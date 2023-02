Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 9 febbraio, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 9 FEBBRAIO 2023

I numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, per mezzo di una nuova estrazione, consentiranno a qualcuno di mettere le mani su una ricca somma e di diventare milionario? Un quesito che ci auguriamo ottenga risposta positiva nella serata di oggi, giovedì 9 febbraio 2023, e al quale potremo ottenere risposta nelle prossime ore. Andiamo ora ad analizzare quanto si è verificato martedì sera nell’ultimo concorso del Lotto. A essere premiata è stata la Lombardia. Nell’ultimo concorso del Lotto, infatti, sono state centrate due vincite in regione: la più alta è arrivata a Solto Collina, in provincia di Bergamo, dove un fortunato giocatore del Lotto ha portato a casa un premio da 15.125 euro mentre l’altra ha premiato Cividate Camuno, in provincia di Brescia, con un ambo da 8.333 euro. La vincita più alta del concorso del Lotto, però, è arrivata a Campobasso dove un giocatore ha vinto 18.750 euro con 3 ambi e un terno. Festeggia anche la Sicilia con un giocatore di Modica, in provincia di Ragusa, che ha centrato al Lotto un premio da 15.250 euro, mentre a Roma un terno secco al Lotto ha permesso a un fortunato giocatore di portare a casa 13.500 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 4,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 137,6 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 7 febbraio 2023

Il 10eLotto di martedì 7 febbraio ha incoronato il Veneto e precisamente Monteforte d’Alpone, in provincia di Verona, dove è stata centrata la vincita più alta del concorso grazie a un 6 da 50mila euro. Si festeggia anche in Emilia-Romagna grazie a vincite complessive per 40mila euro: a Faenza è stato realizzato un 7 Doppio Oro da 20mila euro, seguito da un 8 Doppio Oro – sempre da 20mila euro – indovinato a Piacenza. Da segnalare altri cinque 8 Doppio Oro da 20mila euro ciascuno messi a segno a Polignano a Mare, in provincia di Bari, Perugia, Morazzone, in provincia di Varese, Firenze e Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 29 milioni di euro per un totale di oltre 422 milioni di euro da inizio anno.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 7 febbraio 2023

LOTTO, JACKPOT SUPERENALOTTO IN PALIO QUESTA SERA

Dopo i numeri vincenti di Lotto e 10eLotto, ripartiamo insieme con l’inseguimento al 6 del Superenalotto, che è ormai divenuto un Everest agli occhi degli scommettitori di tutta Italia. Era il 22 maggio 2021 quando il jackpot finì nelle tasche di un giocatore di Montappone, in provincia di Fermo, per giunta nella stessa sera in cui i Maneskin trionfarono all’Eurovision Song Contest a Rotterdam. È esattamente da allora che il montepremi continua ad aumentare, giungendo a quota 366,4 milioni di euro. Nel concorso di martedì 7 febbraio 2023 del Superenalotto sono stati otto i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 39.876,24 euro a testa. Da segnalare anche cinque “4 stella” da 38.844 euro ciascuno.

NUMERI VINCENTI SUPERENALOTTO, LOTTO, 10ELOTTO/ Estrazioni 4 febbraio 2023: le ruote

Per verificare le vincite al Superenalotto, esistono diverse modalità: consultare il sito internet www.superenalotto.it; recarsi in ricevitoria; accedere all’app Superenalotto mediante la funzione verifica schedina; iscriversi al servizio di alert. L’estrazione dei numeri vincenti di Superenalotto e SuperStar è aperta al pubblico: si tiene presso la sede dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato a Roma ed è realizzata e garantita da Sisal e dall’Agenzia stessa.

LOTTO, COME SI PUÒ INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Come si possono investire i premi in denaro conquistati con i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto? Le modalità, chiaramente, sono infinite. Indubbiamente, al primo posto della lista delle priorità ci sono le esigenze personali e della propria famiglia, ma, in caso di importo ingente, ci potrebbe essere lo spazio anche per sostenere le idee di altri. In questo senso, potrebbero essere finanziati idee e progetti dei creativi di tutto il pianeta, che vengono pubblicati su Kickstarter.

Fra questi campeggia “Oxa: il primo respiratore indossabile”. Di seguito, ecco la descrizione: “Tutti noi abbiamo iniziato la nostra vita con un’inspirazione. Ma la respirazione non è solo un modo per fornire ossigeno per mantenersi in vita. La respirazione è intimamente legata a funzioni corporee essenziali che influenzano le nostre sensazioni! Con Oxa, imparerete a respirare correttamente per affrontare lo stress quotidiano, essere più rilassati e dormire meglio. Nanoleq, l’azienda alle spalle di Oxa, ha costruito il prodotto da zero. La tecnologia si basa su sensori con pletismografia a induttanza respiratoria per il monitoraggio del respiro, elettrocardiografia per il monitoraggio del cuore e rilevamento a infrarossi per la temperatura della pelle, tutti sensori contenuti in una piccola componente elettronica delle dimensioni di una moneta. Inoltre, abbiamo sviluppato algoritmi per un’elevata precisione dei dati e contenuti originali per esercizi di respirazione, con un’interfaccia utente dinamica e reattiva allo stato mentale”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Il Lotto, 10eLotto e Superenalotto, con particolare riferimento ai numeri vincenti e ai loro significati, non possono prescindere dalla smorfia napoletana, che fornisce un’interpretazione precisa di sogni ed episodi di vita, dai quali possono essere ricavati i numeri fortunati da giocare. Anche noi de IlSussidiario.net vogliamo darvi un suggerimento in questo senso, generando una cinquina tutta nostra che ci si augura che possa rivelarsi portatrice di buona sorte per voi tutti.

Nel farlo, ci siamo lasciati ispirare da una delle notizie che hanno trovato pubblicazione sul sito di Rai News. C’è un pianeta circondato da anelli finora ritenuti impossibili ai confini del Sistema Solare, un piccolo Saturno. È un pianeta nano, si chiama Quaoar, ed è stato scoperto nel 2002. Quello che non si immaginava è che ha un sistema ad anelli a una distanza anomala, finora ritenuta impossibile. Pubblicata sulla rivista “Nature”, la scoperta spinge a ripensare le attuali teorie sulla formazione degli anelli intorno ai pianeti. Una scoperta a cui ha dato un contributo fondamentale anche l’Italia. Le immagini sono state catturate da diversi telescopi basati a terra e dal satellite Cheops dell’Agenzia spaziale europea (Esa), al quale l’Italia partecipa in maniera importante, tramite l’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf) e l’Agenzia spaziale italiana (Asi), accanto all’industria, con Leonardo. L’analisi dei dati si deve al un gruppo di ricerca internazionale guidato dall’Università federale di Rio de Janeiro, in Brasile, del quale fanno parte anche due italiani dell’Inaf. Ma quali sono i numeri collegati a questa news di carattere astronomico? Consultando la smorfia napoletana, non possiamo che partire con il 6 (pianeta), per proseguire quindi con il 10 (anelli). Ci sono poi il 32 (telescopio), il 44 (astronomia) e il 23 (ricerca).











© RIPRODUZIONE RISERVATA