Lovato al Cagliari/ Calciomercato news, in arrivo in prestito dall’Atalanta

Dopo una prima parte di campionato affatto importante, il Cagliari punta a rafforzarsi e ha già chiuso il primo colpo di calciomercato, acquisendo i diritti del cartellino di Matteo Lovato, ormai ex difensore dell’Atalanta. Il giovane giocatore classe 2000 è stato scelto da Mazzarri per rivoluzionare il reparto arretrato del Cagliari per la seconda parte della stagione: dopo alcuni mesi difficilissimi, è chiara intenzione del tecnico rossoblu rialzare la testa e cominciare a combattere per la salvezza, facendo a meno di quei giocatori (come Diego Godin, di cui Lovato farò di fatto le veci) che hanno fin qui deluso per prestazioni e comportamento.

E in attesa di nuovi addii dalla Sardegna, il club dei 4 mori ha precorso i tempi accaparrandosi uno dei giovani più interessanti della Serie A: tra Cagliari e Atalanta presto verrà dunque siglato un accordo per il prestito di Lovato fino a giugno. Pure va detto che ancora non sono note le cifre dell’accordo e neppure che cosa accadrà a fine stagione, se il giocatore sarà obbligato fare ritorno a Bergamo o vi è la possibilità che rimanga in Sardegna il prossimo anno.

LOVATO AL CAGLIARI: C’È L’ACCORDO TRA I CLUB

Giovane dalle brillanti prospettive (cercato in passato anche dal Napoli) ma che fin qui ha trovato ben poco spazio nell’Atalanta di Gasperini, Matteo Lovato volerà presto al Cagliari con il preciso scopo di recuperare minuti importanti in campo e di mettersi dunque subito in mostra agli occhi di tifosi e dirigenza, la quale pure ha scommesso moltissimo sul 21 enne di Monselice.

Pure va detto che sulla carta Lovato è certo giocatore ideale di Mazzarri: giovane, di talento e già abituato alla difesa a tre. Rimane allora da scoprire solo quali saranno i dettagli dell’accordo tra i due club e quando il giocatore arriverà a Cagliari: l’ipotesi comunque è che già alla ripresa degli allenamenti il difensore si farà trovare pronto, al servizio di Walter Mazzarri. Da aggiungere che il Cagliari, dopo l’arrivo di Lovato non ha intenzione di fermarsi qui: nella prossima finestra di calciomercato potrebbero arrivare nuovi nomi nello spogliatoio rossoblu, da Fares e Calafiori.

