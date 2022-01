Love is in the air/ Anticipazioni puntata 31 gennaio: lite per scuola, poi la beffa

Love is in the air, anticipazioni puntata 31 gennaio

Le anticipazioni della puntata di “Love is in the air” di lunedì 31 gennaio rivelano che assisteremo ad alcune discussioni tra amici, i quali vogliono dare al proprio figlio l’istruzione migliore possibile, ma sappiamo tutti che è rimasto solamente un posto. Giunge la conferma delle analisi sul test del Dna, le quali trasformano in realtà i sospetti che nutriva la mamma di Serkan, secondo cui il vero padre era un altro uomo: quindi, adesso, lei deve fare in modo di trovare le parole giuste per dirlo a entrambi, nonostante abbia paura della loro reazione. I due amici di Eda vanno a casa sua per chiederle un giorno libero dal lavoro, utile a parlare con la scuola prestigiosa nella quale vorrebbero iscrivere il loro bambino. Quando Serkan e la paesaggista capiscono che i loro amici hanno nascosto il loro piano per evitare che Kiraz potesse rubare il posto al loro bimbo, se la prendono molto e si arrabbiano.

Anche la bambina vorrebbe andare a scuola con il cugino e i genitori vorrebbero farla contenta, ma hanno bisogno di una conoscenza che possa aiutarli in questo intento. La mamma dell’imprenditore vuole aiutarli, ma in cambio desidera che si organizzi una cena tra padre e figlio. La donna quindi invita la preside per corromperla, ma a cambiare i suoi piani sarà la zia di Kiraz, la quale ha in mente di fare la stessa cosa. Le due coppie di amici quindi si ritrovano a dover litigare per ottenere questa posizione per i figli e la loro amicizia potrebbe rovinarsi. La scuola sottopone a un test non i figli, ma i loro genitori: per questo istituto è molto importante dimostrare che il passato è perfetto. Quando però la scuola capisce che tutte e due le coppie hanno dei difetti, esclude entrambi i bambini senza problemi. Melo confessa intanto di essere innamorata di Burak, che però le dice di rimanere amici come sempre.

La signora Bolat deciderà di dire la verità con un semplice messaggio al cellulare.

Love is in the air, dove eravamo rimasti

Nella puntata precedente di “Love is in the air” abbiamo visto che il ragazzo che lavora per Serkan ha molto timore del suo capo, proprio perché ha un modo di fare molto austero. Prima che l’imprenditore iniziasse a parlare con Kerem, Eda cerca di dialogare con lui e di dirgli di essere più gentile con il ragazzo, in quanto è giovane e insicuro e non può, quindi, avere una forte autostima che lo spinga a lottare e a proseguire con il lavoro, nonostante le critiche.

Serkan è molto severo, pretende molto, non vuole che ci siano errori in alcun modo e non vuole sentire scuse. Tante volte il ragazzo ha visto la paesaggista e il suo capo discutere a lavoro e ha molta paura che a lui possa succedere di peggio, in quanto non c’è molta simpatia tra di loro.

Kerem ha detto che vuole lasciare il posto di lavoro, in quanto non si sente abbastanza sicuro di poter sostenere un simile incarico, ma grazie all’intervento di una donna ha cambiato idea e ha deciso di proseguire. Lui vuole mostrare finalmente il suo progetto al capo. Prima aveva molto timore e la paesaggista ha chiesto all’uomo di essere più clemente e gentile con il ragazzo, che ancora non ha molta esperienza in questo campo. Kerem non deve essere scoraggiato, ma al contrario, bisogna avere fiducia in lui.



