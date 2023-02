Ospiti Sanremo 2023, chi sono/ Da Blanco-Mahmood ai Maneskin: grandi nomi all’Ariston

Ospiti Sanremo 2023, tornano Mahmood e Blanco

Grandissima attesa per l’inizio di Sanremo 2023, al via da domani, 7 febbraio, con Amadeus alla conduzione per il terzo anno consecutivo. Tanti i concorrenti in gara che si esibiranno sul palco dell’Ariston a partire proprio da martedì sera, fino a sabato, quando è il programma la finalissima. Ad affiancare Amadeus ci saranno quattro co-conduttrici: Chiara Ferragni, che aprirà la kermesse e la chiuderà proprio il giorno della finale, Chiara Francini, Paola Enogu e Francesca Fagnani. Grandi donne del mondo della tv, del giornalismo, dello sport e dei social per l’evento musicale più importante dell’anno.

Chi saranno invece gli ospiti di Sanremo 2023? Partiamo dalla prima serata, quando sul palco saliranno i Pooh oltre a Mahmood e Blanco, vincitori della scorsa edizione del Festival. Il duo avrà certamente modo di ripercorrere le emozioni della scorsa edizione, con il grande trionfo con il brano “Brividi”. La stessa sera spazio anche a Elena Sofia Ricci, grande attrice e protagonista proprio sulla Rai di “Che Dio ci Aiuti”.

Da Al Bano a Zelensky

Dopo le ospitate dei Pooh, Mahmood e Blanco ed Elena Sofia Ricci, chi salirà sul palco di Sanremo 2023 come ospite la seconda sera? Come rivelano le anticipazioni, spazio ad Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi. Proprio il cantante bolognese, co-conduttore del Festival insieme ad Amadeus, avrà anche uno spazio come ospite insieme agli altri due grandi cantautori, simboli della musica italiana. “Abbiamo fatto una prova, ognuno canta i suoi successi più grandi e mi sono emozionato: ho rivisto Ranieri piccolino nel ’67 la prima volta che l’ho incontrato, così Al Bano, sarà un momento molto bello” ha raccontato proprio Morandi. Sempre nella serata di mercoledì spazio anche ad ospiti internazionali come i Black Eyed Peas. La stessa sera anche Angelo Duro all’Ariston.

Giovedì 9 febbraio torneranno a calpestare il palco di Sanremo i Maneskin, che nel 2021 hanno vinto con “Zitti e buoni”, ottenendo un successo straordinario in tutto il mondo negli anni a seguire. La stessa sera ci sarà anche un momento più classico con Peppino di Capri. Venerdì, nella serata delle cover, all’Ariston arriveranno i ragazzi del cast di “Mare fuori” che canteranno proprio la canzone “O Mar For”, sigla ufficiale. Sabato 11 febbraio, per la finale, grandissimi ospiti come i Depeche mode, Gino Paoli, Ornella Vanoni e Luisa Ranieri. La stessa sera in programma anche il videomessaggio di Zelensky.













