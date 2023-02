Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi, giovedì 9 febbraio 2023

Anche in questo giovedì 9 febbraio 2023 la nuova estrazione di numeri e simboli vincenti del Simbolotto potrebbe rivelarsi foriera di buona sorte e regalare un autentico sogno a occhi aperti per i giocatori che tre volte a settimana provano a sfidare la Dea Bendata. Attendendo di conoscere gli esiti dei sorteggi di oggi, non rimane che intraprendere un breve viaggio fra le regole di questo concorso a premi, in maniera tale da effettuare con voi un breve riassunto delle stesse e avere a portata di mano una panoramica completa di questo gioco.

Il Simbolotto è abbinato al Lotto e si basa sull’estrazione di 5 simboli sui 45 disponibili. Quindi, per giocare, vi basterà compilare e convalidare la vostra schedina, effettuando la vostra puntata sulla ruota di Cagliari, associata al gioco per tutto il mese di febbraio. A quel punto, non vi resterà che osservare la cinquina sorteggiata e augurarsi che corrisponda alla vostra. Ricordiamo che la vostra combinazione, gratuita e figlia dal caso, sarà elaborata dal sistema e verrà stampata sulla porzione finale della vostra bolletta.

LA CLASSIFICA DI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Ma come si vince con i numeri e i simboli vincenti del Simbolotto? Consultando il sito internet, si scopre che, per mezzo di una puntata da 1 euro, se ne possono agguantare 10mila, intercettando totalmente la cinquina fortunata. Riconoscimenti minori, poi, sono dedicati anche a coloro che avranno il merito di mettere a referto 4, 3 o 2 punti. Il consiglio è quello di controllare con scrupolo la schedina prima di cestinarla, ricorrendo anche ai mezzi di verifica digitale, al fine di essere totalmente certi del suo esito.

Adesso esaminiamo la classifica di numeri e simboli ritardatari del Simbolotto. Al primo posto della graduatoria è presente il 44 (prigione), che si fa desiderare da 36 concorsi; segue il 5 (mano), in seconda posizione con 30 assenze, e, in terza piazza, il 29 (diamante), con 26 ritardi accumulati. Subito dopo, ci imbattiamo nel 28 (ombrello), che non si palesa da 25 turni, nel 38 (pigna), che non si manifesta da 24 sorteggi, e nel 26 (elmo), che latita ormai da 21 estrazioni. Da ultimo, spazio al 34 (testa), al 42 (caffè), al 3 (gatta) e al 23 (amo), con 20, 19, 17 e 16 assenze di fila.

