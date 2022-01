Love is in the air/ Anticipazioni puntata 20 gennaio: la confusione di Melek

LOVE IS IN THE AIR, RIASSUNTO ULTIME PUNTATE

Le anticipazioni di oggi, 20 gennaio 2022, della soap opera di Canale 5 Love is in the Air. Ma prima, il riassunto di quanto accaduto fino ad ora. La bella paesaggista accetta di convivere per altri quattordici giorni con il suo amato, ma ci saranno veramente tante discussioni. Deniz ha licenziato un ragazzo e ha perso Eda e scopre che i giardini creati da quest’ultima verranno sponsorizzati e quindi si pente subito di questa scelta affrettata. Successivamente abbiamo visto che l’imprenditore ha vinto una scommessa fatta con la donna per rimanere a casa sua per ancora altro tempo. Loro due si conoscono molto bene ormai, ma non riescono ad avere un accordo sui principi e sull’educazione da dare alla loro figliola e questo genera sicuramente tanta tensione. L’uomo vuole fare un gesto evidente perché è sicuro che Eda sarà contenta, ma questo invece provocherà una reazione molto forte da parte della sua ex.

Nella soap Love is in the air La direttrice dell’albergo si pente di aver licenziato il ragazzoe di aver perso invece la paesaggista dei suoi giardini. Quest’ultima ha cercato di convincere l’uomo a presentare lo stesso il progetto a un’altra persona, la quale ha accettato di sponsorizzare questi ambienti creati perché gli sono piaciuti molto. Dopo aver scoperto che sono stati graditi abbastanza e che hanno avuto successo, la direttrice si è pentita, ma ormai non si può tornare più indietro. Serkan sente un dialogo tra Eda e la sua migliore amica e capisce subito di aver vinto la scommessa fatta, ovvero quella di rimanere per altre due settimane a casa della donna. In questo modo si godrà ogni giorno sua figlia e potrà stringere un legame forte. Proprio quest’ultima però sarà la causa di tante discussioni tra i due genitori, in quanto non hanno le stesse idee sull’educazione e i principi da trasmettere a Kiraz. Non riescono a mettersi d’accordo. L’uomo crede di fare un piacere a Eda, in quanto fa costruire un asilo, proprio per garantire alla donna più tranquillità nel lavorare e per controllare più spesso Kiraz. Questa è sicuramente una bellissima idea, se non fosse che il signore si è dimenticato completamente di dirlo prima alla donna.

LOVE IS IN THE AIR, ANTICIPAZIONI DELLA PUNTATA DEL 20 GENNAIO 2022: COSA FARA’ MALEK?

Con questo episodio il finale di stagione di Love is in the air è sempre più vicino e le anticipazioni del 20 gennaio 2022, ci rivelano che il bacio tra i due personaggi ha fatto nascere diversi malintesi. La donna pensa che l’uomo abbia dei sentimenti per lei, cosa che Melek sente da diverso tempo e che loro finalmente possano mettersi insieme per una relazione vera e propria. La signora purtroppo non può mai immaginare che il ragazzo non si ricorda per niente di questo fatidico bacio, in quanto aveva bevuto molto quella sera.

L’alcol gli ha fato fare un gesto inconsciamente, ma lui non sa proprio cosa è accaduto. Oltre a ciò, bisogna sapere che l’uomo ha dei forti sentimenti per la paesaggista, la quale però non ricambia per nulla. Lui sente il bisogno di dire la verità sui suoi sentimenti a qualcuno per potersi togliere un grosso peso, da quando specialmente ha visto i due innamorati insieme. L’uomo decide di dire queste cose alla donna sbagliata, infatti si sfoga proprio con Melek.



