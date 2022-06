Love MI: Paky sul palco urla “È pieno di ricchion*”, Fedez tace/ Il web si infuria! Cresce la polemica

Fedez e il Love Mi sotto accusa, cos’è successo durante il concerto?

Si è concluso da ieri il concerto benefico Love Mi a Milano e le critiche iniziano a proliferare. L’ultima in particolare è molto seria e attacca direttamente il padre e creatore dell’evento, il cantante Fedez. L’accusa è che avrebbe permesso a un cantate di esibirsi davanti ai migliaia di giovani, pronunciando frasi omofobe e sessiste, senza intervenire.

Fedez torna sul palco a Love Mi, dopo il tumore/ "I medici erano stati chiari..."

Il concerto gratuito, organizzato in piazza Duomo sotto iniziativa in primis di Fedez e in seguito di J-ax, è nato con lo scopo di raccogliere fondi per la fondazione TOG, Together To Go, specializzata nella riabilitazione di bambini e bambine con problematiche neurologiche complesse. Tutto molto bello e commovente se non fosse che, nonostante la natura socialmente utile dell’evento, il cantante trapper Paky non si fosse esibito con la sua “gang” cantando testi di canzoni a dir poco agghiaccianti, definite da Twitter e dal web scandalose, omofobe e razziste. A destare lo scalpore di tutti è però un altro fatto, ancor più grave, ossia che Fedez, il paladino femminista e LGBTQ+ dei social, non abbia speso una parola a riguardo permettendo a un cantate di usare termini come “ricchion*” e “finocch*”.

Love Mi, concerto Fedez e J-Ax: pagelle/ Pace con dedica, Chiara Ferragni piange e...

La canzone shock di Paky e il silenzio di Fedez e della Ramazzotti

“Figlio di puttana, non finocchi*, ho una nove vera, non farlocco”, recita così la canzone Blauer, che il giovane cantante trapper Paky ha presentato sul palco. L’artista è stato senza dubbio uno dei più attesi e acclamati dai giovanissimi della piazza, nonostante i suoi testi siano molto aggressivi e ricchi di frasi colorite. Un esempio? “Metto rapper puttan* in ginocchio”, o ancora: “La scena in Italia è piena di ricchion*”. Frasi e parole che è dura ascoltare nel 2022 senza storcere il naso.

Aurora Ramazzotti, inizio con gaffe a Love Mi/ Sbaglia artista, gelo sul palco

Ovviamente questa esibizione ha fatto infuriare molti telespettatori che più che con lui se la sono presa con Fedez. L’idea che va per la maggiore è che avrebbe dovuto commentare, dato che sui social è sempre stato paladino degli “smalti per uomini” e il “colore rosa anche sui maschi”. La sua non-risposta suona ancor più grave se si pensa che l’evento è stato trasmetto in prima serata su Italia 1. La critica colpisce anche la presentatrice dell’evento Aurora Ramazzoti, che anche se da sempre icona femminista e attivista contro il body shaming, sulle parole di Paky ha taciuto. “Dove si è nascosta la femminista indignata” è ciò che chiede a gran voce il web.











© RIPRODUZIONE RISERVATA