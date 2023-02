Luca Di Carlo, nuovo concorrente Isola dei famosi 2023?/ “In Honduras con i pattini”

Luca Di Carlo, avvocato di Ilona Staller, è pronto a vestire i panni del naufrago all’Isola dei famosi 2023

L’appuntamento tanto atteso con L’Isola dei famosi sta per tornare, e se l’interezza del cast è ancora ignota alcuni un nome risulta già certo, Luca Di Carlo. L’avvocato di Ilona Staller è pronto a vivere l’esperienza da naufrago e, in un’intervista rilasciata per Nuovo Tv, racconta i suoi propositi e aspirazioni in vista della prossima avventura: “Visto che ho fatto tendenza con i miei occhiali da sole in studio, in Honduras mi vedrete con gli sci o i pattini a rotelle… Sono ancora indeciso”.

Luca Di Carlo, seppur lontano dal mondo dello spettacolo, è un volto già noto ai telespettatori. La sua presenza in studio era una costante nella precedente edizione, proprio come figura in supporto della sua assistita, Ilona Staller, alle prese con L’Isola dei famosi. Ora tocca a lui cimentarsi nel ruolo inedito di naufrago, senza nascondere ipotetiche mancanze: “Cosa mi mancherà di più? Il mio coniglietto Martino. Me lo ha regalato Hugh Hefner, il fondatore della rivista Playboy. E’ un coccolone e adoro stare con lui sul divano quando rientro a casa”. Sulle aspettative rispetto all’esperienza in Honduras, spiega con ironia: “Cosa mi divertirà? I sederi rotondi delle concorrenti che divideranno questa avventura con me. Non ho mai nascosto di essere un amante del gentil sesso”.

Luca Di Carlo all’Isola dei famosi 2023: “Porterò pace, amore e trasgressione…”

Luca Di Carlo, prossimo concorrente de L’Isola dei famosi, ha spiegato a Nuovo Tv come la sua assistita, Ilona Staller, gli abbia offerto numerosi consigli in vista dell’esperienza da naufrago: “Mi dice sempre, ricordati di portare la crema protettiva e io ho cominciato a regalarmi maxi confezioni di prodotti solari. Cosa porterò sull’Isola? Pace, amore e trasgressione… Sarà questa la mia grande missione”. L’avvocato di Ilona Staller aggiunge poi un sogno particolare rispetto a con chi vorrebbe condividere l’esperienza da naufrago: “Il mio sogno sarebbe Maria De Filippi, una grande donna per cui nutro una profonda stima”.

Incalzato sugli impegni lavorativi e su come riuscirà a gestire il tutto, Luca Di Carlo ha spiegato: “Ho una rete internazionale di avvocati a Las Vegas che coordino: saranno felici di lavorare per me mentre io sarò in vacanza all’Isola dei Famosi”. Sul finire dell’intervista, lancia il suo personale messaggio e motto che spera di osservare in vista della prossima esperienza come naufrago: “Quale sarà il mio motto? I pugili migliori sono quelli che vengono dalla strada, così come gli avvocati“.











