SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi sabato 8 luglio 2023

Il momento tanto atteso per gli appassionati del Simbolotto è arrivato: sono usciti i numeri e simboli vincenti dell’estrazione di oggi, sabato 8 luglio 2023. Al termine dell’estrazione delle undici ruote del Lotto, infatti, un’urna meccanica dedicata al Simbolotto, sempre dalla sede estrazionale di Roma, ha estratto la cinquina fortunata. Ora dovete confrontare i simboli stampati sullo scontrino con quelli estratti per capire se avete vinto. Si vince in base a quanti ne avete indovinati, quindi non conta l’ordine in cui sono stati estratti.

LOTTO E SUPERENALOTTO/ Estrazioni di oggi e 10eLotto: 8 luglio, numeri vincenti!

Chiaramente incide anche l’importo giocato sulla specifica ruota. Precisiamo, però, che l’esito del gioco è indipendente dalla giocata base eseguita sul Lotto e le vincite al Lotto si possono sommare a quelle del Simbolotto, ma fino al limite previsto dalla normativa vigente. A tal proposito, vi ricordiamo la struttura dei premi, usando come esempio una giocata da un euro: 10mila euro col 5, col 4 invece si ottengono 50 euro, premio di 5 euro per il 3, infine un euro a chi centra il 2. Ecco ora i numeri e simboli vincenti del Simbolotto di oggi: l’Uccello (35), l’Italia (1), la Sfortuna (17), l’Elmo (26), il Soldato (12).

Lotto e Superenalotto i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 7 luglio 2023

CLICCA QUI PER I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI LOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI

SIMBOLOTTO: L’ESTRAZIONE DI OGGI, VENERDÌ 7 LUGLIO 2023

Il Simbolotto si prepara a ritagliarsi il suo spazio sul palcoscenico dei concorsi di oggi, sabato 8 luglio 2023, con la sua estrazione. Non offrirà il Jackpot del Superenalotto, ma rappresenta una doppia chance per coloro che partecipano all’estrazione del Lotto, gioco a cui è legato. Infatti, per ogni giocata al Lotto effettuata sulla ruota in promozione, che cambia ogni mese seguendo il calendario, viene stampata sullo scontrino una combinazione casuale di 5 simboli (e numeri) tra 45 disponibili. Per quanto riguarda il mese di luglio, la ruota in promozione è quella Nazionale.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, venerdì 7 luglio 2023

Un particolare di non poco conto per coloro che vogliono tentare la fortuna anche con il Simbolotto. La combinazione di numeri e simboli viene, quindi, assegnata automaticamente, non vanno effettuate scelte in questo caso. E non vanno neppure destinate somme, perché la giocata è anche gratuita. Dunque, dopo il viaggio tra le ruote del Lotto, arriverà il momento di scoprire la cinquina fortunata del Simbolotto.

STATISTICHE SIMBOLOTTO: SIMBOLI IN RITARDO

In attesa di scoprire i numeri e simboli vincenti del Simbolotto, soffermiamoci sull’analisi delle statistiche, con i simbolotti ritardatari. Al primo posto c’è 16 Naso che di ritardi ne ha accumulati 33. Al secondo posto troviamo 6 Luna che invece non si vede da 30 appuntamenti. Sono 28 le assenze accumulate da 36 Nacchere, che così occupa il gradino più basso del podio, è infatti al terzo posto. Al quarto si trova, invece, 2 Mela che è a quota 23 ritardi. Alle sue spalle una coppia, quella formata da 14 Baule e 23 Amo, che sono a quota 21. Un’assenza in più di 34 Testa.

Andiamo a completare la top ten con 39 Forbici, che ha collezionato finora 15 assenze. Una in più di una coppia, quella formata da 9 Culla e 15 Ragazzo, che completano la top ten con i loro 14 ritardi. Equilibri in alcuni casi molto fragili, infatti questa classifica di simboli e numeri ritardatari del Simbolotto potrebbe cambiare sensibilmente dopo l’estrazione di oggi dei simbolotti vincenti, che state attenendo pazientemente.











© RIPRODUZIONE RISERVATA