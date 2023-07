Luca Argentero e Cristina Marino, sempre più uniti sui social/ “Sei il mio bodyguard!”

Luca Argentero e Cristina Marino, le vacanze all’insegna della passione

Siamo forse troppo abituati a storia d’amore fatte di dissidi e tira e molla quando si tratta di personaggi del mondo dello spettacolo; al punto da provare stupore quando due volti noti si rendono protagonisti di un amore tenero e sincero. A far innamorare con il loro romanticismo e purezza spiccano Luca Argentero e Cristina Marino; la loro relazione procede a gonfie vele e alcuni contenuti postati sui social non fanno altro che confermarlo.

Come racconta il portale Leggo, Luca Argentero e Cristina Marino sono una coppia del mondo dello spettacolo quasi atipica. Non postano con frequenza contenuti sui social a sfondo sentimentale, ma quando lo fanno, mettono in evidenza un amore sincero e profondo da fare invidia. Attualmente i due sembrano essere impegnati con una meritata vacanza tra sole, mare e relax, in una località che però non è stata svelata forse per evitare occhi indiscreti. E’ stata proprio Cristina Marino a pubblicare sui social una foto che testimonia la bellezza del loro matrimonio con una didascalia simpatica ed eloquente: “Guardia del corpo”, riferendosi appunto a suo marito Luca Argentero.

Luca Argentero e Cristina Marino, “pillole” d’amore sui social: “Love is in the air…”

Anche Luca Argentero non si è risparmiato nel condividere con i propri follower la bellezza del suo rapporto con la moglie Cristina Marino. L’imprenditrice stringe nelle spalle l’attore, sorrisi smaglianti e scenario estivo suggestivo: “Love is in the air”, questa la didascalia. “L’amore è nell’aria” – tradotto in italiano – ed effettivamente è difficile non notarlo osservando la bellezza e naturalezza dello scatto. Fortunatamente gli ultimi contenuti social postati dall’attore e dall’imprenditrice non hanno attirato le critiche degli haters.

Spesso e volentieri, come racconta Leggo, Cristina Marino è infatti ingiustamente presa di mira dagli odiatori seriali che abitano il mondo dei social. Nello specifico, c’è chi discute la sua forma fisica con giudizi contrastanti: chi le rimprovera la “troppa” magrezza, chi invece addirittura si permette di definirla troppo “mascolina”. Ciò che si evince dagli ultimi scatti è invece solo ed esclusivamente amore puro; la bellezza di un matrimonio che dura da anni ed impreziosito nel tempo anche dal miracolo della nascita. Luca Argentero e Cristina Marino hanno infatti avuto due bambini: Nina Speranza nel 2020 e Noè Roberto – ultimo arrivato – nato lo scorso mese di febbraio.











