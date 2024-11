Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli sono una delle coppie più acclamate dalla giuria di Ballando con le Stelle 2024. Nell’ultima puntata del dance show di Raiuno, la coppia è tornata sulla pista da ballo e si sono esibiti in un foxtrot sulle note di “Let’s face the music and dance”. Alberto Matano, colui che detiene il tesoretto, fa la prima sviolinata della serata: “avete un dono, una grazia fuori dal comune, siete in grado di creare una magia”. Poi arriva il commento della giuria; il primo è Ivan Zazzaroni: “purtroppo vedo lei stasera troppo bella, troppo presente. Mi è piaciuto tutto, ma trovo che lei sia troppo”. A seguire Fabio Canino: “questo stile di ballo ti rende ancora più bravo perchè non solo segui alla perfezione la coreografia, ma ci metti del tuo e questo è un passo in più rispetto agli altri”.

Poi è la volta del parere tecnico della presidente di giuria Carolyn Smith: “la coreografia era fantastica e molto completa. Hai aggiunto alla musica gli accenti, i gesti e questo è una cosa che porta il livello molto più alto. Luca ha messo sua personalità su ogni tipo di movimento”. Selvaggia Lucarelli, invece, critica la troppa presenza della maestra di ballo in pista: “credo che da due settimane quello che vediamo sia troppo Tripolicentrico, vediamo molto Alessandra e molto meno Luca. Attenzione non sto dicendo che quello che ho visto non mi è piaciuto o che Luca ha ballato male, è più nascosto. Lo vedo meno e nessuno può mettere Luca Barbareschi in un angolo”.

Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli sono raccomandati a Ballando con le Stelle 2024?

Se in giuria a Ballando con le Stelle 2024 Luca Barbareschi e Alessandra Tripoliricevono quasi sempre complimenti e parole di grande ammirazione, un pò diversamente vanno le cose sui social. Il conduttore televisivo, reduce dal flop del programma “Se mi lasci non vale”, non è molto simpatico e la conferma arriva dai tantissimi messaggi di critiche presenti sulla piattaforma X. “Lo stanno così incensando che diventa solo insopportabile” – scrive un utente a cui fa eco un altro – “l’unica sensazione che provo a guardarlo “ballare” è la noia”. Ma non finisce qui, c’è chi senza girarci troppo intorno scrive “sono dei raccomandati” e chi, invece, boccia le prove di ballo di Barbareschi. ”

“Una giuria di pazzi, chiedono alla Tripoli di ballare male per valorizzare Barbareschi, poverini..” e ancora – “non si capisce come possono dire che Barbareschi balla bene? Certamente sarà imposto di promuoverlo perche balla sgraziato, impacciato, fa errori e sguaiato”. E voi da che parte state?