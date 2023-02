Luca Daffrè, ex di Oriana Marzoli tronista a Uomini e donne/ “Non ho trovato l’amore”, ma scoppia la polemica

Luca Daffrè ex di Oriana Marzoli tronista a Uomini e Donne, ma il pubblico non gradisce

L’annuncio di Luca Daffrè come nuovo tronista di Uomini e Donne è stato accolto dal pubblico e dal gossip con un’ondata di osservazioni che vanno dalle sue passate esperienze in tv alla vita privata. Secondo quanto emerso sul suo conto, infatti, è stato fidanzato con Oriana Marzoli prima che la venezuelana entrasse nella Casa del Grande Fratello Vip, ma non è tutto. A far chiacchierare i telespettatori sarebbe anche il fatto che non è un volto del tutto sconosciuto nel famoso dating show di Maria De Filippi: per ben due volte, quattro anni fa, era sceso dalla gradinata del programma per vestire i panni di corteggiatore (all’epoca di Angela Nasti e Teresa Langella).

“Non ho trovato l’amore“, ha commentato Luca Daffrè nel video di presentazione diffuso poche ore fa da Witty Tv, ed è per questo che avrebbe scelto di mettersi in gioco indossando stavolta i panni di tronista nella trasmissione di Canale 5. Luca Daffrè inoltre è stato anche a Temptation Island e a L’Isola dei Famosi, e pare che la sua presenza nel programma di Maria De Filippi abbia scatenato diverse proteste tra il pubblico dei programmi Mediaset. Nelle ultime ore, infatti, diversi utenti hanno chiesto a gran voce di vedere volti nuovi davanti alle telecamere e non le solite “facce famose”, inondando il post Instagram del programma con una serie di commenti contrari alla partecipazione di Luca Daffrè.

Luca Daffrè ex fidanzato di Oriana Marzoli: perché è finita la loro storia

La relazione tra Luca Daffrè e Oriana Marzoli si sarebbe interrotta poco prima che lei entrasse nella Casa del GF Vip 7, dove attualmente si trova come concorrente nella nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Il nuovo tronista di Uomini e Donne ha svelato di non aver trovato l’amore vero nella precedente esperienza come corteggiatore nel dating show di Maria De Filippi, ma nemmeno insieme alla venezuelana. In una intervista rilasciata a Fanpage, infatti, l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi aveva raccontato il motivo dietro la rottura.

Queste le parole con cui Luca Daffrè, tempo prima del suo ingresso a Uomini e Donne, ha spiegato la nascita della loro storia e perché, a pochi passi dall’ingresso di Oriana Marzoli tra le mura della Casa più spiata d’Italia, è finita: “È iniziato tutto da Instagram, con uno scambio di messaggi. C’è stata sin da subito una bella intesa, ma abbiamo avuto poco tempo per conoscerci (…). Devo dire che era iniziata bene, ma è durata poco (…). Ho deciso di chiuderla io un paio di settimane prima che entrasse nella Casa (…). Oriana era improntata su una storia seria, mi sono spaventato. Era molto gelosa, ci teneva a sentirci spesso e dopo poco tempo discutevamo già per i like che mettevo sui social ad altre ragazze“. Luca Daffrè avrebbe deciso di chiudere tutto prima che la relazione con Oriana Marzoli si approfondisse, dunque, e ora spera di trovare il vero amore a Uomini e Donne.











