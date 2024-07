Luca e Gaia si sono lasciati dopo Temptation Island 2024?/ La segnalazione: “Lui in discoteca da solo…”

Come di consueto, aspettative alle stelle per la puntata di questa sera di Temptation Island 2024: siamo giunti al giro di boa e potrebbero arrivare proprio con il prossimo appuntamento delle novità più che corpose. Al centro dell’attenzione il destino delle coppie di fidanzati, buona parte di loro sul filo del rasoio. Nel frattempo, un recente scoop alimentato dai social porta il focus direttamente su due protagonisti: Luca e Gaia.

Temptation Island 2024, 4a puntata/ Diretta e coppie: falò anticipato, bacio per Raul e una tentatrice?

Luca e Gaia di Temptation Island 2024 si sono lasciati? Dopo le ultime vicissitudini, è questa una delle domande più cliccate in rete e proprio dal web sembra essere arrivata una possibile risposta. Nelle ultime puntate i dissidi di coppia hanno raggiunto picchi considerevoli; circostanza che ha alimentato la convinzione dei telespettatori che, arrivati alla fine dell’avventura, si siano lasciati.

Ex Uomini e Donne, Manuela Carriero: “Carlo Marini a Temptation Island 2024? Aspira al trono”/ “Con Martina…”

Luca e Gaia di Temptation Island 2024, l’ultimo ‘scoop’: “Non si possono far vedere…”

A quanto pare, Luca – fidanzato di Gaia a Temptation Island 2024 – sarebbe stato avvistato da solo in discoteca: la segnalazione – come riporta Novella 2000 – è arrivata a Deianira Marzano che intervenuta a Radio Marte ha fatto il punto della situazione. “Luca di Temptation Island 2024 senza Gaia in una discoteca, giustamente non si possono far vedere insieme…”.

E quindi, Luca e Gaia di Temptation Island 2024 si sono lasciati? In realtà le parole dell’esperta di gossip, che si basano sulla segnalazione ricevuta, sono sibilline e non proprio dirette. Altrettanto vero è che, come sottolineato da Gabriele Parpiglia – spiega Novella 2000 – non vi è alcun divieto per gli ex concorrenti di farsi vedere in pubblico insieme. Ciò implica che, le possibilità che Luca e Gaia possano essersi lasciati dopo Temptation Island 2024 potrebbero essere particolarmente alte.

Carlo Marini tronista di Uomini e Donne dopo Temptation Island 2024?/ Esplode il gossip sul suo ritorno

© RIPRODUZIONE RISERVATA