Lozano lascia il Napoli?/ De Notaris:”Partirà, ma niente Serie A per lui” (esclusiva)

Da lui ci si aspettava certamente di più: parliamo di Hirving Lozano, 25 anni il prossimo 30 luglio, calciatore messicano prelevato dal Psv Eindhoven la scorsa estate dal Napoli che ora potrebbe già abbandonare la maglia azzurra. Le ultime voci di calciomercato infatti vogliono Lozano pronto a dire addio al Napoli a fine stagione, pure avendo questo un solido contratto fino al 2024. Ma il messicano dovrebbe partire anzi tempo e le squadre a lui interessate pure non mancano, da tutta Europa, dalla Germania (Amburgo in pole) fino alla Spagna. Pare dunque che l’addio di Lozano al Napoli sia cosa certa, senza pure troppi rimpianti da parte della tifoseria. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito l’operatore di mercato Ernesto De Notaris: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Lozano lascia il Napoli? Credo proprio che questa cosa debba avvenire nel prossimo mercato estivo, con Lozano pronto a lasciare il Napoli.

Potrebbe finire in qualche squadra italiana? No lo escludo, non vedo Lozano giocare in un club italiano, piuttosto penso che possa finire in una squadra straniera.

Solo il mercato estero per il giocatore messicano quindi, magari l’Amburgo che lo sta cercando… Alla fine Lozano partirà, certo non verso qualche top club europeo, ma in una squadra di media fascia.

Si aspettava di più da Lozano? Diciamo che Lozano non ha fatto bene al Napoli ma è anche vero che era stato preso per sostituire Insigne che doveva partire. Lozano ha sentito anche la pressione del confronto con Insigne, nello stesso tempo non ha espresso le sue qualità calcistiche. Non sembra proprio un giocatore su cui Gattuso voglia puntare.

Il Napoli con chi potrebbe sostituirlo? No il problema non è sostituire Lozano, quanto quello di sostituire Milik se partirà. In un Napoli di giocatori brevilinei Milik è la torre, l’attaccante forte nel gioco aereo necessario per il reparto offensivo della formazione di Gattuso.

