Luca Barbareschi è un attore e un conduttore italiano che stiamo vedendo come concorrente della trasmissione Ballando con le Stelle, programma tv condotto da Milly Carlucci. Luca nasce a Montevideo, in Uruguay, il 28 Luglio 1956. Il padre è un imprenditore ex partigiano, la madre è una studiosa di economia di origine ebraica che lo abbandona quando ha soli 7 anni. Andiamo a conoscere meglio chi è l’attore Luca Barbareschi.

Luca comincia a coltivare la sua carriera come attore presso lo Studio Fersen di Roma, storico studio dove diversi attori sono riusciti a entrare sulla scena nazionale ed internazionale. Inizia la carriera come aiuto regista a Chicago e poco dopo si trasferisce a New York per perfezionare i suoi studi. Nel 1983 collabora nel film Summertime che vince nella sezione esordiente al Festival del Cinema di Venezia e sarà il primo di tanti successi.

Attore, aiuto regista e poi regista, Luca riesce a svolgere diversi ruoli e nel 2009 fonda anche la sua casa di produzione cinematografica, la Casanova Multimedia S.p.A. Oltre al lavoro Luca Barbareschi ha un ruolo anche politico e viene eletto come Presidente Trasporti, Poste e Telecomunicazioni in Parlamento, poi abbandona Popolo della Libertà e si sposta con Gianfranco Fini del gruppo politico Futuro e Libertà, rimanendo in carica fino al 2013.

Un uomo molto sensibile e molto attento anche alle cause sociali, negli anni Luca fonda l’associazione Luca Barbareschi, fondazione che dà aiuto a persone vittime di abuso. Per quel che riguarda la vita privata l’uomo ha sposato agli inizi degli anni ’80 Patrizia Fachini e da lei ha avuto tre figlie: Eleonora, Beatrice ed Angelica. Poi la relazione con l’attrice Lucrezia Lante della Rovere e infine quella attuale con Elena Monorchio: i due stanno insieme dal 2010 ed hanno due figli, Maddalena e Francesco. L

Recentemente l’uomo ha raccontato le sue difficoltà con i figli, soprattutto durante la loro infanzia e ha svelato: “Il 27 del mese aprivamo il frigo ed era vuoto, non c’erano più soldi ed io dovevo aiutare anche a casa”. Un momento difficile e l’uomo è cambiato da qualche anno mostrando un approccio alla vita, un approccio più libero. Sui giovani l’uomo ha svelato: “Non sanno che la vecchiaia è una ricchezza enorme”.

Durante il programma di Mara Venier Luca ha raccontato con delusione un aspetto che in molti notano: “Soffro perchè – a quasi 70 anni – quando incontro colleghi più giovani, spesso non ricambiano il mio saluto. Forse è colpa mia e di come mi sono mostrato in passato”. Negli anni Luca è passato dall’essere burbero all’essere sensibile e in molti hanno solo recentemente notato questo cambiamento.