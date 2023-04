SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi sabato 8 aprile 2023

Si è da poco chiusa la maratona odierna dei giochi a premi, culminata con l’estrazione dei simboli e dei numeri vincenti del Simbolotto! Oggi, sabato 8 aprile, inoltre rappresenta l’ultimo appuntamento della settimana con i giochi associati al Lotto, che riprenderanno regolarmente martedì prossimo. Ricordiamo ai giocatori che è sempre importante controllare con cura i simboli estratti e quelli riportati sulla schedina per accertarsi che non corrispondano prima di darsi per vinti e gettare via la schedina.

Oltre che su questo sito, ilSussidiario.net, ci si può rivolgere anche al portale ufficiale del gioco, oppure al sito dell’Agenzia Dogane e Monopoli, o ancora all’app MyLotteries. Ma ora, scopriamo subito i numeri e i simboli vincenti del Simbolotto di oggi, 8 aprile: la Scala (27), il Caffè (42), l’Ombrello (28), il Piano (37), la Pigna (38)

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO: È CACCIA AI MONTEPREMI

Torna con il suo ultimo appuntamento settimanale l’estrazione del Simbolotto, gioco a premi legato al Lotto e al Lotto Più! In palio, come ogni settimana, ci sono fino a 10mila euro che potrebbero rendere ancora più ricca a piacevole la vittoria di un qualche giocatore italiano, ma come sempre sarà necessario attendere fino a sera per scoprire quali sono i 5 simboli e numeri vincenti di oggi!

Giocare al Simbolotto è semplicissimo e non richiederà veramente nessuno sforzo concreto al giocatore intenzionato a mettere le mani sui 10mila euro! Infatti, per partecipare basterà giocare i propri numeri vincenti al Lotto e al Lotto Più, avendo però cura di scegliere la ruota in promozione mensile, che nel corso di aprile è quella di Genova. Giocando al Lotto, al fondo della schedina verranno segnati una serie di simboli e numeri, assegnati casualmente dal sistema a tutti i giocatori, in modo assolutamente gratuito! Dopo le 11 estrazioni del Lotto, infine, verranno estratti anche i simboli del Simbolotto, che di fatto chiudono la maratona serale dei giochi a premi.

SIMBOLOTTO: I SIMBOLI IN RITARDO

Insomma, per partecipare all’estrazione del Simbolotto, l’abbiamo visto, non si dovrà fare nulla di particolarmente complesso, e trattandosi di un gioco gratuito, di fatto, ogni vittoria sarà vantaggiosa. Infatti, oltre al montepremi da 10mila euro che spetta i giocatori con tutti i cinque i simboli estratti, sono previsti anche premi minori. Per esempio, quattro simboli su cinque valgono 50 euro, mentre con due si può portare a casa un premio di consolazione da 1 euro.

Lasciamo ora spazio alle statistiche, che nell’attesa dell’estrazione serale del Simbolotto potrebbero fornire a tutti i giocatori alcune informazioni utili sulla loro scommessa! La statistica più importante riguarda i simboli meno frequenti nelle estrazioni, che da tempo vedono l’Italia (associata all’1) al primo posto con 32 assenze. La seguono la vicino il Quadro (ovvero il 40) assente 30 volte, il Ragazzo (15) che non si fa vedere da 28 estrazioni, la Mela (2) con 26 assenze e, infine, la Rana (13) con le sue 25 assenze (pari a quelle dei Funghi, ovvero il 43). Nell’ultima estrazione del Simbolotto, invece, sono uscite le Forbici (39), il Diamante (29), il Naso (16), i Fagioli (10) e la Rondine (45).

