffè) e al 3 (gatta), con 20, 19, 18 e 16 assenze di fila.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 4 febbraio 2023

Per trionfare con i numeri e i simboli vincenti del Simbolotto, si scopre che, con una puntata da 1 euro, se ne possono acciuffare 10mila, azzeccando in toto la cinquina fortunata. Premi minori, poi, sono rivolti anche a quanti riusciranno a totalizzare 4, 3 o 2 punti. Il suggerimento è quello di non bypassare le fasi di controllo delle vostre giocate, in quanto a un primo esame le vincite potrebbero non risaltare ai vostri occhi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA