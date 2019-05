Incidente rulli, concorrente rischia paralisi/ Ciao Darwin 2019, i tempi per perizia?

Come sta Gabriele Marchetti, vittima di un incidente ai rulli di Ciao Darwin 8? Sul concorrente che rischia la paralisi dopo la caduta nell’ultimo gioco del Genodrome è calato il silenzio. Non si hanno infatti più notizie da quando ha lasciato l’ospedale, il Policlinico Umberto I. Era stato ricoverato in Terapia intensiva dopo aver riportato lo schiacciamento di due vertebre, evento per il quale è stato anche sottoposto ad un intervento. È stato quindi trasferito in un’altra struttura, l’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico della Fondazione Santa Lucia, per cominciare la riabilitazione. Neppure il cugino Stefano Ambrosetti, l’unico della famiglia a parlare pubblicamente dopo l’incidente a Ciao Darwin 8, è più intervenuto su questa vicenda. Sembra essere calato il silenzio mentre sono in corso le indagini, perché – lo ricordiamo – è stata aperta un’inchiesta sull’incidente.

INCIDENTE A GABRIELE MARCHETTI: RULLI CIAO DARWIN, TEMPI LUNGHI PER PERIZIA?

Il fascicolo è stato aperto pochi giorni dopo l’incidente. L’accusa ipotizzata dalla procura di Roma dopo la caduta di Gabriele Marchetti è di lesioni colpose. Non sembrano esserci indagati al momento, ma è pur vero che c’è massimo riserbo sulle indagini. Il pm Nunzia D’Elia comunque, come riportò il Corriere della Sera, ha posto sotto sequestro i rulli del Genodrome, che infatti non sono più comparsi nelle registrazioni successive. Quelli che abbiamo visto dopo l’incidente sono infatti relativi alla puntata già registrata. Sul meccanismo dei rulli comunque era stata disposta una consulenza per verificare eventuali responsabilità individuali sul funzionamento dei rulli nel giorno in cui è stata registrata la puntata della trasmissione in cui si è fatto male il concorrente. Erano già stati previsti tempi lunghi, motivo per il quale aggiornamenti sul caso potrebbero esserci entro la fine dell’estate.

Il genodrome dei “Finti Giovani” arriva al segmento dei rulli #CiaoDarwin #CiaoDarwin8 pic.twitter.com/SC05FW6qWB — Francesco Ciaccia (@CIAfra73) 3 maggio 2019

Ecco il video. Quando arrivano i concorrenti al rullo ci sono 3 uomini (occhio al colore della camicia). Tra l’inizio e la fine ne sparisce uno: è l’uomo che si fa male con la camicia che va sull’arancione e dopo l’incidente, nessuno vuole più saltare#CiaoDarwin #CiaoDarwin8 pic.twitter.com/6ffkeQanUc — Francesco Ciaccia (@CIAfra73) 3 maggio 2019





