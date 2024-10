Luca Bad e Gaia Vimercati non sono più una coppia, nelle scorse ore però si sono resi protagonisti di un dolce gesto che ha ricevuto l’approvazione di moltissimi fan. A renderli noti è stata la loro partecipazione alla precedente edizione i Temptation Island, la loro storia d’amore non è sopravvissuta dopo il reality condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5 ma col tempo sono riusciti ad avere un rapporto sereno. Il ragazzo era molto legato alla nonna dell’ex fidanzata, sui social hanno fatto sapere ai loro seguaci che lei lo ha portato dalla nonna per farli incontrare dopo molto tempo. Tramite una storia postata sul suo profilo Instagram lui ci ha tenuto a ringraziare l’ex perché la gioia che ha provato è stata tantissima.

Temptation Island 2024, riassunto quinta puntata/ Falò di confronto, rotture e riavvicinamenti: fan increduli

I follower dell’ex coppia di Temptation Island hanno apprezzato moltissimo il loro dolce gesto e si sono detti felici del fatto che nonostante la loro storia d’amore sia giunta al capolinea dimostrano di provare ancora affetto e rispetto reciproco. Luca Bad in una nuova storia pubblicata su Instagram ci ha tenuto a ringraziare tutti per l’incredibile affetto, è felice che abbiamo apprezzato il gesto che lui e l’ex fidanzata si sono sentiti di fare nei confronti della nonna di lei. Ha ribadito che a prescindere da ciò che è stato e ciò che sarà il loro rapporto la nonna di Gaia Vimercati è sempre stata molto importante per lui e continuerà ad esserlo.

Lino Giuliano attacca Bisciglia dopo Temptation Island 2024/ "Complimenti per la tua coerenza. A me..."

Luca Bad ringrazia i fan per l’affetto, perché è finita la sua storia d’amore con Gaia dopo Temptation Island

Ai suoi seguaci Luca Bad ha detto che né lui né l’ex fidanzato hanno mai voluto sfruttare l’onda mediatica, ha anche detto che entrambi hanno sempre avuto rispetto per la relazione e le loro famiglie. A detta sua la famiglia è alla base di tutto e ha un valore inestimabile. Gli ex volti di Temptation Island non si aspettavano tutti questi messaggi di apprezzamento, per loro valgono moltissimo. Su Instagram Gaia Vimercati ha ripostato la storia dell’ex fidanzato e ha scritto: “Maturità, rispetto e cuore SEMPRE”.

Anticipazioni Temptation Island 2024, 6a e ultima puntata del 15 ottobre/ Resa dei conti per tutte le coppie

Gaia Vimercati e Luca Bad erano usciti insieme da Temptation Island dopo il falò di confronto anticipato, nonostante i dubbi fossero tanti. Dopo il reality dei sentimenti lei ha però capito che per l’ormai ex fidanzato continuava ad esserci ‘Luca’ con le sue priorità e lei in quel momento aveva bisogno di un po’ di leggerezza e di fare chiarezza dentro di sé. I due dopo il reality si sono detti addio, ad oggi le loro strade continuano ad essere separate ma continuato a volersi bene e il loro gesto è piaciuto moltissimo ai loro seguaci.