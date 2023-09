Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi, sabato 30 settembre 2023: i simboli vincenti

SIMBOLOTTO: UNA NUOVA ESTRAZIONE OGGI DOPO IL LOTTO

Il weekend è arrivato e con esso l’immancabile ultimo appuntamento con l’estrazione di oggi, sabato 30 settembre 2023, del Simbolotto, il concorso che va di pari passo con il Lotto. La ruota abbinata al gioco, ormai soltanto per oggi, è quella di Palermo. La prossima volta si cambierà. In attesa dei numeri e dei simboli vincenti, andiamo a ricordare le modalità di gioco, che sono piuttosto semplici. Per ogni schedina del Lotto emessa per la ruota in questione, infatti, viene casualmente assegnata una combinazione di 5 simboli, tra i 45 disponibili.

Al termine dell’estrazione delle undici ruote del Lotto, che avviene come di consueto a Roma, saranno estratti anche i 5 simboli vincenti del Simbolotto da un meccanismo specifico. Se i simboli vincenti corrisponderanno, il premio sarà di 10 mila euro. Nel caso in cui se ne fossero indovinati soltanto una parte, invece, sono in palio dei premi di consolazione. Dopo avere scoperto l’esito del concorso, dunque, non resta che verificare accuratamente una eventuale vincita, confrontando i simboli stampati sullo scontrino della schedina con quelli decretati dall’urna.

I NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Per molti giocatori, in vista dell’estrazione del Simbolotto di oggi, sabato 30 settembre 2023, le statistiche possono essere uno spunto utile per comprendere se abbiamo possibilità di vincere o meno, anche se il meccanismo è casuale. In particolare, soffermiamoci sui simboli ritardatari. Al primo posto della classifica c’è ora L’Ombrello (28) con 28 assenze, inseguito da Il Buffone (41) con 25 assenze e Il Ragazzo (15) con 21 assenze.

Per quanto riguarda la classifica dei frequenti, invece, in testa ci sono ancora Il Diamante (29), La Gatta (3) e Il Cerino (18), che sono apparsi tutti e tre per ben 88 volte. Dietro ci sono Il Soldato (12), che è arrivato a quota 83, e Il Vaso (7) insieme a L’Elica (33) con 81 apparizioni. Tutto, ovviamente, nell’attesa di sapere ciò che accadrà con l’estrazione odierna del Simbolotto.

